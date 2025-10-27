Öz bakım ve güven için 71 olumlama

Stresle başa çıkıyor olun, kendinize güven aşılamaya ihtiyaç duyun ya da sadece kendinize moral vermek isteyin; olumlamalar (affirmation’lar), bilinçaltınıza erişmek ve düşüncelerinizi yeniden yapılandırmak için güçlü bir araçtır. Üstelik dilediğiniz olumlamaları seçebileceğiniz için her yaşa ve herkese uygun bir yöntemdir, hatta çocuklar için bile!

Stres için olumlamalar

Ben huzurum, huzur benim içimde ve çevremde.

Farklı bir yerde olmam gerektiğini düşündüren tüm korkuları serbest bırakıyorum.

Bu anda güvende ve emniyetteyim.

Bu deneyimde bana sunulan sevgiyi görmeye hazırım.

Her zıtlık bana netlik getirir.

Şu ana odaklanıyorum.

Sadece buraya ve şimdiye odaklanmam yeterli.

Sakin ve huzurluyum.

Zorlukların üstesinden gelebilirim.

Elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Ben işimden daha fazlasıyım.

Ben yeterliyim.

Öz-bakım için olumlamalar

Kendime dinlenme ve gevşeme izni veriyorum.

Kendi sevgimi ve bakımımı hak ediyorum.

Zihnimle, bedenimle ve ruhumla ilgileniyorum.

Sağlıklı seçimler yaparım.

Kendime nasıl bakacağımı biliyorum.

Kendime yardım ettiğimde başkalarına da daha iyi yardımcı olurum.

Kendime değer verdiğim için kendime özen gösteriyorum.

Öz bakımım önceliğimdir.

Huzurum önemlidir.

Kendime, değerli bir dost gibi davranıyorum.

Sabah kullanılabilecek olumlamalar

Dinlenmiş uyanıyorum.

Bedenim güçlü.

Bu gün için heyecanlıyım.

Hayatta olduğum için minnettarım.

Kendimi seviyorum.

Harika bir gün geçireceğim.

Fırsatlara açığım.

Bugün ve her gün kutsanmışım.

Hayatım bollukla dolu ve tatmin edici.

Kişisel gelişimime bağlıyım.

Her gün, önceki günden daha iyiyim.

Hiçbir zorluk benim için fazla büyük değil.

Enerji doluyum.

Her sabah gülümseyerek uyanıyorum.

Kendimi canlı hissediyorum.

Özgüven için olumlamalar

Güçlüyüm.

Her şeyin üstesinden gelebilirim.

Dayanıklıyım.

Engelleri aşarım.

Hiçbir şey beni durduramaz.

Zorlukları atlatabilirim.

Kendime inanıyorum.

Harika bir insanım.

Özgüvenim ve özsaygım yüksek.

Değerimi biliyorum.

Kendimi seviyorum.

Hayatımdaki insanlar beni seviyor ve destekliyor.

Arzuladığım şeyleri hak ediyorum ve onlara ulaşacağım.

Kendimden ışık yayıyorum.

En yüksek iyiliğimi destekleyen kararlar alıyorum.

Cesurum.

Zorluklar sayesinde öğrenir ve büyürüm.

Her zaman yeniden ayağa kalkarım.

Güçlüyüm.

İleriye doğru ilerlemeye devam ediyorum.

Artık bana hizmet etmeyenleri bırakıyorum.

Değişime uyum sağlayabilirim.

Mutluluk için olumlamalar

Kendimle gurur duyuyorum.

Mutlu ve sağlıklıyım.

Amaca yönelik bir hayat yaşıyorum.

Her gün bir armağandır.

Neşeyle doluyum.

Kendimle ve hayatla barış içindeyim.

Pozitif biriyim.

Hayatta olmaktan mutluyum.

Her gün kendimin en iyi halini yaşıyorum.

Sevgiyle çevriliyim.

Hayatım bolluk dolu.

İhtiyacım olan her şeye sahibim.

Olumlamalar nasıl çalışır?

Olumlamalar, sizi en iyi halinize ilham vermek ve yükseltmek için tasarlanmış ifadelerdir. Ayrıca 'olmak istediğimiz kişiyi temsil eden ifadelerin tekrar edilmesi' anlamına gelir. Örneğin: Ben huzurluyum. Bu ifadeleri tekrar ettikçe, olumsuz düşünce döngülerini dönüştürmeye yardımcı olur ve öz-improvement (kendini geliştirme) sürecine katkı sağlar.

Olumlamalar, içsel farkındalık ve bilinçaltı düzeyde bir çalışma ile birleştirildiğinde en iyi sonucu verir. Yani, söylediklerinizle uyumlu eyleme geçmek de çok önemlidir.

Yani:

Olumlamaları söylemek → zihni yeniden programlamayı başlatır.

İçsel farkındalık → dönüşümü derinleştirir.

Eylem adımları → değişimi gerçeğe dönüştürür.

Dikkate alınması gereken ipuçları

Enerjisi size iyi gelen olumlamaları seçin.

Olumlamalar doğru ve gerçekleşebilir hissettirmeli.

Gerekirse ifadeleri kendinize göre uyarlayın.

Olumlamalarınız yüksek sesle söyleyin, yazın veya göreceğiniz yerlere asın.

Olumlamalar büyü değildir—yeni bir bakış açısına açılan kapıdır.

Olumlamalar, mantralar ve meditasyonlar, beyni pozitif değişime hazırlamanın güçlü yollarıdır. Negatif düşünce kalıpları içine takılıp kalmak kolaydır, ancak kişiselleştirilmiş ve güçlendirici onaylamalarla — içsel farkındalık ve kararlı eylemle birleştiğinde — bu kalıpları yavaş yavaş çözebilir ve yeniden şekillendirebilirsiniz.

Kaynak: Sarah Regan. "71 Positive Affirmations To Use Any Time For Confidence, Self-Care, And More". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/positive-affirmations. (29.03.2024).