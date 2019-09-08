Geceleri neden aniden uyanırız?

Bazı geceler aniden uyanıyor ve tekrar uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız gözden geçirmeniz gereken bazı şeyler var demektir...

+ Sonra Oku
Geceleri aniden uyanıyor musunuz?

Amerika’da yapılan ve Psikiyatrik Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre nüfusun %35’i, haftada en az üç defa geceleri aniden uyanma sorunu yaşıyor.  Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen aniden uyanma ve tekrar uykuya dalmakta zorluk çekme hali (gece yarısı uykusuzluğu), uyku kalitesini doğrudan etkileyerek yeterince dinlenememeye ve buna bağlı olarak da farklı sorunlara neden olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre gece yarısı uykusuzluğunun olası 4 sebebi var:

 

1- Stresi yatağa taşımak

Uykusuzluğun bilinen en yaygın sebeplerinden biri elbette stres. Aşırı stresli olduğumuzda uykuya dalmakta güçlük çekeriz, uyumayı başarabildiğimizde bile bunun kaliteli bir uyku olması zorlaşır. Yatağa gittiğinizde stresli hissetmiyor olsanız bile gün içerisinde maruz kaldığınız stres, uykunuzun orta yerinde bölünmesine neden olabiliyor. İyi ve kaliteli bir uyku için uzmanlar yatak odasının bir ‘uyku mabedi’ haline getirilmesini öneriyor. Tamamen karanlık ve sessiz bir oda, vücut yapınıza uygun bir yatak ve yastık; iyi bir uykunun olmazsa olmazları. Aynı zamanda ağır bir yorgan kullanmak da uykuya geçişi kolaylaştıran püf noktaları arasında. Uyuduğunuz yerin temiz ve havalandırılmış olması, çok sıcak ya da çok soğuk olmaması da önemli. Uykuya elverişli bir odada uyumak, uykunuzun bölünme olasılığını düşürecektir.

 

Gece aniden uyandığınızda uzun süre yatağınızda uyanık kalmak da tekrar uykuya dalmayı zorlaştırır. Beyninize ‘yorganı üzerime çektiğimde uyuma zamanı gelmiştir’ mesajı verebilmek için, aniden uyandığınız zamanlarda odanızdan çıkmayı, başka bir odada loş ışıkta 15-20 dakika oyalandıktan sonra tekrar yatak odanıza dönmeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde zihniniz yatak ve uyku arasında doğru bir bağlantı kurabilecektir. Yatmadan önce yatağınızda 5-10 dakika oturarak zihninizi sakinleştirecek kısa bir meditasyon yapmak da derin bir uyku için çok yardımcı olur. Uyku öncesi meditasyonu için özel teknikler öğrenmeniz gerekmez, sadece oturun, gözlerinizi kapatın ve nefesinizin doğal akışını dinleyin.

 

YORGUN UYANMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

 

2- Gürültüye veya harekete maruz kalmak

Derin REM uykusundayken etraftaki sesler uykumuzu etkilemeyebilir ancak uyku sırasında derin uyku ve hafif uyku arasında kısa geçişler yaşarız ve bu geçişler sırasında gürültüye maruz kalmak, uykumuzu bölebilir. Aynı şekilde partnerinizle uyumak ve onun hareketlerine maruz kalmak da aynı etkiyi yaratabilir. Eğer uyku sırasında dış ortamdan bazı seslere maruz kalma ihtimaliniz varsa, kulak tıkacı takarak ya da beyaz gürültü dinleyerek uyumayı tercih edebilirsiniz. Partneriniz uyku sırasında hareketliyse, tek kişilik iki yatağı birleştirerek uyumak ikinize de iyi gelebilir.

 

3- Çok fazla sıvı tüketmek

Alkollü olsun ya da olmasın, gün içerisinde –özellikle akşam saatlerinde- çok fazla sıvı tüketmek, uykunun bölünmesine neden olabilir. Alkollü içecekler, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi gözükebilir ancak 2013 yılında yapılan bir araştırma, uyumadan önce alkol almanın uyku bölünmelerine sebep olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar genel olarak uykudan 90 dakika önce sıvı içecek içmeyi ve yemek yemeyi bırakmanız gerektiğini söylüyor. Bu sayede sindirim sisteminiz uyku sırasında sizi rahatsız etmeyecek, tuvalete gitmek için uyanmak zorunda kalmayacaksınız. Alkol almadığınız için de uykuda kalmanız kolaylaşacak.

 

4- Uykuyu etkileyen hastalıklar

Arada sırada uykunuzun bölünmesi normaldir ancak düzenli olarak haftada üç kereden fazla geceleri uyanıyor ve tekrar uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, yukarıdaki önerileri denemenize rağmen deliksiz uyumayı başaramıyorsanız, altında yatan sebep farklı bir hastalık olabilir. Uyku apnesi, Huzursuz Bacak Sendromu ya da gece reflüsü benzeri rahatsızlıklar, sık sık uykunuzun bölünmesinin nedeni olabilir. Eğer böyle bir şüpheniz varsa vakit kaybetmeden bir doktora danışmanız önerilir.

 

UYKUNUN BİYORİTMİ VE MELATONİN HORMONUNUN HİKÂYESİ Melatoninin yaşlanmayı yavaşlatt... UYUMADAN ÖNCE TELEFON KULLANMAK NELERE NEDEN OLUR? Teknoloji kullanımının uyku üzer...

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    05 Mart 2019 Salı 20:08

    Benim yaşım 24 bu yaşıma kadar yaklaşık 6 sefer karşılaştım bu olayla yılda 1 sefer gibi oluyor... Gece normal uyurken gözümü bi açıyorum vücudum da hiç nefes yokk nefes almaya çalışıyorum harıl harıl ses çıkıyor benden ve e on yanımda kim varsa herkes uyanıyor benim harıl tıma bu bu yaklaşık 3.4

    Cevapla

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Göz altı torbasına neden olan yiyecekler
Göz altı torbasına neden olan yiyecekler
Okuma yazmayı geç öğrenme disleksi habercisi olabilir
Okuma yazmayı geç öğrenme disleksi habercisi olabilir
Kan şekeri seviyesi uykuyu etkiler mi?
Kan şekeri seviyesi uykuyu etkiler mi?
Bu yiyecekler enerji veriyor
Bu yiyecekler enerji veriyor
Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?
Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?
Haşimato için beslenmeye dikkat
Haşimato için beslenmeye dikkat
Kadınlar için düzenli tuvalete çıkmanın önemi
Kadınlar için düzenli tuvalete çıkmanın önemi
Yiyecekler hakkında hiç bilmediğiniz şeyler var!
Yiyecekler hakkında hiç bilmediğiniz şeyler var!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X