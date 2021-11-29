Ev yapımı çikolatalı fındık kreması

Kavanozu açtığınızda buram buram kavrulmuş fındık, çikolata kokusuyla ve damakta bıraktığı tadıyla başınızı döndürecek lezzette olan çikolatalı fındık kreması... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Ev yapımı çikolatalı fındık kreması
Yaşam
29 Kasım 2021 Pazartesi

Fındık, az miktarda bal, vanilya, çikolata ve hindistan cevizi yağıyla evde kolaylıkla yapabileceğiniz katkısız fındık kremasını çocuklar ve içinizdeki çocuk için deneyin derim…


Servis: 2 adet 350 gramlık kavanozda

Hazırlama süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 150 gr kavrulmamış fındık içi

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 350 gr bitter çikolata

  • 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı




Yapılışı:

*Fındık içlerini fırın tepsisine aktarıp soğuk fırına verin, ısıyı 150 dereceye ayarlayıp fındıklar hafifçe kızarana kadar yaklaşık 15 dakika fırınlayın. Bu arada çikolata ve hindistan cevizi yağını benmari usulü eritip karıştırın.


*Fındıkları fırından çıkartıp sıcakken rondoya aktarın, pirinç tanesi gibi olana kadar rondoyu birkaç tur çalıştırın. Bal ve vanilya özütünü ekleyin, fındıklar yağlarını bırakıp pürüzsüz hale gelene kadar rondoyu kısa aralıklarla çalıştırın. Eritilmiş çikolatalı karışımını ilave ederek rondoyu birkaç tur daha çalıştırın. Bekletmeden cam kavanozlara aktarın. Bu aşamada epey sıvı olan çikolatalı fındık kreması 3-4 saat sonra sürülebilir kıvama geliyor. Tüketene kadar oda ısısında saklayın.


Kısa bir not:

*Fındıkların yağlarını çıkartabilmek için rondonun en az 600 Watt gücünde olması gerekiyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…



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