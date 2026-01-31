Yeni bir güne motive başlamanın yolları

Motive hissetmek için yüzeyin ötesine dalmanız gerekir. Sadece motive edici bir alıntı okumak, arkadaşlarınız veya danıştığınız kişiler tarafından teşvik edilmek, kısa bir yapılacaklar listesi hazırlamak ne yazık ki uzun vadede sürdürülebilir motivasyon oluşturmanıza yardımcı olmaz. Elde etmek istediğimiz motivasyonu, Dünya üzerindeki tüm yaşama sürekli bir enerji akışı sağlayan Güneş gibi düşünebilirsiniz. Yüzey, gördüğünüz şeydir, ancak gerçek süreç çekirdekten (iç motivasyonunuz) kaynaklanır ve bu en önemli kısımdır.

Kendi kendini idame ettiren bir motivasyon motoru yaratabilirseniz, hayatınızda daha fazla anlam bulabilir ve geçirdiğiniz her dakikadan keyif alabilirsiniz, bu da rollerinizi ve sorumluluklarınızı angaryadan kurtarır. İşte size her güne daha motive başlamanız için yardımcı olacak birkaç öneri:

1- Neredesiniz ve neden oradasınız?

Uyandığınız ilk anlarda motivasyonunuz düşük olabilir. Hatta olumsuz duygularla sarılı olabilirsiniz. Peki, neden? Güne başlarken duygularınıza biraz zaman ayırıp şu anda nerede olduğunuzu ve neden nasıl hissettiğinizi sorgulamanızı tavsiye ederiz. Örneğin, işe gitmek için uyandınız. Bulunduğunuz işte bulunma nedenlerinizi yazın. Ardından, motivasyon özünüzü düşünün: Amacınız... İşinizde size anlam katan şeyin ne olduğunu ve hayatta ilerlemenize yardımcı olacak bazı şeylerin neler olduğunu yazın. Bunları yazdığınızda, bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Şu anki işiniz, yazdığınız amaca yönelik ilerleme kaydetmenize yardımcı oluyor mu? Eğer öyleyse, doğru yoldasınız. Olmazsa veya hayatınızın istediğiniz yere gitmediğini fark ettiyseniz, paniğe kapılmayın. Negatife odaklanmamak için elinizden geleni yapın. Küçükten başlamanız anlamına gelse bile, hedeflerinizi gözden geçirin ve kendinizi olumlu yönde hedefleyin.

2- Yaklaşımınızı değiştirin ve vazgeçmeyin

Bir şeyler size doğru gelmiyorsa, nasıl motive olacağınızı öğrenmek istiyorsanız, bir an durup farklı bir yaklaşım aramak için her zaman iyi bir zamandır. Her şeyi doğru ve verimli bir şekilde yapıyor olabilirsiniz, ancak böyle bir yaklaşım mutlaka en motive edici yaklaşım değildir. Oldukça sık olarak, mevcut yaklaşımınızda hem deneyiminizi değiştirecek hem de yeni olasılıklar açacak bir dizi bariz ince ayar bulabilirsiniz. Bu nedenle gerçekten hedefinize ulaşmak istiyorsanız, büyük olasılıkla, birden fazla yol vardır ve şu an gittiğiniz yolu değiştirmeniz gerekebilir. Belirli bir yaklaşım sizin için işe yaramazsa, başka bir yaklaşım bulun ve sizi hem motive edecek hem de istediğiniz sonuçları elde edecek olanı bulana kadar denemeye devam edin.

3- İlerlemenizi fark edin

Çoğu aktivitede ilerlememizi otomatik olarak takip ediyoruz, ancak motive kalmak için ilerlemenizi yalnızca takip etmekle kalmayıp tanımanız gerekir. İzleme, yalnızca sürecinizde belirli bir aşamaya ulaştığınızı not almaktır. Farkına varmak, daha büyük resme bakmak ve tam olarak nerede olduğunuzu ve yapacak daha ne kadar kaldığını anlamak için zaman ayırmaktır. Her şeyin kısa vadede, hatta bir anda olmasını istemek insan doğasında var. Karmaşık görevleri daha basit eylemlere ayırsak da, her şey bitene ve görev tam olarak tamamlanana kadar tam olarak tatmin hissetmiyoruz. Yine de birçok senaryo için, görev o kadar geniştir ki, böyle bir yaklaşım, hedefinize ulaşma şansınız olmadan çok önce tüm motivasyonunuzu tüketecektir. Bu nedenle, her zaman küçük adımlar atmak ve kaydedilen olumlu ilerlemeyi takdir etmek önemlidir. Uzun vadede kendinizi motive etmenin yolu budur.

4- Kendinizi ödüllendirin

Bir şey yapma konusunda kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Belirli bir görev üzerinde çalışma fikrinden korkuyor musunuz? En başından, ödüllendirilmenizi haklı çıkaracak bazı çıktılar üzerinde anlaşın. Kararlaştırılan sonuçlardan birini alır almaz, kendinizi bir şekilde ödüllendirmek için zaman ayırın. Bu, uzun vadede motive hissetmenize yardımcı olacak harici motive edici unsurlar yaratır. Bazı görevler için sadece ara vermek ve birkaç dakika dinlenmek yeterli olacaktır. Diğerleri için taze bir fincan kahve almak ve hatta kendinize bir tatlı ısmarlamak isteyebilirsiniz. Daha büyük ve daha zorlu görevler için, film izlemeye gitmek, güzel bir yere seyahate çıkmak ve hatta kendinize bir şey satın almak gibi daha da eğlenceli bir şey yaparak kendinizi ödüllendirin. İlerleme kaydettiğiniz için kendinizi ne kadar çok ödüllendirirseniz, yeni dönüm noktalarına ulaşma konusunda kendinizi o kadar motive hissedeceksiniz.

Unutmayın ki…

Mutluluğun, görünürde sonu olmayan, sürekli peşinden koştuğunuz belirsiz bir terim veya illüzyon olması gerekmez. Gerçek motivasyonunuzu bularak, mutluluğunuzun farkına varmaya ve yaptığınız her şeyde anlam bulmaya bir adım daha yaklaşacaksınız.

Referanslar: Leon Ho. “How to Get Motivated Every Day When You Wake Up”. Şuradan alındı: https://www.lifehack.org/810855/how-to-get-motivated (9.03.2023).

İYİ YAŞAM Sabah 05.00'da uyanmanız için 10 neden

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Sadece kullandığınız maskenin, alfa hidroksi asitler ya da yüksek dozda C vitamini gibi güneşte cildi hassas hale getirmeyecek maddeler içermediğine dikkat etmelisiniz. Soğuk havalarda ise nemlendirici bir maske cildinizi dış koşullara hazırlar. İyi bir gün geçirmek için 9 sabah ritüeli Güne meditasyonla başlamak ve basitçe içe dönüş yapmak, gün için kendinizi ayarlamaya yardım eder; hayatınızda daha fazla görmek istediğiniz ne olursa olsun - iyilik, sabır, sevgi, sağlık – ona odaklanmanızı sağlar. Sabah meditasyonu aynı zamanda önceki günden kalan mental yoğunluğunuzu hafifleterek taze bir zihinle başlamanıza yardımcı olur. Meditasyon için 10 dakika bile ayırmanız, düzenli yapmanız halinde büyük bir değişim başlatabilir. İyi bir gün geçirmek için 9 sabah ritüeli Yarım limon suyu eklenen bir bardak suyun pek çok faydası var. 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Böylece bu iş için boş zaman peşinde koşmanıza gerek kalmaz.