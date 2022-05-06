Pişi nasıl yapılır?

Özellikle hafta sonları kahvaltı sofralarına çok yakışan puf puf kabarmış içine yağ çekmeyen leziz pişiler... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Pişi nasıl yapılır?
Yaşam
06 Mayıs 2022 Cuma

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 15 dakika


Pişi için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

  • 2 bardak ılık su

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 paket instant kuru maya

  • 5 bardak un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Kızartmak için:

  • 2 bardak sıvı yağ

Sonradan eklemek için:

  • 1 yemek kaşığı çörek otu




Pişi yapılışı:

*Ilık su, bal ve mayayı yoğurma kabına alarak karıştırın, üzerini streç film ile kaplayarak baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin. Elenmiş unun 4 bardağı ve tuzu harmanlayarak ön maya yapılmış karışıma eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın. Gerekirse 1 bardak unu da kontrollü olarak ekleyip 10 dakika yoğurun (hamur hafifçe ele yapışan yumuşak kıvamda olmalı!). Büyük bir mayalama kabına 1 yemek kaşığı sıvı yağ sürüp yoğurduğunuz hamuru yağlanmış kaba aktarın. Üzerini streç film ile kaplayarak iki misli kabarana kadar yaklaşık 50 dakika oda ısısında bekletin.


*Derin bir kızartma tavasına sıvı yağı akıtın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın. Yağ ısınana kadar bu arada 2 yemek kaşığı sıvı yağı küçük bir kaba alın. Elinizi bu yağa batırıp hamurdan iri kabuklu ceviz boyutunda parçalar kopartarak yuvarlayın ve ortalarına delik açarak ısınmış yağda arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Kızaran pişilerin yağlarını alması için mutfak havlusu serilmiş büyükçe bir servis tabağına aktarın. Üzerlerine çörek otu serperek sıcak olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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