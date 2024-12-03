Cinsiyet eşitliğini desteklemenin 10 yolu

Geçmiş yıllarda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yürütülen bir araştırma, kadınların erkeklerin sahip olduğu hakların, fırsatların ve kaynaklara erişimin yalnızca %68'ine sahip olduğu sonucuna ulaşmıştı. Bu farklılıklar ve bunları azaltmadaki ilerleme hızı ülkeden ülkeye değişse de WEF araştırmacılarına göre, şu anki hızımızda, cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak 100 yıl sürecek. İyi haber şu ki dünya, birçok yerde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve homofobi gibi diğer ayrımcılık türleriyle bağlantılı olan cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etme ihtiyacının giderek daha fazla farkına varıyor. Çocukluktan ergenliğe kadar günlük yaşamda daha adil bir dünya inşa etmek için bir yapılabilecekleri derledik. İşte cinsiyet eşitliğini desteklemek için yapabileceğimiz şeyler…

Ev işlerini ve çocuk bakımını eşit bir şekilde paylaşın

Ev işleri ve çocuk bakımı her yetişkinin sorumluluğudur. Evinizde eşit bir iş bölümü olup olmadığını kendinize sorun. Çocuk bakımı işi dünyanın birçok yerinde hala çoğunlukla kadınlar tarafından yapılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, ev işlerinin aşırı yüklenmesi kadınlarda ruhsal hastalıklara yakalanma riskini artırıyor ayrıca iş yerindeki verimliliklerini düşürerek maaşlarını etkiliyor.

Aile içi şiddet belirtilerine dikkat edin

Bir arkadaşınızın veya tanıdığınız birinin aile içi şiddet veya başka bir tacize maruz kaldığını biliyorsanız yardım edin ve destek olun. Bu tür şiddet fiziksel saldırıyla sınırlı değildir. Sözlü saldırılar (küfürler ve tehditler) ve psikolojik taciz (kontrolcü, manipülatif ve sindirici davranışlar) de kadınları etkiler. Çoğu zaman, bunların hepsi birlikte gerçekleşir. Aile içi şiddete maruz kalıyorsanız, yalnız olmadığınızı bilin. Bildirin!

Anne ve ebeveynleri destekleyin

Çocuklardan ve gençlerden sorumlu olanların her toplumda desteğe ihtiyacı vardır. Hamile bir kadına otobüs koltuğu teklif etmek, alışveriş merkezlerindeki tüm tuvaletlere (sadece kadınlara özel tesislerde değil) çocuk soyunma odaları kurulmasını savunmak ve şirketlerden doğum ve babalık iznini garanti etmelerini istemek, hepsi gerekli eylemlerdir. 2015 yılında yayınlanan en son BM verileri, ülkelerin yalnızca %53'ünün en az 14 hafta doğum izni sunduğunu gösteriyor. Daha da kötüsü, ülkelerin yalnızca %48'i babalık izni sunuyor.

Cinsiyetçi tutumları reddedin

Kadınları, hayat görüşünüze uymasa dahi LGBTQI topluluğu üyelerini alaya alan, aşağılayan veya küçük düşüren yorumlar yapmayın ve bu tür yorumlar duyarsanız sessiz kalmayın. Meslektaşlarınız, arkadaşlarınız ve ailenizle açıkça konuşun ve onlara homofobik ve transfobik hakaretleri bırakmalarını söyleyin.

Dinleyin ve düşünün

Önyargıyı ortadan kaldırmanın önündeki en büyük engellerden biri, insanların önyargının gerçekten var olduğunu kabul etmekte zorluk çekmesidir. Araştırmalar, birçok konuda hepimizin klişeleri ve önceden var olan fikirleri yeniden ürettiğimizi kanıtladı. Hepimizde ırk, din, cinsel yönelim ve cinsiyete dayalı önyargılar var. Önemli olan, cinsiyetçi varsayımlarımızın farkında olmak ve bunlara meydan okumaktır.

İşyerinde cinsiyet adaleti

İş dünyasında kadınlar için eşitliği teşvik etmenin yolları var. Örneğin çalışan işe alım sürecinin ilk aşamasında, tarafsızlığı garanti altına almak için özgeçmişlerden isim, fotoğraf ve adresi kaldırabilir, kadınlara öncelik tanıyabilirsiniz. Yönetici pozisyonundaki kişilerin cinsiyet dağılımını dengeli tutmaya özen gösterebilirsiniz.

Eşit iş için aynı maaşı ödeyin ve talep edin

BM verilerine göre aynı iş pozisyonundaki bir erkek, bir kadına göre daha fazla maaş alıyor. Bu nedenle, eşdeğer pozisyonlardaki çalışanlara aynı maaşı, yan hakları ve ikramiyeleri ödeyen şirketleri desteklemek önemlidir.

Cinsel taciz ve ayrımcılığa sıfır tolerans

Çalışanların, ifşa edilmeden veya işten çıkarılmadan zorbalık, cinsel taciz ve ayrımcılığı bildirmek için güvenli bir kanala sahip olması gerekir. Kanıtlanmış vakalar cezalandırılmalıdır. Bu konuda herkesin destek olması oldukça önemlidir.

Cinsiyet eşitliğini anlatan eğitimler talep edin

İşyerinde bazen farkında dahi olunmadan cinsiyetçi tavırlar yaşanabiliyor. Bu, art niyet olmadan yapılan ancak insanları inciten ve stres yaratan şakalar ve saldırgan yorumları durdurmanın yolu bilinçlenmekten geçiyor. Bu sebeple bu tarz olayları sık yaşadığınız bir iş yerinde çalışıyorsanız insan kaynakları departmanınızdan cinsiyet eşitliğini anlatan eğitimler talep edebilirsiniz.

Referanslar

Giovana Romano Sanchez. "10 ways to promote gender equality in daily life". Şuradan alındı: https://believe.earth/en/10-ways-to-promote-gender-equality-in-daily-life/