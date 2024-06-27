Müjgan Yurtseven'den pratik bir tarif; Patlıcanları dilimleyip az miktarda zeytinyağı sürerek tost makinesinde kızarttıktan sonra peynirli iç harç ile rulo yapın. Hepsi bu kadar! İşte tarifin diğer detayları...

Servis: 16 adet

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Peynirli patlıcan ruloları için malzemeler

2 adet kemer patlıcan

2 - 3 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr taze peynir

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım çay kaşığı tuz

8 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış

8 adet şeker domates

Dereotu yaprakları

Yapılışı

Tost makinesini en yüksek ayarda ısıtın. Patlıcanları yıkayıp kurulayarak uzunlamasına şeritler halinde olacak gibi ince doğrayın ve ısınmış tost makinesine sıralayın, üstlerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün, diğer taraflarına da aynı işlemi yaparak makinenin kapağını kapatın. Patlıcan dilimleri kızarınca düz bir tabağa geçirin, diğer patlıcanları da aynı yöntemle kızartın.

Taze peynir, süzme yoğurt, sarımsak, tuz ve dereotunu orta boy bir kasede karıştırın. Kızarmış patlıcanların geniş tarafına birer tatlı kaşığı pay ederek rulo yapın. Üzerlerine dereotu yaprakları ve ikiye bölünmüş domatesleri yerleştirin. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa notlar;

Taze peynir yerine labne kullanılabilir.

Patlıcan rulolarını balkonumda yetiştirdiğim minik turpların çiçekleriyle süsledim, yenilebilir dileğiniz çiçeklerle sunum şıklığı yaratabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...