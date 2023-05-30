Yeni bir güne motive başlamanın yolları

Neredeyse her birimiz güne çalan alarmlarımız ile başlıyoruz. Alarm ile uyandığımız o an ise o güne motive olmak biraz zor olabiliyor. Peki, ne yapmalıyız? İşte güne motive başlamanın yolları...

Yeni bir güne motive başlamanın yolları
Sağlık
Giriş: 30 Mayıs 2023 14:19 Güncelleme: 30 Mayıs 2023 14:20
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Motive hissetmek için yüzeyin ötesine dalmanız gerekir. Sadece motive edici bir alıntı okumak, arkadaşlarınız veya danıştığınız kişiler tarafından teşvik edilmek, kısa bir yapılacaklar listesi hazırlamak ne yazık ki uzun vadede sürdürülebilir motivasyon oluşturmanıza yardımcı olmaz. Elde etmek istediğimiz motivasyonu, Dünya üzerindeki tüm yaşama sürekli bir enerji akışı sağlayan Güneş gibi düşünebilirsiniz. Yüzey, gördüğünüz şeydir, ancak gerçek süreç çekirdekten (iç motivasyonunuz) kaynaklanır ve bu en önemli kısımdır.


Kendi kendini idame ettiren bir motivasyon motoru yaratabilirseniz, hayatınızda daha fazla anlam bulabilir ve geçirdiğiniz her dakikadan keyif alabilirsiniz, bu da rollerinizi ve sorumluluklarınızı angaryadan kurtarır. İşte size her güne daha motive başlamanız için yardımcı olacak birkaç öneri:


1- Neredesiniz ve neden oradasınız?

Uyandığınız ilk anlarda motivasyonunuz düşük olabilir. Hatta olumsuz duygularla sarılı olabilirsiniz. Peki, neden? Güne başlarken duygularınıza biraz zaman ayırıp şu anda nerede olduğunuzu ve neden nasıl hissettiğinizi sorgulamanızı tavsiye ederiz. Örneğin, işe gitmek için uyandınız. Bulunduğunuz işte bulunma nedenlerinizi yazın. Ardından, motivasyon özünüzü düşünün: Amacınız... İşinizde size anlam katan şeyin ne olduğunu ve hayatta ilerlemenize yardımcı olacak bazı şeylerin neler olduğunu yazın. Bunları yazdığınızda, bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Şu anki işiniz, yazdığınız amaca yönelik ilerleme kaydetmenize yardımcı oluyor mu? Eğer öyleyse, doğru yoldasınız. Olmazsa veya hayatınızın istediğiniz yere gitmediğini fark ettiyseniz, paniğe kapılmayın. Negatife odaklanmamak için elinizden geleni yapın. Küçükten başlamanız anlamına gelse bile, hedeflerinizi gözden geçirin ve kendinizi olumlu yönde hedefleyin.


2- Yaklaşımınızı değiştirin ve vazgeçmeyin

Bir şeyler size doğru gelmiyorsa, nasıl motive olacağınızı öğrenmek istiyorsanız, bir an durup farklı bir yaklaşım aramak için her zaman iyi bir zamandır. Her şeyi doğru ve verimli bir şekilde yapıyor olabilirsiniz, ancak böyle bir yaklaşım mutlaka en motive edici yaklaşım değildir. Oldukça sık olarak, mevcut yaklaşımınızda hem deneyiminizi değiştirecek hem de yeni olasılıklar açacak bir dizi bariz ince ayar bulabilirsiniz. Bu nedenle gerçekten hedefinize ulaşmak istiyorsanız, büyük olasılıkla, birden fazla yol vardır ve şu an gittiğiniz yolu değiştirmeniz gerekebilir. Belirli bir yaklaşım sizin için işe yaramazsa, başka bir yaklaşım bulun ve sizi hem motive edecek hem de istediğiniz sonuçları elde edecek olanı bulana kadar denemeye devam edin.


