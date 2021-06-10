Yatmadan önce topuklarınıza neden soğan koymalısınız?

İnsanların uyumadan önce topuklarına soğan dilimleri koyduğunu duymuşsunuzdur. Antibakteriyel özelliği bulunan soğanın bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız.

Yatmadan önce topuklarınıza neden soğan koymalısınız?
Sağlık
10 Haziran 2021 Perşembe

Cildimiz vücudumuzun en büyük organıdır ve sürdüğümüz kimyasalları, iyonları, mineralleri, ilaçları, kozmetikleri ve her şeyi emebilir. Buna transkütanöz absorpsiyon denir yani maddelerin deri yoluyla emilme işlemidir.


Araştırmalar, uyurken soğanı topuğunuza koyduğunuzda bazı besin maddelerini soğandan alabilmenizin mümkün olduğunu gösteriyor. Yenidoğanların cildini inceleyen araştırmacılar, hindistancevizi yağı ve aspir yağının bebeğin cildine sürüldüğünde, bebeğin kan dolaşımındaki trigliseritlerde ve yağ asitlerinde artışa neden olduğunu gördü. Cilde sürülen yağın, sanki bebekler yemiş gibi kan dolaşımında ortaya çıktı.


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Soğanların antibakteriyel özellikleri

Araştırmalar, soğanların antibakteriyel özelliklerinde sarımsağa benzer olduğunu, ancak sarımsak kadar geniş bir şekilde araştırılmadığını gösteriyor. Soğanlarda antibakteriyel aktiviteye sahip çeşitli kükürt bileşikleri bulunur. Ayrıca soğan, propensülfenik asit üreten kimyasal bir reaksiyon başlatan enzimlerin salınımını tetikler. Sülfürik asit ayrıca bakterilerin büyümesini engeller. Sarımsağın faydaları yazısını okumak için tıklayın..


Soğanı uyumadan önce topuklarınıza nasıl koymalısınız?

Herhangi bir soğan türünü (beyaz, sarı veya kırmızı) serçe parmak kalınlığında dilimleyin. Bir dilim soğanı ayak parmaklarınızın altını kaplayacak şekilde ayağınızın altına koyun ve çorabınızı giyin. Çorabınızı tamamen giymeden önce ayağınızın kavisine ve topuğunu da kaplaması için ikinci veya üçüncü bir dilim soğan ekleyebilirsiniz.


Ayaklarınızda nasır gibi sert cilt oluşumlar da varsa, soğan yardımı ile bu problemi de çözmüş olursunuz. Önce bir dilim soğanı sirkeye batırın ve ardından çorabınızı giyip yatmadan önce ayağınızdaki nasırın üzerine koyun. Sirkedeki asetik asit ve soğandaki sülfürik asidin birlikteliği, nasırın kabuğunu yumuşatmaya yardımcı olur. Daha sonra bir sünger taşı veya ayak törpüsü kullanarak nasırın üzerindeki deriyi soymayı kolaylaştırabilirsiniz. Sirkenin faydaları yazısını okumak için tıklayın...


Soğanın besin faydaları nelerdir?

Soğanların bu şekilde kokmasının nedeni kükürttür. Kükürt, protein oluşumuna yardımcı olduğu için diyetinizde yer alacak çok önemli bir besindir. Yatmadan önce ayağınıza soğan koyduğunuzda, dinlenirken vücudunuzun emmesi için bir kükürt kaynağı hazırlamış oluyorsunuz.


Kükürt, sağlıklı saç ve tırnaklar oluşturmak, vücutta insülin yapmak ve kaslar oluşturmak için önemlidir. Yatmadan önce topuğunuza soğan koymak, yağının cildinize nüfuz etmesini sağlayarak vücudunuza kükürt sağlar.


Topuklarınıza soğan koyduğunuz zaman yardımcı olan diğer sağlık sorunları

Soğan, halk ilaçları söz konusu olduğunda yüzyıllardır 'kanı arındırmak' için kullanılmıştır. Yatmadan önce ayaklarınıza soğan koyduğunuzda yardımcı olabilecek birkaç sağlık sorunu daha vardır.



Soğan dilimleri ile yatağa girmek istemeyenler için konsantre olarak soğan yağı almak da bir seçenektir. Soğan yağının yüksek kaliteli, organik olarak yetiştirilmiş bir uçucu yağ çeşidini olmasına özen gösterin. Soğan yağını yatmadan önce ayaklarınıza uygulamak için, hindistancevizi, jojoba veya avokado yağı gibi birkaç taşıyıcı yağı çay kaşığına, iki damla dökün. Yatmadan önce bu karışık yağı ayağınızın tabanına sürün ve çarşaflarınıza bulaşmaması için çorap giyin.




Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/onions-feet-bed-detox/?fbclid=IwAR1ytkUVoWDR3dQZB3TwItCVQ9TD9lfUqkra0kzgLZre2dntDELPo8N80V8

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