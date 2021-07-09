Uzun yola çıkmadan önce bilinmesi gerekenler

Molalardan acil durum çantalarına kadar uzun yola çıkmadan önce bilinmesinde faydalı olan birçok şey var...

Uzun yola çıkmadan önce bilinmesi gerekenler
Yaşam
09 Temmuz 2021 Cuma

Tatil yolculuğunda karayolunu tercih edenler için uzun saatler süren yollar her zaman sıkıcı ve yorucu olmak zorunda değil. İşte araba yolculuğunu daha keyifli ve güvenli bir hale getirmek için 14 ipucu!


1) Planlı olun

Güzergâhınızı inceleyerek yola çıkmadan önce mola vereceğiniz, dinleneceğiniz, yemek yiyeceğiniz yerleri ve zamanı belirlemek hem yolculuk esnasında bu konuları dert etmenizi önler hem de olası aksaklıkları en aza indirgeyerek tatilinizin keyfini çıkarmanızı sağlar.


2) Uykunuzu alın

Yola uykusuz çıkmak şoför için olduğu kadar yolcular için de kötü bir fikir olabilir. Hareket halindeyken istediğiniz gibi uyuyamamanız halinde yol yorgunluğu daha uzun sürer ve tatilinizi etkiler. Uyanık bir yol arkadaşı bir şoförün en çok ihtiyacı olan şey olabilir. 20 saat uyumamış bir birey yasal sınırlar içerisinde sarhoş kabul edilen bir insan kadar dikkat dağınıklığı yaşayabilir.


3) Su için

Araba kullanırken sıklıkla kahve içebilirsiniz. Kahve, dikkatinizi toparlamanıza yardımcı olurken idrar söktürücü etkisiyle vücudunuzun susuz kalmasına sebep olabilir. Yol yorgunluğunuzu azaltmak adına kahveyle kaybettiğiniz suyu yerine koymak için bol bol su için.


4) Sağlıklı beslenin

Tatile diyeti bozarak başlamak istiyor olabilirsiniz fakat yüksek şeker içerikli paketli gıdalar ve içecekler kan şekerinizi aniden yükselttiği gibi aniden de düşürür. Bu dalgalanmalar enerji vermekten çok yorulmanıza sebep olur. Ağır ve yağlı gıdalardansa, doğal atıştırmalıklar olarak meyve tüketmeniz uzun süre hareketsiz kalacağınız yolculuğun daha rahat geçmesini sağlar.


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5) Sık sık mola verin

Yolun bir an önce bitmesini istiyor olabilirsiniz fakat doğru zamanlarda kısa bir mola vermek hem dikkatinizi toplayıp daha az yorulmanıza hem de yol boyunca güzel anılar edinmenizi sağlar.


6) Anılarınızı ölümsüzleştirin

Güzel hatırlar bazen anımsatıcılara ihtiyaç duyabilir, aileniz veya arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakitleri telefonunuzla fotoğraflayabilir veya mola verdiğiniz yerlerden ufak hatıralıklar biriktirebilirsiniz.


7) Yol oyunları öğrenin

Çocukların oyalayacak eğlenceli oyunlar veya yol arkadaşınızı daha yakından tanımanızı sağlayacak konuşma oyunlarını araştırın.


8) Molalarınızda gezin

Planlama aşamasında güzergahınız üzerinde gezmeye değer yerleri belirleyin. Molalarınızı bu bölgelere denk getirmek ve bir süre gezmek için zaman ayırmak yolculuğunuzuz başlı başına bir tatil olmasını sağlar.


9) Çalma listesi hazırlayın

Güzel bir yolculuk listesine sahip olmak, hem şoförün dikkatinizi açık tutar hem de yolcuların keyif almasını sağlar. Sevdiğiniz ve ruh halinize uygun parçaları arabanızın donanımına uygun bir şekilde listelemek radyoya bağlı kalmamanızı sağlar.


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10) Navigasyon kullanın

Yollardaki tabelalar her zaman yeterli olmayabilir. Bir çıkışı kaçırmak, kaybolmak, yolu uzatmak gibi ihtimalleri azaltmak için navigasyon kullanmak iyi bir fikir olabilir.


11) Bütçe belirleyin

Önceden düşünülmeyen şeyler yolda tahmin ettiğinizden fazla para harcamanıza sebep olabilir. Bütçenize göre yemek ve atıştırmalıklarınızı kendiniz hazırlayabilir ya da daha mütevazi yerler tercih edebilirsiniz.


12) Aracınızı kontrol edin

Uzun bir sürüş esnasında aracınızın ufak sorunları daha büyük sorunlara yol açabilir. Mümkünse yola çıkmadan önce aracınızı kontrol ettirin ve bakımını yaptırın. Karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı önlem alın ve yardım isteyebileceğiniz yerlerin iletişim bilgilerini hazır tutun.


13) Acil durum çantası hazırlayın

Her an ufak ya da büyük bazı aksilikler olabilir. Bunlara hazırlıklı olmak adına bir acil yardım çantası hazırlayın. İçerisinde yara bantları, mide bulantısı ilacı, ağrı kesici, günlük kullandığınız ilaçları ve sağlık sorununuza göre acil ihtiyaç duyabileceğiniz ilaçları bulundurabilirsiniz.


14) Belgelerinizi yanınızda bulundurun

İhtiyacınız olabilecek ehliyet, ruhsat, kimlikler, HES kodu içeren belgeler, izinler gibi resmi belgeleri hemen ulaşabileceğiniz bir el çantasında bulunilgili olabilecek haberlerdurmanız zaman kaybetmenizi önler.

Son olarak...

Önceliğinizin her zaman güvenliğiniz olduğunu unutmayın. Her zaman hızlısından ziyada en güvenli yolu seçmeye çalışın ve trafik kurallarına mutlaka uyun.


Referans: “15 Useful Long Distance Driving Tips". Şuradan alındı: https://www.theroadtripexpert.com/long-distance-driving-tips/. (12 Şubat 2020)


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