3- İlerlemenizi fark edin

Çoğu aktivitede ilerlememizi otomatik olarak takip ediyoruz, ancak motive kalmak için ilerlemenizi yalnızca takip etmekle kalmayıp tanımanız gerekir. İzleme, yalnızca sürecinizde belirli bir aşamaya ulaştığınızı not almaktır. Farkına varmak, daha büyük resme bakmak ve tam olarak nerede olduğunuzu ve yapacak daha ne kadar kaldığını anlamak için zaman ayırmaktır. Her şeyin kısa vadede, hatta bir anda olmasını istemek insan doğasında var. Karmaşık görevleri daha basit eylemlere ayırsak da, her şey bitene ve görev tam olarak tamamlanana kadar tam olarak tatmin hissetmiyoruz. Yine de birçok senaryo için, görev o kadar geniştir ki, böyle bir yaklaşım, hedefinize ulaşma şansınız olmadan çok önce tüm motivasyonunuzu tüketecektir. Bu nedenle, her zaman küçük adımlar atmak ve kaydedilen olumlu ilerlemeyi takdir etmek önemlidir. Uzun vadede kendinizi motive etmenin yolu budur.


4- Kendinizi ödüllendirin

Bir şey yapma konusunda kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Belirli bir görev üzerinde çalışma fikrinden korkuyor musunuz? En başından, ödüllendirilmenizi haklı çıkaracak bazı çıktılar üzerinde anlaşın. Kararlaştırılan sonuçlardan birini alır almaz, kendinizi bir şekilde ödüllendirmek için zaman ayırın. Bu, uzun vadede motive hissetmenize yardımcı olacak harici motive edici unsurlar yaratır. Bazı görevler için sadece ara vermek ve birkaç dakika dinlenmek yeterli olacaktır. Diğerleri için taze bir fincan kahve almak ve hatta kendinize bir tatlı ısmarlamak isteyebilirsiniz. Daha büyük ve daha zorlu görevler için, film izlemeye gitmek, güzel bir yere seyahate çıkmak ve hatta kendinize bir şey satın almak gibi daha da eğlenceli bir şey yaparak kendinizi ödüllendirin. İlerleme kaydettiğiniz için kendinizi ne kadar çok ödüllendirirseniz, yeni dönüm noktalarına ulaşma konusunda kendinizi o kadar motive hissedeceksiniz.


Unutmayın ki…

Mutluluğun, görünürde sonu olmayan, sürekli peşinden koştuğunuz belirsiz bir terim veya illüzyon olması gerekmez. Gerçek motivasyonunuzu bularak, mutluluğunuzun farkına varmaya ve yaptığınız her şeyde anlam bulmaya bir adım daha yaklaşacaksınız.


Referanslar:

Leon Ho. “How to Get Motivated Every Day When You Wake Up”. Şuradan alındı: https://www.lifehack.org/810855/how-to-get-motivated (9.03.2023).


