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Zeynep Sönmez Wimbledon ikinci tura yükseldi!

Tenis sporunun en prestijli turnuvası Wimbledon'da mücadele eden Zeynep Sönmez, bugün rakibi Ann Li'yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi!

Zeynep Sönmez Wimbledon ikinci tura yükseldi!
Giriş: 29 Haziran 2026, Pazartesi 17:19
Güncelleme: 30 Haziran 2026, Salı 10:00

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda bugün saat 14:30'da ABD'li rakibi Ann Li ile mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar ilk tur müsabakasında rakibini 5-7, 6-1 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. (AA)

138. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ana tabloda yer alma başarısı gösteren Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Türkiye’yi temsil eden tek sporcu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, geçtiğimiz yıl katıldığı Wimbledon'da, organizasyon tarihinde ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olmuştu.

(Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.)

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Gurur duyduk: Zeynep Sönmez

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