Enerji nasıl yönetilir?

Zaman, herkes için aynı sınırlara sahiptir ve değiştirilemez. Bu yüzden onu en akıllıca yönetenin en fazla verimi alacağını gibi düşünebilirsiniz ancak durum pek de böyle değil. Bu denklemde hesaba katılmayan bir değişken var: enerji. Zaman herkes için aynı çalışsa insanların gün içerisindeki enerji seviyeleri ve dolayısıyla motivasyonlarıyla odak kapasiteleri yanı şekilde ilerlemiyor. Bu yüzden, başkalarından işe yarayan birçok zaman yönetimi taktiği sizde işe yaramıyor olabilir.

Zamana karşı enerji: Doğru kaynağa öncelik veriyor musunuz?

Zamanınızı yönetmenin geleneksel yolu, tamamlamanız gereken görevleri bölmek ve işi halletmek için belirli bir süre atamaktır. Örneğin, kendinize iki saat içinde üç raporu tamamlama hedefi koyabilirsiniz ancak bu yöntemin dikkate almadığı bir şey var: Enerjiniz.

Zaman sınırlı bir kaynak olsa da, enerji farklı şekilde çalışır. Enerji yenilenebilir bir kaynaktır, ancak yalnızca belirli bir noktaya kadar. Verimliliği artırmak için boş zamanın her dakikasını planlamak, zamanın iyi bir kullanımı gibi görünebilir, ancak enerji yenileme ihtiyacını hesaba katmaz. Ayrıca bazı işler diğerlerinden daha fazla enerji gerektirir. Yüksek enerji gerektiren işler enerjiniz gün içinde planlanmış birçok şey tarafından zaten tükenmiş olduğu bir sırada verimli bir şekilde yapılamaz. Aslında yapılacaklar listenizin tamamlanması için fazlasıyla zaman olsa bile, enerji eksikliği üretkenlikte düşüşe neden olabilir.

Enerjinizi nasıl yönetirsiniz?

Kişisel enerjinizi yönetmenin zaman yönetiminden daha iyi sonuç vereceğini mi düşünüyorsunuz? İşte zamanınız yerine enerjinizi yönetmeye başlamak için kullanabileceğiniz beş adım.

1- Sınırlarınızı belirleyerek başlayın

Enerjinizin sınırlarınızı sizden daha iyi kimse bilemez. Kendiniz için sınırlar belirleyerek, aynı anda enerji seviyenizi korur ve hedeflerinize ulaşmak için yeterli motivasyonu sağlayabilirsiniz. Yapılacaklar listenizi hazırlarken sadece madde sayılarına değil, bunların sizin için ne kadar enerji gerektirdiğini de hesaba katmalısınız. Zamanın sınırlarına ek olarak enerjinizin sınırlarınızı da aşamazsınız.

2- Molalarınızı da planlayın

Molalar lüks değil, gereklidir. Enerjinizi yönetirken, dinlenme zamanlarınızı şansa bırakamazsınız. Tükendiğiniz yere kadar gidip orada soluklanmak, pek işe yarar olmayacaktır. Dinlenmek yerine çalışmaya devam etmek kısa vadede daha avantajlı gözükse de aslında pek de uzun olmayan bir süreçte bunalmışlık ve tükenmişlikle beraber tamamen saf dışı olmanıza sebep olabilir. Konsantre olduğunuzda ve enerjinizi yönetmeye odaklandığınızda en önemli şey zaman değil, enerjinizdir. Kendinize dinlenmek için zaman ayırdığınızda, enerji seviyenizi yeniler ve işe döndüğünüzde daha üretken olursunuz. Bu dinlenme ve toparlanma süresini doğrudan programınıza eklemenin önemli olduğunu unutmayın. Bu süreçte mola verdiğiniz için kendinizi kötü hissetmemelisiniz, ne de olsa programınızın bir parçası!

3- Derin odaklanma için zaman belirleyin

Derin çalışma, tamamen verimli çalışabileceğiniz kesintisiz bir dönemdir. Derin çalışma çok fazla enerji gerektirir, ancak yaptığınız şeye tamamen odaklandığınızda çok daha üretken olabilirsiniz. Enerjinizin en yüksek olduğu zamanları en yüksek enerji gerektiren derin bir çalışma zamanı için ayırın. Bu çoğu kişi için taze bir zihinle günün ilk saatleri olsa da kendinizinkini deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz.

4- Enerji günlüğünü tutun

Zamanın aksine, enerji sabit değildir. Herkesin bir günde 24 saati vardır. Ancak enerji seviyeleri kişiden kişiye ve günden güne değişecektir. Enerjinizi daha iyi yönetmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için size enerji veren ve sizi tüketen şeylerin bir günlüğünü tutun. Uykunuz, diyetiniz, çevreniz ve fiziksel hareketiniz gibi birçok unsur enerji seviyelerinizi etkileyebilir ve bunları görmek, daha verimli planlar yapmanıza yardımcı olabilir.

5- Sorumluluklarınızı azaltın

Enerji yönetiminizi iyileştirmek için yapabileceğiniz şeylerden biri, yapabildiğiniz zaman devretmek ve vazgeçmektir. Herkes her zaman iş yükünü birilerine dağıtabilecek bir konumda olmayabilir ancak bazı zamanlar da aslında zorunda olmadığınız şeyleri yapmak zorunda olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bazen geriye doğru bir adım atıp aslında kendi kendinize ne kadar çok yükümlülük yarattığınızı fark etmek gerekebilir. Bunları yıktığınız zaman, gerçekten yapmak zorunda olduklarınıza çok daha fazla enerjiniz kalacak.

Referans:

Shoanna Waters. “Manage your energy, not your time: How to work smarter and faster”. Şuradan alındı: https://www.betterup.com/blog/manage-your-energy-not-your-time (10.10.2021).