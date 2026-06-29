2027'nin resmi tatil günleri

2027'de hangi günler resmi tatil olacak? Yeni yıl, milli bayramlar ve dini bayramların tarihleri belli olurken, tatil planı yapacaklar için takvim de şekillendi.

Peki, 2027 yılının resmi tatil günleri hangileri?

Yılbaşı tatili - 1 Ocak Cuma

2027 yılının ilk resmi tatil günü olan yılbaşı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.

Sömestr tatili

“2027 yılındaki ara tatiller ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?” diye merak edenler için bu cevap. 2026 - 2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. 2026 - 2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. 2026 - 2027 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi belirlendi yazısını okumak için tıklayınız...

2027 Ramazan Bayramı

2027 yılında Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart 2027 Pazartesi günüdür. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 9 Mart Salı gününe denk gelmektedir. 12 Mart 2027 Cuma son günüdür.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2027 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü

2027 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

2027 Kurban Bayramı

2027 yılında Kurban Bayramı arifesi 15 Mayıs 2027 Cumartesi günüdür. Kurban Bayramı'nın 1. günü 16 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. 19 Mayıs 2027 Çarşamva günü de son günüdür.

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2027 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

2027 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2027 yılında Pazartesi günü olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2027 yılında Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor.

31 Aralık Yılbaşı gecesi

2027 yılında Yılbaşı gecesi, 31 Aralık Cuma 2027 gününe denk gelmektedir.