HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi?
Güncel

Seçme ve seçilme hakkımız kutlu olsun!

Bugün Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıldönümü... Peki Türkiye'de 1934 yılında tanınan bu hak diğer ülkelerde kaç yılında tanındı? İşte ülke ülke kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği yıllar...

Seçme ve seçilme hakkımız kutlu olsun!
Giriş: 05 Aralık 2025, Cuma 12:00
Güncelleme: 05 Aralık 2025, Cuma 12:00
1

Yeni Zelanda'da kadınlara seçme hakkı 1893 yılında, seçilme hakkı 1918'de verildi.

2

Avustralya'da 1902 yılında kadınlar seçme hakkı kazandı.

3

Finlandiya, 1906 yılında kadın vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı tanıdı.

4

Norveç 1913'te, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı.

5

Danimarka ve 1915'te kadınlara oy hakkı vermiştir.

6

Kanada'da (Quebec bölgesi hariç) kadınlar, 1917'de seçme ve 1920'de seçilme hakkı elde etti.

7

1917 yılında Rusya'da kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde ettiler.

8

1918'de Avusturya, kadınlarına oy hakkı vermiştir.

9

30 Kasım 1918'de Almanya'da kadınların seçme ve seçilme hakkı verildi.

10

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile ülke genelinde kadınlara oy verme hakkı tanındı.

11

Türkiye'de kadınlar, 20 Mart 1930 günü belediye seçimlerinde seçme hakkı kazandı. 1933 yılında ise Köy Kanunu'nda muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı düzenlendi. Kadınlar, milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına 5 Aralık 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle kavuştular. 8 Şubat 1935'de ilk defa meclis seçimlerine katılan kadınlar, mecliste 18 sandalye elde etti.

12

Fransa'da 4 Ekim 1944'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

13

İtalya, 1945 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıdı.

14

Japonya'da 1945 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

15

Yunanistan'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1949 yılında tanındı.

16

İsviçre'de 1971 yılında kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip oldu.

Paylaş:
brush-black

Yorumlar

Misafir 02 Nisan 2018, Pazartesi

mal