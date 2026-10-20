Stres hafızayı güçlendiriyor mu?

Stres, sadece nasıl hissettiğimizi etkilemekle kalmaz; duygusal olarak yoğun veya kişisel olarak önemli bir deneyim olduğunda, hatırladıklarımızı da değiştirebilir. Bilim insanları, stresli durumlarda salgılanan hormon olan kortizolün duygusal anıları güçlendirebileceğini uzun zamandır söylüyor ancak bunun beyin içinde tam olarak nasıl gerçekleştiği tam olarak açıklanamamıştı. Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise önemli ipuçları ortaya çıkardı. Çalışma, kortizolün, duygu ve hafızayla ilgili beyin ağlarının işleyişini ve birbirleriyle iletişimini değiştirerek duygusal anıları güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Bulgular, bazı deneyimlerin neden bu kadar güçlü izlenimler bırakırken diğerlerinin hızla kaybolduğuna dair daha derin bir anlayış sunuyor.

İnsanlar ve kemirgenler üzerinde yapılan çalışmalar, stres ve kortizolün duygusal anıları daha güçlü hale getirdiğini gösteriyor. Araştırmacılar, duyguları işleyen ve kritik anları tespit eden amigdala gibi beyin bölgelerinin bu süreçte kilit rol oynadığını biliyor. Ancak kortizolün hafızayı tam olarak nasıl güçlendirdiği uzun süre belirsizliğini korudu. Çünkü beynin birçok bölgesi birden fazla zihinsel işlevde ortaklaşa çalışıyor; bu da hormonun duygusal tepkileri mi, hafıza oluşumunu mu yoksa her ikisini birden mi etkilediğini ayırt etmeyi zorlaştırıyordu.

Yale Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ise stres hormonu olan kortizolün beynin duygusal anıları kaydetme sürecini nasıl etkilediğini inceledi. Deneyde katılımcılara iki farklı seansta kortizol hapı veya etkisiz plasebo verilerek fMRI cihazı altında resimler izletildi ve ertesi gün bu resimleri ne kadar hatırladıkları test edildi. Tarafsız olmak ve önyargıyı önlemek için hem araştırmacıların hem de katılımcıların kime ne verildiğini bilmediği "çift kör" yöntemi kullanıldı. Çalışmanın en önemli yeniliği ise geleneksel olarak dakikalar süren beyin aktivitesi analizini sadece 5 saniyelik kısa anlık görüntüler üzerinden gerçekleştirebilmeleri oldu. Araştırmacılar bu yöntemi kullanarak katılımcıların bir resmi ne kadar duygusal bulduğunu ve ertesi gün hatırlayıp hatırlamayacağını beyin taramalarından doğru bir şekilde tahmin etmeyi başardılar. Böylece kortizol hormonunun hafıza ağlarını ve aralarındaki etkileşimi anlık olarak nasıl değiştirdiği çok daha net ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuldu.

REKLAM

Sonuçlar iki önemli etkiyi ortaya çıkardı

İlk olarak, kortizol, katılımcıların duygusal açıdan önemli deneyimleri hatırlama yeteneğini geliştirdi ve bu da önceki araştırmaların öne sürdüğü şeyi doğruladı. İkinci ve daha önemlisi, hormon, duyguları işlemek ve anıları oluşturmaktan sorumlu beyin ağlarında belirgin değişiklikler yoluyla duygusal hafızayı güçlendirdi. Duygularla ilişkili ağlarda, kortizol daha tutarlı aktivite kalıpları üretti ve bu ağların katılımını artırdı. Bu, hormonun beynin bir deneyimin duygusal önemine daha güçlü ve güvenilir bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Kortizol ayrıca duygu ve hafızayla ilgili ağlar arasındaki koordinasyonu da artırdı.

