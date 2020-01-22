Elma sirkesi kullanmak için 9 neden

Elma sirkesinin faydaları ve kullanım şekilleri

Neredeyse sınırsız bir kullanım alanı bulunan elma sirkesini evinizde daima bulundurmak isteyeceksiniz...

Elma suyunun fermente edilmesiyle elde edilen elma sirkesi yüzyıllardır hem lezzetli hem de çok faydalı bir ürün olarak kullanılıyor. Salatalara ve yemeklere lezzet katarken şifa niyetine birçok karışımın içerisine ilave ediliyor, aynı zamanda doğal ve etkili bir temizlik malzemesi olarak da işlev görüyor. Elma sirkesinin faydalarını bilimsel araştırmalar da doğruluyor.

1- Bağırsak sağlığına iyi gelir

Fermente bir ürün olmasından dolayı elma sirkesi, bağırsaklardaki iyi bakterilerin gelişmesini desteklediği için sindirim sisteminin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Özellikle organik elma sirkesinde bulunan ‘sirke anası’ denilen katılaşmış yapı, birçok faydalı bakteriyi barındırır. Her gün bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketmek, bağırsak mikrobiyomunu iyileştirmek için harika bir destektir.

2- Kan şekerini dengeler

Yüksek karbonhidrat içerikli gıdalar tükettiğimizde kan şekerimiz aniden yükselip alçalarak dengesiz bir seyir izler ve bu da metabolizmamıza zarar verir. Yemeklere elma sirkesi ilave etmek veya öğünlerden sonra bir tatlı kaşığı elma sirkesi içmek, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

3- Kilo vermeye yardımcı olur

Japonya’da yapılan bir araştırmada 12 hafta boyunca elma sirkesi tüketen kişilerin daha kolay kilo verdiği, özellikle göbek bölgesindeki yağlarda azalma görüldüğü doğrulandı.

4- Anti bakteriyel bir temizleyicidir

Yapılan araştırmalar elma sirkesinin antibakteriyel özellikleri olduğunu doğruluyor. Bir bardak suya ilave edeceğiniz yarım bardak elma sirkesi ile mutfak ve banyo temizliği yapabilir, bu karışımı yüzey temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Özellikle cam yüzeylerde parlatıcı olarak da kullanılabilen elma sirkesi, bulaşık makinesinde de hem temizleyici hem de parlatıcı olarak kullanılabilir, cam temizliğinde de kullanılabilir.

5- Sebzeleri ve meyveleri temizler

Yediğimiz sebze ve meyvelerin üzerinde bir miktar pestisit (kimyasal tarım ilacı) bulunma riski ile her zaman karşı karşıya olduğumuz bilinen bir gerçek. Özellikle salmonella bakterisine karşı korunmak için sebze-meyvelerinizi yıkadığınız suyun içine bir miktar elma sirkesi ilave edebilirsiniz.

6- Saç bakımında kullanılır

Kafa derimizin ve saçlarımızın doğal pH oranı 5,5 civarındadır. Kullandığımız sabun ve şampuanlar, hatta şebeke suyu bile bu doğal pH dengesini bozacak şekilde etki edebilmektedir. Elma sirkesinin asidik yapısı, saçlarımızın doğal pH dengesini korumak için yardımcı olur. Bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi koyarak her duştan sonra saçınızı bu su ile duruladığınızda saçlarınızın doğal pH dengesini korumuş olursunuz. Aynı zamanda elma sirkesinin antifungal özellikleri kepek oluşumunu önlemeye de yardımcı olacaktır.

7- Etkili bir yüz toniğidir

Asidik yapısı ve antienflamatuar özellikleri elma sirkesinin iyi bir cilt bakımı ürünü olarak da kullanılmasını sağlar. Sivilce ve akne oluşumunu önlerken cildinizin doğal nem dengesini korumasına yardımcı olan elma sirkesini bir bardak suya yarım bardak olacak şekilde karıştırabilir ve yüzünüzü yıkadıktan sonra bir pamuk yardımı ile tonik şeklinde cildinize uygulayabilirsiniz.

8- Ağız ve diş sağlığını destekler

Haftada birkaç kez dişlerinizi elma sirkesi ile fırçalamak, antibakteriyel özelliği ile ağız içerisinde bakteri oluşumunu önlerken dişlerin beyazlatılmasına da yardımcı olacaktır.

9- Evcil hayvanları pirelerden korur

Elma sirkesi pireleri yok etmese de, önleyebilir. Evcil hayvanınızı haftada birkaç defa elma sirkeli su ile ıslattığınız bir bez ile silmeniz, hem tüylerinin parlamasına hem de pireleri uzaklaştırmaya yardımcı olacaktır. Spreyli bir şişede bulunduracağınız sirkeli suyu evcil hayvanınızın tüylerine püskürterek de kullanabilirsiniz.

Elma sirkesi nasıl kullanılmalı?

Birçok kullanım alanı bulunduğu için elma sirkesini pratik bir şekilde kullanmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Tüketeceğiniz elma sirkesinin organik ve iyi kalite elma sirkesi olmasına özen gösterin. Cam şişede saklayacağınız elma sirkenizi buzdolabında bulundurun ve her gün bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave ettiğiniz bir bardak suyu içmeyi alışkanlık haline getirin.

Salatalarda ve uygun yemeklerde de fırsat buldukça elma sirkesi kullanın.

Temizlik malzemelerinizin yanında elma sirkesi bulundurmak, ev temizliğinde elma sirkesi kullanma alışkanlığınızı destekleyecektir. Mümkünse bir cam şişede veya kavanozda bulunduracağınız elma sirkesini doğrudan hazırladığınız temizlik suyuna karıştırın.

Yüzey temizleyici olarak kullanmak için en kolay yöntem, spreyli bir şişede elma sirkesi-su karışımı bulundurmak olacaktır. Elma sirkesi genellikle koku bırakmaz ancak yine de sirkenin kokusundan hoşlanmıyorsanız, sürekli kullanacağınız bu karışımın içerisine bir iki damla lavanta uçucu yağı, portakal yağı gibi kokusunu sevdiğiniz bir aromatik yağ ilave edebilirsiniz.

Referanslar

Jessica Cording. "A Beginner's Guide To Apple Cider Vinegar: Benefits, Safety & Use". (23.12.2019). Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/0-5875/15-Reasons-to-Use-Apple-Cider-Vinegar-Every-Day.html

https://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/archive/2016/09/10/apple-cider-vinegar-for-fleas.aspx