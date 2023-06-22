Sabahları neden aç uyanıyorum?

Açlık çoğunlukla, acil bir durum değildir. Bazen vücudun anlık bildirimleri tam olarak doğru olmayabilir. Ama gecenin bir yarısı ya da sabahın erken saatlerinde çok aç uyanmak bazı sağlık sorunlarınız olduğunu anlamına gelebilir.

Kardiyolog Luiza Petre; "Biraz aç hissetmeniz gerekir, bu normal. Ancak, özellikle gecenin bir yarısı veya sabahın çok erken saatlerinde kendinizi aç hissediyorsanız, ilgilenmeniz gereken bazı beslenme sorunları olabilir" açıklamasında bulundu.

İşte gece yarısı ya da sabah erken saatte acıkmanın nedenleri ve yapmanız gerekenler...

1. Antrenmanınızı değiştirdiniz

Bir süredir belirli bir antrenmanla birlikte hareket ettiğinizde, vücudunuz uyum sağlar. Bu antrenmanı tamamlamada daha verimli hale gelir ve daha az kalori yakar. Bu nedenle, egzersizlerinizi yalnızca farklı değil, aynı zamanda daha uzun veya daha yoğun bir antrenmana değiştirmeye karar verirseniz, kalori yakmada geçici bir artış yaşayabilirsiniz. Geçiş sırasında yiyecek alımınızı artırmamak, size neden olan bir enerji açığına yol açabilir. Diyetisyen Suzanne Dixon; "Enerji açığı değişikliğinin birkaç yüz kaloriden fazla olması pek olası değil. Bu nedenle, akşam yatmadan yaklaşık bir ila iki saat önce 200 - 300 kalorilik dengeli bir atıştırmalık yiyerek, sorunu muhtemelen çözebilirsiniz. Örneğin; birkaç meyveli ya da muzlu yoğurt gibi..." dedi.

2. Yatma zamanına yakın büyük öğünler yiyorsunuz

Bazı insanlar, çok fazla bir yemek yedikten sonra düşük kan şekerine yol açabilecek yüksek dozda karbonhidratlara karşı daha duyarlıdır. Vücutları, karbonhidrat açısından zengin bir öğüne yanıt olarak (özellikle karbonhidratlar basitse) insülin üretimini biraz 'aşabilir'. Sonuç? Kan şekeri, yemekten yaklaşık bir saat sonra çok düşebilir ve bu, çok aç uyanmanızın nedeni olabilir.

Akşam yemekleriniz son dakika çeşitliliği olduğunda, en iyi çözümün yağsız protein, kompleks karbonhidratlar ve biraz yağ içeren daha küçük bir öğün olmalı. Çok fazla yağ, yemeğin midenizde daha uzun süre kalmasına neden olur ve yatmadan hemen önce mide ekşimesi sorunları yaşayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerken şey yiyeceklerdeki tahılın yüksek lifli, düşük şekerli bir çeşit olduğundan emin olun.

Güne kahve ile başlıyorsanız bu bilgileri öğrenmenizde fayda var! İşte aklınızdaki 'Aç karnına kahve içilir mi?' sorusunun yanıtı. Devamı: Sabah aç karnına kahve içerseniz...

3. Uyku alışkanlıklarınızı değiştirdiniz

Uyku eksikliği hormon seviyelerinde dengesizliğe yol açarak, vücudunuzun yemeğe ihtiyacı olmadığında bile kendinizi aç hissetmenize neden olur. Açlık hormonları ghrelin ve leptin sırasıyla iştahı uyarır ve bastırır. Uykusuz kaldığınızda ghrelin seviyeleri yükselir ve leptin seviyeleri düşer. Bu, açlığın artmasına, gündüz ve gece boyunca daha fazla yanlış atıştırmalara yol açar.

4. Öğünleri atlıyorsunuz

Sıkışık programların ve sürekli koşuşturmanın olduğu günlerde, öğün atlamak her zamankinden daha kolay. Kalori açığı çok artarsa, bu uykuyu bölebilir. Açlık, bir kişiyi uyandıracak kadar güçlü olabilir çünkü vücut ve beyin, uyku yerine yemek yemeye öncelik verir. Bu kötü alışkanlığı kırmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Yemek yediğinizde, öğünlerinizin ve atıştırmalıklarınızın sürekli olarak yağsız protein, lif ve kalp-sağlıklı yağ karışımı içerdiğinden emin olun. Bu şekilde yemek yemek, kan şekerinizi ve enerji seviyenizi sabit tutarak açlığınızı yenmenize ve daha sağlıklı uyumanıza yardımcı olur.

5. Kan şekeriniz dengesiz olabilir

Prediyabetiniz ya da diyabetiniz varsa, hücreleriniz enerjiyi (glikoz formunda) düzgün bir şekilde ememez çünkü insüline (kandaki glikoz miktarını düzenleyen hormon) olması gerektiği gibi yanıt vermezler. Bu, yemek yiyor olsanız bile, vücudunuzun hala "aç" olduğunuzu algıladığı anlamına gelir çünkü hücreleriniz hiç yakıt almaz ve bu açlık sizi uyandırabilir.

Diyet yapmıyorsanız, yeme ya da yaşam tarzı alışkanlıklarınızı fazla değiştirmediyseniz ve aniden her zaman açlıktan uyanıyorsanız, glikoz ve insülininizi kontrol etmek için bazı temel laboratuvar testleri yaptırmalısınız.

Gece vakti yemek yemenin sağlığımıza iyi gelmediği artık ortada. Peki uyku vaktinde acıkınca, hatta bazen acıkarak uyanınca ne yapmalı? Devamı: Geceleri acıkınca ne yemeli?

6. Aslında susadınız

Vücuttaki her hücrenin en iyi şekilde çalışması için H2o'ya yani suya ihtiyacı olduğundan, H2o azaldığında, gecenin bir yarısı olsa bile vücudunuzun alarm vermesi şaşırtıcı değildir. Açlığınızı, susuzlukla karıştırmak kolay olabilir, bu yüzden başucuna bir bardak su koyun ve önce onu için.

Kaynak: Krissy Brady. "6 Reasons Why You're Waking Up Hungry". Şuradan alındı: https://www.eatingwell.com/article/8031222/reasons-why-you-wake-up-hungry/. (14.04.2023).