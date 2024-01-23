Enerjiniz düşük başlıyor ve gün içerisinde verimsiz zaman harcıyorsanız kalkınca bu 7 hatalarından birini yapıyor olabilirsiniz. İşte kaçınmanız gereken alışkanlıklar:

1- Erteleme tuşuna basmayın

Uyku uzmanları alarmları ertelemenin iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Gerçek şu ki ne zaman ertelemeye basarsanız ve uykuya geri dalarsanız, bitiremeyeceğiniz bir uyku döngüsüne giriyorsunuz. Böylece yataktan çıktığınızda çok yorgun ve tembel hissediyor olacaksınız.

2- Yatakta kıvrılıp kalmayın

Uyandığınızda, hala yatakta uzanıyorken kollarınızı ve bacaklarınızı gerin. Ne kadar çok gerinirseniz, gün boyunca o kadar çok mutlu ve güvenli hissedeceksiniz. Kedi gibi kıvrılıp uyananlar stresli ve uykulu olmaya daha çok meyillidir.

3- Sabah asla ilk iş olarak mailinizi kontrol etmeyin

Uyanır uyanmaz maillerize, mesajlarınıza bakıyorsanız bu sizin dikkatinizi dağıtarak sorumlulukları yerine getirmenizi engelleyebilir. Gelen kutunda akılsızca gezinmektense, üretken işlere odaklanın.

4- Yatağınızı düzeltin

Ne kadar imkansız görünse de, yatağını düzeltip bırakmak günün geri kalanında üretkenliğini artırmakla ilişkilendirilir. Ek olarak, bu önemli alışkanlık edinilecek diğer iyi alışkanlıklara ön ayak olabilecek ilk adımdır.

5- Kahve içmekten kaçının Sabahları uyanmak için bir fincan kahve içen insanlardan biriyseniz, bu alışkanlığınız üstüne tekrar düşünme vakti geldi. Sabah 8 ve 9 arasında, vücudumuz kortizol olarak adlandırılan enerji düzenleyici hormonu çok miktarda üretir. 9.30'dan önce kahve içerseniz, vücudunuz kortizol üretimini azaltacak ve daha az enerjiniz olacaktır. 6- Karanlık ortamda uyanmayın Vücudumuzun biyolojik saati ışığa ve karanlığa hassastır. Az ışıkta uyanırsanız, beyniniz bunu yanlış algılayabilir ve uykulu hissettirebilirsiniz. Perdeleri açın ve kalktığınızda hala dışarısı karanlıksa, hemen güçlü bir ışık açın. 7- Alışkanlıklar her şeydir Bilim insanlarına göre, iradeniz sınırlıdır ve onu sabahınızı uzatmak için küçük şeyler yaparak harcarsanız, gün içinde daha az enerjiniz olacaktır. Hazırlanmaya odaklanın ve kendinize sabahları "otomatik modda" hareket etmenizi sağlayan bir rutin yaratın ve iradenizi günün kalanına saklayın.