Karanfilli vişne reçeli nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, karanfilli vişne reçeli tarifi verdi...

Karanfilli vişne reçeli nasıl yapılır?
Yaşam
22 Haziran 2020 Pazartesi

Mevsiminde;

Kahvaltı sofralarımızda yanında kaymak veya taze peynirle lezzetini çok sevdiğimiz karanfil aromalı vişne reçelini ayrıca sütlü tatlılar, dondurma, pasta ve keklere de kullanırım.


Birkaç püf noktasını dikkat ederek kolaylıkla yapabilirsiniz;

Vişnelerin ayıklanması esnasında etrafa sıçramasının önüne geçmek için yıkadıktan sonra tek sıra halinde derin dondurucuda hafif sertleşene kadar bekletirsek çekirdeklerini çıkartmak daha kolay olacaktır.


Çekirdeklerinden de 20 tane kadar bir kese içinde reçelle birlikte kaynatmak çekirdeğin lif içeriğinden dolayı şerbetinin kıvam almasına yardımcı oluyor.




Hazırlama süresi: 30 dakika

Bekletme süresi: 4-5 saat

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika




Malzemeler:

  • 1250 gr vişne (sapları ve çekirdeklerini ayıkladıktan sonra net ölçü 1 kg)

  • 7-8 karanfil

  • 700 gr toz şeker

  • 1/2 çay kaşığı limon tuzu

  • 1/2 çay kaşığı tereyağı



Karanfilli vişne reçeli yapılışı:

*Vişneleri saplarından ayırıp ezilmemelerine dikkat ederek yıkayın. Süzgeçe alarak kurumalarını sağlayın. Tek sıra halinde tepsiye yerleştirerek hafifçe sertleşene kadar derin dondurucuda bekletin. Çekirdeklerini çıkartarak reçel tenceresine aktarın, üzerlerine şeker ve karanfilleri ilave edin. Yukarıda bahsettiğim gibi yaklaşık 20 adet çekirdeği de temiz bir keseye koyarak tencereye alın. Tencerenin kapağı kapalı olarak vişneler sularını bırakana kadar yaklaşık 4-5 saat bekletin.


*Bu süre sonunda tereyağını ekleyip tencerenin kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra 25 dakika pişirin. Limon tuzunu ilave ederek 2-3 dakika sonra ocağı kapatın. Çekirdeklerin olduğu keseyi çıkartıp atın. Eğer güneş alan balkonunuz varsa reçeli cam kaba aktarıp üzerini ince bir tülbentle kaplayarak kıvam alana kadar güneşin yoğunluğuna göre 4-5 gün bekletin.


Kısa bir not;

Güneş alan balkonunuz yoksa kaynamaya başladıktan sonra 30 dakikayı geçmeyecek gibi pişirin, limon tuzunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın, kaşıkla reçelden bir tabağa akıtın, damlacıklar halinde kalıyorsa olmuş demektir, eğer yayılıyorsa en fazla 4-5 dakika daha pişirin (rengi ve tadıyla pekmez gibi yoğun ve koyu renk reçel olmasını istemediğimizden suyunu çektirmek için çok fazla kaynatmayalım).


Pişen reçeli temiz cam kavanozlara aktarıp tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…




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