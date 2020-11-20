Avokado yağı nasıl ve ne için kullanılır?

Avokado yağının birçok kullanım alanı var. Nemlendirme özelliğiyle öne çıkan bu yağın kullanım alanlarını ve faydalarına göz atalım:

Kullanım alanları

1- Yemekler

Salata soslarını hazırlarken oldukça lezzet veren bir yağ olması sebebiyle kullanılır.

Tıpkı zeytinyağı gibi yemeklere ve salatalara katmak için de kullanılıyor

Ayrıca sebze yemekleriyle bütünlük sağlaması açısından da çok fazla tercih ediliyor.

Et sosları hazırlarken zeytinyağı yerine kullanabilirsiniz.

2- Cilt bakımı

Cildinizdeki yaraların çabucak iyileşmesini istiyorsanız avokado yağını tercih edebilirsiniz.

Cilt bakımında yatmadan önce avokado yağı uygulayarak cildinizi canlandırabilir ve yoğun bir bakım uygulayabilirsiniz.

Cildinizin özellikle kış aylarında yoğun bir neme ihtiyacı olduğunuzu hissediyorsanız avokado yağından faydalanabilirsiniz.

Göz çevresine bakım uygulamak ve geç bir görünüm sağlamak için kullanabilirsiniz.

Masaj yaparken rahatlatıcı kokusunun size eşlik etmesine izin verebilirsiniz.

Cildinizdeki hücrelerin yenilenmesi açısından oldukça faydalı.

Selülitlerinizi azaltmak için kullanabilirsiniz.

3- Saç bakımı

Saç maskesi yaparak saçlarınızın parlaklığını gözle görülür şekilde artırabilirsiniz.

Saç dökülmesi probleminden muzdaripseniz avokado yağının dökülmelerinizi azalttığını kullandıkça fark edeceksiniz.

Saç kürüne dönüştürerek düzenli bir şekilde saçlarınızı canlandırmak için kullanabilirsiniz.

Kuru ve dökülmeye eğilimli saçlarınız varsa saçı nemlendirmesi sayesinde canlı görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Kırık oluşumunuz varsa saç uçlarına doğru sürüp bir süre beklettikten sonra yıkamanız bu saçların onarımını sağlayacaktır.

Kırık saçlarınızı onarması sayesinde saçlarınızın hızlı uzamasını sağlar.

Faydaları

1- Göz altı morlukları ve kırışıklar

Yoğun nemlendirme özelliği sayesinde göz altındaki morluklarınızın azalmasına, yorgun görünümünüzün dağılmasına ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.

2- Cilt hastalıkları

Nemlendirici özelliği bu alanda da karşımıza çıkıyor. Egzamadan kepeğe kadar kuruluğun ciddi sorunlar yarattığı hastalıklara iyi geliyor.

3- Antioksidan

Avokado yağının diğer tüm antioksidan sebze ve meyvelerle desteklenmesi sayesinde vücudunuzda belirgin değişiklikler yarattığını ve hatta kilo vermenize fayda sağladığını göreceksiniz.

4- Kalp sağlığı

Kolestrolü dengelemesi sayesinde kalp hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynuyor. Ayrıca içerdiği Omega 3 sayesinde vücudunuz için oldukça faydalı.

5- UV ışınları

Tıpkı bir güneş kremi gibi dışarıya çıkmadan önce cildinize avokado yağını yedirmeniz sizin için bundan sonrası için vazgeçilmez olabilir.

6- Cilt lekeleri

Güneşeçıktıktan sonra oluşan cilt lekeleri ve çillerinizden memnun değilseniz ciltteki hızlı onarımı sağlamak adına avokado yağı sürebilirsiniz.

7- Sivilce ve akne

İçerisinde bulunan C vitamini sayesinde tıpkı gece yatmadan önce sürdüğünüz serumlar kadar cildinizdeki problemlerle savaşmada önemli rol oynuyor.