Öksürüğe en iyi çözüm: Elma çayı

Elma çayının faydaları nelerdir?

Hastalıklara karşı koruyan, öksürükten halsizliğe pek çok rahatsızlığa iyi gelen elma çayı, aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı. Farklı elma çayı tarifleri deneyerek siz de bu muhteşem meyveden faydalanabilirsiniz!

Ülkemizde onlarca çeşidi yetişen ve en sık tüketilen meyvelerden biri olan elma, birçok şifalı etkisi nedeniyle de dünyanın pek çok yerinde sıklıkla kullanılıyor. Taze olarak tüketilmesinin de sağlığa birçok faydası bulunan elma, çay olarak demlenip tüketildiğinde de hem keyifli içimi, hem de hastalıklara karşı koruyucu etkisi ile faydalı olabiliyor.

Zayıflamak için elma çayı tüketmek de yaygın bir uygulama, ancak elma çayının zayıflamanın yanında birçok faydası bulunuyor.

Elma çayında bulunan vitamin ve mineraller

Elma çayının içerisinde A, D, E, B6 ve C vitamini bulunmaktadır. Ayrıca sodyum, potasyum ve magnezyum mineralleri de içermektedir.

Elma çay ının faydaları nelerdir?

İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, elma çayının vücuttaki toksinleri uzaklaştırma (detoks) etkisi de bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde hem hastalıklara karşı koruma sağlar, hem de zayıflamaya yardımcı olur. Antioksidan özelliği, aynı zamanda cildi de güzelleştirir.

Elma çay ı, kalp sağlığını korumada ve çeşitli kalp-damar rahatsızlıklarına karşı korunmada etkilidir.

Kötü kolesterolü azaltmaya yard ımcı olur.

Elman ın içeriğindeki fitokimyasallar, elma çayının kemik sağlığını korumasına da yardımcı olur.

Haf ızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır. Dikkat eksikliği sorunu yaşayan kişiler günde 1-2 fincan elma çayı tüketebilirler.

İçerdiği vitaminler sayesinde göz sağlığı, boşaltım sistemi ve dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkisi vardır.

Baş ağrıları ve vücuttaki ağrılara iyi gelir.

Tarçın ile birlikte tüketildiğinde kan şekerini ve kolestrolü düzenler.

İçerdiğin B6 vitamini sayesinde kandaki beyaz hücre oluşumunu destekler. Bağırsaklardaki parazitleri temizler ve zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

Elma çay ı nasıl yapılır?

Sade elma çayı demlemek için, bir bütün elma soyulur, çekirdekleri çıkarılır. İnce ince dilimlenerek kabuklarıyla birlikte demliğe alınır ve üzerine iki su bardağı soğuk su ilave edilir. Orta ateşte kaynatıldıktan sonra altı kapatılarak 10 dakika kadar demlenir.

Elma çayını daha lezzetli ve daha şifalı hale getirmek için başka bitkilerle karıştırarak da demleyebilirsiniz:

Tarçınlı ballı elma çayı: Bir su bardağı kaynamış suyun içine yarım elma doğranır, bir kabuk tarçın ilave edilir. Ağzı kapalı halde 10 dakika kadar demlendikten sonra içerisine 1 çay kaşığı bal ilave edilir. Soğuk algınlığına karşı tüketilebilir.

Limonlu baharatlı elma çayı: İki elma kabuklarıyla beraber dilimlenir, bir bütün limonun dilimleriyle beraber 3 su bardağı soğuk suda 15 dakika boyunca kaynatılır. Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve içine 5-6 karanfil, yarım çay kaşığı karabiber ve bir kabuk tarçın eklenerek 5 dakika daha demlenir. Karışım süzüldükten sonra sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. Bu karışım, içerisindeki diğer malzemelerle birlikte yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur.

Naneli elma çayı: Yarım elma dilimlenir, üç dal taze nane ile birlikte bir su bardağı kaynamış suya ilave edilir. 10 dakika demlendikten sonra süzülerek tüketilir. Özellikle hazımsızlık gibi sorunlara iyi gelen bu çay, yemeklerden sonra içilebilir.

Çilekli elma çayı: Bir adet yeşil ve bir adet kırmızı elmayı iyice yıkayıp ince yarım ay şeklinde doğrayın. Kabuk ve çekirdekleriyle beraber bir tencereye koyun ve üzerine 1 çubuk tarçın, yarım çay bardağı kuru çilek, 1 çay kaşığı karanfil koyun. 3 su bardağı soğuk suyu üzerine ilave edin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 10 dakika demlenmesini bekleyin.

Elma çayı yaparken ekleyebileceğin diğer malzemeler de şunlar olabilir; zencefil, zerdeçal, yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, ayva.