Her gün aynı saatte uyanmak

1. Kendinizi daha proaktif ve ısrarcı hissedersiniz

CEO'lar da dahil olmak üzere çok sayıda başarılı insan, Robin Sharma'nın aynı adı taşıyan kitabında yarattığı bir konsept olan “5 AM kulübü” nü benimsedi. Kitap, “kazanmanın başlangıçta başladığını” ve günün ilk saatlerinin son derece değerli olduğunu belirtiyor. Hatta Sharma, sabahlarınıza sahip çıkarak hayatınızı yöneteceğinizi bile belirtiyor.

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, erken kalkma alışkanlığı olan ve sabah odaklı olan insanlar daha fazla ısrar, işbirliği ve yeni deneyimler yaşama dürtüsüne sahipler. Sabah erken saatte uyanmanın faydaları yazısını okumak için tıklayınız...

2. Daha uyanık ve daha az endişeli olursunuz

Daha az endişeli olmanın uyku alışkanlıklarınızla çok ilgisi var ve bu araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Erken kalkmak; daha uyanık olmak, bedeniniz ve zihniniz için avantajlara sahiptir. Başka bir araştırma, erken uyanan kişilerin iş yerinde başarılı olma ve görevleri daha hızlı tamamlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtti.

3. Daha az erteleyen biri olursunuz

Sabah alarmınız çaldığında erteleme düğmesine basmaya alıştınız mı? Eğer erken kalkıp sabah insanı olursanız, bunu yapma olasılığınız daha düşük olacaktır. Bilim, daha iyi sabah alışkanlıklarına sahip olarak daha az erteleme alışkanlığına sahip olacağınızı söylüyor. Telefonu alarm olarak kullanmanın zararları yazısını okumak için tıklayınız...

4. Olumsuz düşüncelere sahip olma olasılığınız azalır

Az uyumanın, olumsuz düşüncelere sahip olma ile ilgilisi bulunmaktadır. İnsanların depresyona yakalanma olasılığı daha yüksek olabileceğinden, uyku bozukluklarına sahip olmak zihinsel sağlığı da olumsuz etkiler. Uyku ve uyanıklık dönemlerini belirleyerek daha sağlıklı bir zihne ve olumlu duygulara sahip olma şansınızı artırabilirsiniz!

5. Hayatınızdan daha memnun olursunuz

1.033 kişiyle yapılan bir anketin sonucuna göre, düzenli uyku ve uyanma saatine sahip olmak, insanları daha fazla tatmin ediyor. Düzenli bir uyanma rutinine sahip olmak, insanların kişisel yaşamlarında %13 daha fazla memnuniyete, mali durumlarında %18'lik bir artışa ve iş-yaşam dengesinde şok edici bir şekilde %21 daha fazla memnuniyete yol açtı.

6. Daha enerjik hissedersiniz

Her gün aynı saatte uyanmayı deneyen insanlar var ve sonuçlar oldukça ilginç. Bir hemşirenin hafta sonları bile her gün sabah 7'de uyandıktan sonraki deneyimleri se şöyle: “Önceden aynada kendime sersemce bakar ve o gün için kedimle hayatları değiş tokuş etmek isterdim. Şimdi ise harekete geçmeye hazır oluyorum. Ayağa kalkar ve günün üstesinden gelmek için heyecanlı hissediyorum."

7. Sindiriminiz daha iyi olur

Uyku-uyanıklık döngümüzü düzenleyen doğal, içsel bir süreç olarak da bilinen sirkadiyen bir döngümüz var. Bununla bağlantılı olarak, buna göre çalışan bir bağırsak saatimiz var. Bu saatleri takiben, aynı saatte kalkarak ve düzenli olarak yemek yiyerek sindirim sistemimizin işleyişi daha düzenli hale gelir ve bağırsaklarınızın, midenizin ve metabolizmanızın düzenli çalışmasını sağlar.

8. Bağışıklığınız daha güçlü olur

Uyku bağışıklıkta önemli bir rol oynar. Beyin ve genel sağlık için gereklidir ve aynı zamanda sindirim gibi sirkadiyen döngüye de bağlıdır. Bağışıklık sistemimiz bizi uyandırdığı gibi uyutabilir de. Düzenli bir uyanma saatine sahip olmak, metabolizmanızı iyi organize edeceğinden bağışıklık sisteminize yardımcı olabilir.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/what-might-happen-to-your-body-if-you-wake-up-at-the-same-time-every-day-802132/