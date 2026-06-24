HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Kanada'da ağaçlara yasal hak tanındı!
Güncel

Kanada'da ağaçlara yasal hak tanındı!

Kanada'da bir belediye, ağaçları "haklara sahip canlı varlıklar" olarak tanıyarak çevre koruma konusunda dikkat çeken bir karara imza attı.

Kanada&#039;da ağaçlara yasal hak tanındı!
Giriş: 24 Haziran 2026, Çarşamba 13:18
Güncelleme: 26 Haziran 2026, Cuma 08:23

Kanada'nın Montreal kentinin yaklaşık 2 bin nüfuslu Terrasse-Vaudreuil bölgesinde belediye, ağaçların "haklara sahip canlı varlıklar" olarak tanındığını açıkladı.

Yaklaşık 2 bin kişilik nüfusa sahip Terrasse-Vaudreuil bölgesinde Belediye Meclisi 9 Haziran'da konuya ilişkin bir karar aldı. Buna göre, ağaçları "kendi haklarına sahip canlı varlıklar" olarak resmen tanıyan Belediye Meclisi, ağaçların "yaşam, büyüme ve bütünlük" hakları da dahil korunması gerektiğine karar verdi.

Belediye Başkanı Michel Bourdeau, ağaçların korunması veya kesilmesi gerektiğinde yerlerine yenilerinin dikilmesi için mevcut yönetmeliklerin gözden geçirileceğini belirtti. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda "en büyük müttefikin ağaçlar" olduğu değerlendirmesinde bulunan Bourdeau, "Bir ağaç tıpkı bir insan gibidir. Nefes alır ve yaşar" ifadelerini kullandı.

News Image
GÜNCEL

İnsanlar ve ağaçların ortak noktaları

News Image
GÜNCEL

Ağaçların sessiz anlaşması: Taç utangaçlığı

Paylaş:
brush-purple Yorumlar