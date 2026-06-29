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Yulaflı fit puding

Müjgan Yurtseven'in rafine şekersiz yulaf pudingi, bal ve hindistan cevizinin uyumuyla kısa sürede hazırlanan hafif ve lezzetli bir tatlı alternatifi sunuyor.

Yulaflı fit puding
Giriş: 29 Haziran 2026, Pazartesi 08:24
Güncelleme: 29 Haziran 2026, Pazartesi 08:24

Rafine şekersiz, hindistan cevizli ve ballı yulaf ezmeli leziz pudingi kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

Servis: 1 porsiyon

Hazırlama & pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak süt
  • Yarım bardak yulaf ezmesi
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzeri için;

  • Dilediğiniz orman meyveleri
  • Rendelenmiş hindistan cevizi

Yapılışı:

*Süt ve yulaf ezmesini küçük bir tencereye alın, açık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirip ocağı kapatın. Hindistan cevizi, bal ve vanilya özütünü ilave edip karıştırarak kase veya bardağa aktarın. Üzerini dilediğiniz orman meyveleri ve hindistan cevizi ile süsleyin. Ilık veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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