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Yüz masajı yapın Yüz kaslarımızı gün boyunca farkında olmadan birçok şekilde kasıyoruz. Geceleri ise özellikle diş sıkma sorunu olan kişilerin çene kasları oldukça yoğun bir yükle karşı karşıya oluyor. Yüz masajı yapmanın faydaları artık birçok kişi tarafından biliniyor. Ağzınızı açıp kapamak, avuçlarınızla yanaklarınıza hafifçe basınç uygulamak bile yüzünüzde biriken gerginliği almak için iyi bir başlangıçtır. Yüzünüzdeki kan dolaşımının sağlanması için göz altlarınızla birlikte tüm yüzünüze hafif bir şekilde masaj yapın. Böylelikle güne kan dolaşımınızı sağlayarak başlayacaksınız. Yüz masajıyla ilgili daha fazla bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Vücudunuzu esnetin Zihninizle birlikte vücudunuzun da uyanmasını sağlayacak basit esneme hareketleri hem eklemlerinizi hem de onları hareket ettiren kaslarınızı günün temposuna hazırlar. El ve ayaklarınızı daireler yaparak çevirin, omurganızı hareketlendirin ve yavaş yavaş enseyin. Yataktan kalkmadan yapacağınız basit esneme hareketleri bile hem kan dolaşımını artırmak hem de vücudunuzu esnetmek için oldukça önemlidir. Bu hareketler zamanla vücut dengenizin gelişmesine yardımcı olacak.
Hemen telefonunuza bakmayın Birçoğumuzun sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığı şey telefona bakmak olabilir. Bu alışkanlığınıza biraz ara verin, birkaç dakika kendinizi dinleyin. Günlük hedeflerinizi belirleyin ve diğer rutinlerinizi gerçekleştirin. Tüm bu işlemlerden sonra telefonunuza bakınca kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Telefonunuza iş için bakmanız gerekiyorsa, bunu kişisel sabah hazırlıklarınıza dahil etmeyin. Telefonunuza bakmadan önce size iyi gelecek küçük şeyler için vakit ayırın, telefonu daha sonra elinize alın.
At kılı fırçası kullanın Bunu alışkanlık haline getirmek birkaç gün sürebilir ama vücudunuzu ayaklarınızdan kalbinize doğru yavaşça fırçalamak kan dolaşımını hızlandırır ve lenfatik drenajı teşvik eder. Kuru fırçalama yapmak sadece cildinizi daha pürüzsüz hale getirmekle kalmaz, zaman içinde selülitlerinizde de gözle görülür bir azalma sağlar. Kuru fırçalama sonrasında duşa girmek ve nemlendirici kullanmak pürüzsüz ve nemini kaybetmemiş bir cilt için önemlidir. Kuru fırçalama nasıl yapılır? Detaylar için tıklayın.
Yağ ile gargara yapın Dişinizi fırçalamadan ya da herhangi bir şey yemeden önce, güne yağlı gargara ile başlayın. Daha önce duymamış olabilirsiniz ancak oil pulling adıyla da bilinen bu Ayurvedik metot diş etlerinizde biriken bakterileri ortadan kaldırmaya destek olur. Geleneksel olarak susam yağı kullanılsa da rafine edilmemiş saf Hindistan cevizi yağı da tercih edilebilir. Gargara gibi düşünün, bir çorba kaşığı yağı ağzınızda çevirerek dolaştırın, dişlerinizin arasında, dilinizin üzerinde, diş etlerinizde... Sonrasında ağzınızı su ile çalkalayın. 20 dakika boyunca yapılması tavsiye edilse de bu zamanı ayırmak herkes için gerçekçi olmayabilir. Yine de sabah hazırlıklarınıza 2-3 dakikalık bir yağ çekme rutini eklemeniz denemeye değer!
Maske yapın Sabahları yüz maskesi yapmak telaşlı günlerde hayal gibi gelebilir. Ancak haftada 1 uygulayacağınız maske için sabah saatlerini seçmek canlı bir cilt ile güne başlamanızı sağlar. Geceden yapacağınız hazırlıklar size zaman kazandırabilir. Yüz maskesi yapmak için belirli bir gün seçerek o güne küçük bir renk katabilirsiniz. Sadece kullandığınız maskenin, alfa hidroksi asitler ya da yüksek dozda C vitamini gibi güneşte cildi hassas hale getirmeyecek maddeler içermediğine dikkat etmelisiniz. Soğuk havalarda ise nemlendirici bir maske cildinizi dış koşullara hazırlar.
Meditasyon yapın Güne meditasyonla başlamak ve basitçe içe dönüş yapmak, gün için kendinizi ayarlamaya yardım eder; hayatınızda daha fazla görmek istediğiniz ne olursa olsun - iyilik, sabır, sevgi, sağlık - ona odaklanmanızı sağlar. Sabah meditasyonu aynı zamanda önceki günden kalan mental yoğunluğunuzu hafifleterek taze bir zihinle başlamanıza yardımcı olur. Meditasyon için 10 dakika bile ayırmanız, düzenli yapmanız halinde büyük bir değişim başlatabilir.
Limonlu su için Yarım limon suyu eklenen bir bardak suyun pek çok faydası var. Uyandıktan hemen sonra içmek, metabolizmayı hızlı bir şekilde çalışmaya başlatmak, sindirime yardımcı olmak, terleme ve solunum yoluyla kaybedilen suyu telafi etmek için birebir. Zamanla, düzenli alınan C vitamini cilt ve gözlerin parlamasına da yarayacaktır. Mide rahatsızlığınız varsa dikkatli tüketmeyi ihmal etmeyin. Suyunuzun içine limon suyu sıkmak yerine bir sürahiye limon dilimleri ekleyerek akşamdan hazırlık da yapabilirsiniz. Limon suyunun faydaları saymakla bitmiyor...
Görsel günlük tutun Telefonunuzu elinize aldıktan sonra gördüğünüz anlamlı sözler ya da hoşunuza giden resimleri toplayarak bir araya getirebilir, beklenti ve hayallerinizi saklayabilirsiniz. Bunlar size kısa ve uzun vadede belirli amaçlara yönelmenizde destek olacak, görsel bir şölene dönüşecek, moral ve motivasyon kaynağı olabilir. Elbette tam tersi şekilde, dijital detoks için zaman ayırmak da sabah rutininizin bir parçası olabilir. Böylece bu iş için boş zaman peşinde koşmanıza gerek kalmaz.



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