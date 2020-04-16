Sağlıklı atıştırmalık tarifleri

Müjgan Yurtseven'den 10 sağlıklı atıştırmalık tarifi...

Keçi boynuzu pekmezli meyveli kek tarifi

Şeker yerine pekmez ve meyvelerle tatlandırdığım bu lezzetli kekin bir dilimini diyet yaparken bile ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Tarif sonundaki notlar bölümüne göz atmayı unutmayın!

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Maş fasulyeli gökkuşağı salatası

Bitkisel protein içeriği çok yüksek olan maş fasulyesi, aynı zamanda tok tutucu ve metabolizmayı çalıştırıcı özelliğinden dolayı uzmanlar tarafından diyet yapanlara ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenlere tavsiye ediliyor.

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Çikolatalı cevizli muzlu kek

Yapılışı çok pratik, çay veya kahve yanına çok yakışan bu lezzeti deneyin derim.

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Fıstık ezmeli muzlu vegan kurabiye

Muz, şekersiz fıstık ezmesi, kuru üzüm ve yulaf ezmesiyle sağlıklı, lezzetli ve besleyici kurabiyelerin yapılışı da çok pratik…

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Hurmalı üzümlü mekik kurabiyeler

Şeker yerine hurma ve üzümle tatlandırdığım, çavdar unlu, leziz ve sağlıklı kurabiyeler çay veya kahve yanına çok yakışıyor.

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Kapya biberli fesleğenli bruschetta

Elinizde közlenmiş biberleriniz varsa sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltı veya yemek öncesi için iştah açıcı lezzetli atıştırmalık.

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Keçi peynirli pancar küpleri

A, B, C vitaminleri, fosfor, demir, magnezyum, potasyum, çinko ve kalsiyum bakımından zengin, ayrıca iştah açıcı özelliği olan pancarı çocuklara sevdirmenin en kolay yolu bu olsa gerek.

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Pırasalı havuçlu bulgurlu tuzlu kek

Bol pırasa, havuç ve renkli biberler, az miktarda tam buğday unu ve bulgurla yumuşacık lezzetli ve sağlıklı bir kek oluyor. Yanında süzme yoğurt ile hafif bir öğlen yemeği veya çay sofralarınızda misafirlerinizin çok beğeneceği bir lezzet…

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Taze otlu lor topları

Bu leziz ve hafif atıştırmalıkları ceviz boyutunda toplar yapıp yanında kurutulmuş ince baget dilimleriyle sunabilirsiniz. Veya çelenk gibi hazırlayıp baget ekmeklerini ortasına yerleştirmek de şık bir sunum olacaktır.

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Glutensiz siyah fasulyeli çikolatalı kek

Un yerine haşlanmış siyah fasulye kullanarak hazırladığım, vişne ve çikolata ikilisinin çok yakıştığı ve yumuşacık dokusuyla çikolatalı helva yermiş gibi hissedeceğiniz sağlıklı ve leziz bir atıştırmalık…

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