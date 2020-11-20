Avokado yağı nasıl ve ne için kullanılır?

Avokado yağının birçok kullanım alanı var. Nemlendirme özelliğiyle öne çıkan bu yağın kullanım alanlarını ve faydalarına göz atalım:
Kullanım alanları
1- Yemekler
- Salata soslarını hazırlarken oldukça lezzet veren bir yağ olması sebebiyle kullanılır.
- Tıpkı zeytinyağı gibi yemeklere ve salatalara katmak için de kullanılıyor
- Ayrıca sebze yemekleriyle bütünlük sağlaması açısından da çok fazla tercih ediliyor.
- Et sosları hazırlarken zeytinyağı yerine kullanabilirsiniz.
2- Cilt bakımı
- Cildinizdeki yaraların çabucak iyileşmesini istiyorsanız avokado yağını tercih edebilirsiniz.
- Cilt bakımında yatmadan önce avokado yağı uygulayarak cildinizi canlandırabilir ve yoğun bir bakım uygulayabilirsiniz.
- Cildinizin özellikle kış aylarında yoğun bir neme ihtiyacı olduğunuzu hissediyorsanız avokado yağından faydalanabilirsiniz.
- Göz çevresine bakım uygulamak ve geç bir görünüm sağlamak için kullanabilirsiniz.
- Masaj yaparken rahatlatıcı kokusunun size eşlik etmesine izin verebilirsiniz.
- Cildinizdeki hücrelerin yenilenmesi açısından oldukça faydalı.
- Selülitlerinizi azaltmak için kullanabilirsiniz.
3- Saç bakımı
- Saç maskesi yaparak saçlarınızın parlaklığını gözle görülür şekilde artırabilirsiniz.
- Saç dökülmesi probleminden muzdaripseniz avokado yağının dökülmelerinizi azalttığını kullandıkça fark edeceksiniz.
- Saç kürüne dönüştürerek düzenli bir şekilde saçlarınızı canlandırmak için kullanabilirsiniz.
- Kuru ve dökülmeye eğilimli saçlarınız varsa saçı nemlendirmesi sayesinde canlı görünümüne kavuşturabilirsiniz.
- Kırık oluşumunuz varsa saç uçlarına doğru sürüp bir süre beklettikten sonra yıkamanız bu saçların onarımını sağlayacaktır.
- Kırık saçlarınızı onarması sayesinde saçlarınızın hızlı uzamasını sağlar.
Faydaları
1- Göz altı morlukları ve kırışıklar
Yoğun nemlendirme özelliği sayesinde göz altındaki morluklarınızın azalmasına, yorgun görünümünüzün dağılmasına ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.
2- Cilt hastalıkları
Nemlendirici özelliği bu alanda da karşımıza çıkıyor. Egzamadan kepeğe kadar kuruluğun ciddi sorunlar yarattığı hastalıklara iyi geliyor.
3- Antioksidan
Avokado yağının diğer tüm antioksidan sebze ve meyvelerle desteklenmesi sayesinde vücudunuzda belirgin değişiklikler yarattığını ve hatta kilo vermenize fayda sağladığını göreceksiniz.
4- Kalp sağlığı
Kolestrolü dengelemesi sayesinde kalp hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynuyor. Ayrıca içerdiği Omega 3 sayesinde vücudunuz için oldukça faydalı.
5- UV ışınları
Tıpkı bir güneş kremi gibi dışarıya çıkmadan önce cildinize avokado yağını yedirmeniz sizin için bundan sonrası için vazgeçilmez olabilir.
6- Cilt lekeleri
Güneşeçıktıktan sonra oluşan cilt lekeleri ve çillerinizden memnun değilseniz ciltteki hızlı onarımı sağlamak adına avokado yağı sürebilirsiniz.
7- Sivilce ve akne
İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde tıpkı gece yatmadan önce sürdüğünüz serumlar kadar cildinizdeki problemlerle savaşmada önemli rol oynuyor.
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