Araştırmalar, stresin hafızayı her zaman olumsuz etkilemediğini, aksine beynin duruma uyum sağlama yeteneği doğrultusunda seçici bir önceliklendirme yaptığını gösteriyor. Stres altındayken beyin, duygusal yoğunluğu izleyen ağları daha aktif çalıştırarak özellikle yoğun, anlamlı veya heyecan verici bulduğu deneyimlerin hatırlanma olasılığını artırıyor. Bu durum, öğrenme sürecinde de stratejik bir avantaj sunuyor: Stresli anlarda yeni bir bilgi öğrenirken bu bilgiyi kişisel olarak önemli veya duygusal açıdan ilgi çekici unsurlarla ilişkilendirmek, anıların zihinde daha kalıcı hale gelmesini sağlıyor.

Yale Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar stresin dozajının kritik rolüne dikkat çekiyor. Az miktarda stres öğrenmeyi teşvik edip motive ederken, aşırı stres hem kısa hem de uzun süreli hafıza oluşumunu bozarak bilgileri hatırlamayı zorlaştırıyor. Bu nedenle, stresin beyindeki seçici mekanizmasını doğru kullanmak ve aşırı stresin yıkıcı etkilerinden korunmak için nefes egzersizleri gibi zihnî dengeleyici stratejilerden faydalanmak büyük önem taşıyor.

İYİ YAŞAM Unutkanlığa karşı "kristalleştirme"

REKLAM

Peki, stresin hafızamız üzerindeki bu seçici gücünü kendi lehimize çevirmek ve zihnimizi aşırı yüklenmeden korumak mümkün mü? Neyse ki bilim insanları stres anında hafızayı korumanın ve hatta geliştirmenin de mümkün olduğunu söylüyor.

Stres altında hafızanızı geliştirin

Stres altındayken hafızanızı geliştirmek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Bu teknikler ayrıca stresi yönetmenize de yardımcı oluyor. En önemlilerinden biri kişisel öz bakımı uygulamaktır: Yeterince uyuyun, sağlıklı beslenin ve stresi yönetin. Yetersiz uyku, yüksek stres ve diğer fiziksel sorunlar hafızayı etkileyebileceği gibi hafıza oluşumunu ve hatırlanmasını engelleyen strese de katkıda bulunabilir. Diğer önemli stratejiler de işe yarar. İşte denemeniz için araştırmalarla desteklenen bazı stratejiler:

Nefes egzersizleri

Polis adayları üzerinde yapılan bir çalışmada, psikolojik performans eğitiminin, stres yaşayan adayların hatırlama yeteneklerini geliştirdiği bulunmuştur. Kullanılan teknikler arasında nefes egzersizleri, zihinsel imgeleme ve dikkat odaklanması yer alıyordu. Stresli olduğunuzda, hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için bu teknikleri deneyin.

İlginizi çekebilir: Hızla rahatlatan 5 dakikalık nefes egzersizi

Harekete geçin

Hafıza bozukluğu olan kişiler üzerinde aerobik egzersizin etkilerini inceleyen bir çalışma, 12 haftalık bir egzersiz programının hafızalarını gerçekten iyileştirdiğini ortaya koydu.

Farkındalık pratiği yapın

Araştırmacılar, farkındalık pratiğinin sadece stresi azaltarak değil, aynı zamanda daha kaliteli uyku sağlayarak hafızaya da yardımcı olabileceğini bulmuşlardır. Bir çalışma, farkındalık pratiğinin daha az stresin yanı sıra daha az hafıza sorunu ve uyku problemine yol açtığını göstermiştir. Ayrıca, farkındalık daha bilinçli ve anda olmaya dayalı olduğu için, normalde dikkat edemeyeceğiniz ve hatırlayamayacağınız ayrıntılara daha iyi dikkat edebilir ve bunları hatırlayabilirsiniz.

Referanslar

“Yale scientists discover how stress changes the brain to make memories stronger”. Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/10/261014015517.htm (16.10.2026).

Elizabeth Scott. “How Stress Works With and Against Your Memory”. Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/stress-and-your-memory-4158323 (21.06.2026).

BEDEN Yaş ilerledikçe hafızanın zayıflaması aslında bir bağırsak sorunu