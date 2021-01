Geceleri acıkınca ne yemeli?

Ne yediğimiz kadar, neyi ne zaman yediğimiz de önemli. Artık yapılan araştırmalarla da biliyoruz ki, gece vakti yemek yemek neredeyse her zaman sağlığımız için zararlı. Ancak bazen açlık söz dinlemez ve gece vakti aniden bastırıverir. Böyle durumlarda hem açlığı bastırmak, hem de sağlığımızdan ödün vermemek mümkün mü?

‘Uyku doktoru’ olarak da bilinen klinik psikolog ve uyku uzmanı Dr. Michael J. Breus, yatmadan önce bir çay kaşığı çiğ bal yemenin gece açlığına çözüm olabileceğini söylüyor. Yapılan araştırmalar balın antimikrobiyal, antienflamatuar ve nemlendirici özelliklerinin genel sağlığımıza, saçlara, cilde ve çok daha fazlasına fayda sağladığını gösteriyor. Özellikle açlık seviyesini dengeleyen bir besin olması, balı mucize besinler listesinde birkaç seviye daha yukarı taşıyor. Özellikle gece vakti acıkmak, hatta acıkarak uyanmak, genellikle kan şekerinin yükselmesinden ve bu sebeple beynin kortizol salarak ‘yemek zamanı’ mesajı vermesinden kaynaklanıyor.

Neden geceleri acıkırız?

Beynimiz biz uyurken, oruç tutarken, egzersiz yaparken; kısacası glikozun sınırlı olduğu zamanlarda, kendi kendine güç sağlamak için glikoz depolama tankımız olan karaciğer glikojenine yönelir. Eşit miktarda fruktoz ve glikoz içeren bal ise, karaciğer glikojeninin yenilenmesine yardımcı olur, bu sayede beyin buradaki tüm depoyu kullanmaz. Bu sayede olmadık zamanlarda açlık nöbetleri yaşanmaz. Yapılan araştırmalar, balın iştahı bastıran ve vücudun ghrelin (açlık hormonu) tepkisini geciktiren hormonları aktive ettiğini bulmuştu. Başka bir araştırmada ise balın uyku kalitesini artırabileceği de kanıtlanmıştı. Yapılan randomize kontrollü deneyde, yatmadan önce ballı süt içmenin katılımcıların uyku kalitesini artırdığından emin olundu, aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların uykudan 30 dakika önce bal yemesinin de gece boyunca uykuyu kolaylaştırdığı görüldü.

Daha iyi bir uyku için bal tüketmenin 2 yolu

Eğer geceleri sık sık acıkıyorsanız ve bu muhteşem besini gece açlığına ve uyku sorunlarına çözüm olarak tüketmek istiyorsanız, bu üç basit tarifi deneyebilirsiniz:

1- Ballı süt

İnek sütü ya da kullandığınız herhangi bir süt - badem, yulaf ya da soya sütü olabilir, bir fincan ölçün ve cezveye alın, biraz ısındıktan sonra içine bir çay kaşığı bal ilave edin. Balın fazla ısınmasının iyi olmadığı biliniyor, bu yüzden sütü balla birlikte kaynatmayın, yalnızca içinde eriyip iyice karışabileceği kadar ısıtın. İsteğe göre karışıma tarçın da ilave edebilirsiniz. Sıcakken tüketin.

2- Ballı avokado

İyice olgunlaşmış avokadoyu ikiye bölün, yarısını bir tabağa alıp çatalla iyice ezin. Üzerine bir tatlı kaşığı bal ilave edin ve karıştırın. İçerdiği kompleks karbonhidratlar ile avokado, serotonin hormonu salınımını tetikler, bu da beyinde melatonin, yani uyku hormonu salınımını kolaylaştırır. Hem lezzetli bir atıştırmalık hem de uyku dostu iki besin bir arada!

