Ev dekorasyonunda makrome nasıl kullanılır?

Son yıllarda ev dekorasyonunda en sık karşılaştığımız parçalardan olan makrome parçalar sade ama etkileyici detaylarla evlere bohem bir şıklık katıyor. Peki, makromeyi evinizin dekorasyonuna nasıl dahil edebilirsiniz? İşte yaratıcı ve şık fikirler:

Makrome duvar panoları

Makrome duvar panoları, boş duvarlara karakter kazandırmak için oldukça iyi bir tercih olabilir. Farklı boyut, desen ile yapılan panolar, özellikle bohem, rustik ya da minimalist tarzlara uyum sağlar. Oturma odası, yatak odası ya da antrenizde bu panoları kullanabilirsiniz. Bu panoları kullandığınız alanların Zemin rengi oldukça önem taşır. Adaçayı yeşili gibi tonlar ile makromelerin etkisini artırabilirsiniz.

Makrome saksı askıları

Bitki severlerin gözdesi olan makrome saksı askıları, bitkileri yerden yukarı taşıyarak hem yerden tasarruf sağlar hem de doğal bir estetik sunar. Özellikle pencere önleri veya balkonlar için idealdir.

Yatak odasında makrome detaylar

Yatak başlığı olarak kullanılan büyük makrome parçalar, yatak odasına romantik ve sıcak bir hava katar. Aynı şekilde yatak ucuna yerleştirilen makrome örtüler, yatak odasına zenginlik katar.

Makrome yastıklar

Makrome detaylar, mobilyalara özgünlük kazandırır. Özellikle el yapımı detayları sevenler için birebirdir. Koltuklarınızı bu makrome yastıklarla hareketlendirebilirsiniz.

Aydınlatmalarda makrome

Makrome detaylı avizeler veya lambaderler ortama yumuşak ve sıcak bir ışık yayar. Farklı ip renkleriyle veya doğal pamuk iplerle örülen modeller, aydınlatmaları dekoratif objelere dönüştürür.

Makrome sepet ve organizer

Makrome teknikleriyle örülmüş küçük sepetler, organizerler hem dekoratif hem işlevseldir. Evinizin istediğiniz köşesine makrome detaylı bu sepetlerden yerleştirerek ortama hoş bir görünüm katabilirsiniz.

Makrome parçalar ev dekorasyonuna sıcaklık ve ruh katar. İster büyük bir duvar sanatı, ister küçük bir bitki askısı isterseniz de birbirini destekleyecek birkaç makrome parça…