99 sabah olumlaması

Pozitif onaylamalar, günlük ekstra cesaret ihtiyacı duyanlar için uzun süredir uygulanan bir yöntemdir. En güzel yanı ise ücretsiz ve esnek olmaları! Bunları aynanıza yapıştıracağınız notlara yazabilir, telefonunuzdaki notlar uygulamasına kaydedebilir ya da favorilerinizi ezberleyip, belirsizlik anlarında tekrar edebilirsiniz.

Depresyonla mücadele ediyorsanız ya da sadece özsaygınızı artırmak istiyorsanız, bu listede sizinle uyumlu bir onaylama bulabilirsiniz.

1. Yardım istemek, özsaygı ve kendini fark etmenin bir işaretidir.

2. Fikir değiştirmek bir zayıflık değil, bir güçtür.

3. Verdiğim her karar, tüm ve tartışılmaz deneyimimle desteklenir.

4. Kendime yaptığım gibi, başkalarını da onaylar ve cesaretlendiririm.

5. Kim olduğum gerçeğine yalnızca ben/kendim sahibim.

6. İstediğim ve ihtiyacım olan şeyleri isteme hakkım var.

7. İyi hissetmeye hakkım var.

8. Hayatımda rahatlık ve çaba arasında denge kurabilirim.

9. Olduğum gibi tamamlanmışım, diğerleri sadece bana destek olur.

10. Memnunum ve acıdan uzaktayım.

11. Bana iyi gelen işi yapıyorum.

12. İyiyim ve daha da iyi oluyorum.

13. Büyüyorum ve kendi hızımda ilerliyorum.

14. Beni sevenlerin desteği ve ilgisiyle korunuyorum.

15. Nasıl hissettiğime ben karar veriyorum ve mutlu hissetmeyi seçiyorum.

16. Bugün evrenin sunduğu mesajlara kulak veriyorum ve bu mesajlara açığım.

17. Seviliyorum ve değerliyim.

18. Koşullarımın ötesindeyim.

19. Şifaya açığım.

20. Bugün yeni bir gün olduğu için iyimserim.

21. Huzurluyum ve tamamlanmışım.

22. Kim olduğumun ve neyi hak ettiğimin yeterince ispatıyım.

23. Kendimden sorumluyum ve her zaman kendimden başlıyorum.

24. Güvendeyim ve sevgi dolu bir destekle çevriliyim.

25. Hâlâ öğreniyorum, bu yüzden hata yapmak sorun değil.

26. Anlaşılıyorum ve bakış açım önemli.

27. Değerliyim ve faydalıyım.

28. İyi dinlendim ve yeni gün için heyecanlıyım.

29. Kendime yatırım yapmaya layığım.

30. Buraya aitim ve burada “yer kaplamayı” hak ediyorum.

31. Şifayı içime çekiyorum, kalbimi yükleyen acı şeyleri dışarı veriyorum.

32. Güveni içime çekiyorum, şüpheyi dışarı veriyorum.

33. Kalbimde yumuşak, sınırlarımda ise kararlı olabilirim.

34. Karşılaştığım durumlara nasıl tepki vereceğimi kontrol edebilirim.

35. Aynı anda iki zıt duyguyu taşıyabilirim ve bu süreci işlediğim anlamına gelir.

36. Kendimdeki ve başkalarındaki iyi özellikleri kutluyorum.

37. Bedenime dokunulmasını onaylama hakkına sahibim.

38. Bilgiye ve sessizlik anlarına layığım.

39. Öz saygıya ve temiz bir alana layığım.

40. Tüm işleri sevgiyle yapıyorum.

41. Karanlık yerlerde kalmak zorunda değilim; bu alanlarda bana yardım var.

42. Kim olduğumdan başka biri ya da bir şeymişim gibi davranmam.

43. Başkası için yükselip alçalmam.

44. Hayatımı aceleye getirmem, hızımı durgunlukla dengelerim.

45. Değişimi kolayca kucaklar ve sunduğu yeni fırsata yükselirim.

46. Kalbimdeki soruları kucaklar ve cevapların kendi zamanında gelmesini karşılarım.

47. İlgi alanlarıma doğru büyürüm, güneşin ışığına uzanan bir bitki gibi…

48. Hiç hayal edemeyeceğim kadar ilerledim ve yol boyunca öğreniyorum.

49. Başarmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim.

50. Başkaları için topluluk oluştururum ve başkaları tarafından topluluk içinde desteklenirim.

51. Bilginin ötesinde bir bilgelik taşırım.

52. Bolluğu ve cömert bir kalbi davet ederim.

53. Hayatıma sanat ve müziği davet ederim.

54. Hayatımda spontanlığa yer bırakırım.

55. Ulaşılamayan ve acı veren şeyleri bırakırım.

56. Yarını ve beni bekleyen fırsatları sabırsızlıkla beklerim.

57. Sevdiğimi, sevdiğim için seviyorum.

58. Kararları iyi bir içgüdüye dayanarak alırım, değişiklikleri büyüyen bir kalple yaparım.

59. Gerekli olduğunda kederi ve üzüntüyü deneyimlemek için zaman ayırırım.

60. Kendimi nazik sözler ve neşeli yiyeceklerle beslerim.

61. Sahip olduklarım ve henüz gelmekte olanlar için şükran pratiği yaparım.

62. Bana hizmet etmeyen korkuları serbest bırakırım.

63. Mevsimlerin döngüsüne saygı duyarım.

64. Sıradan olanın içinde gizemi ararım.

65. Mükemmellik değil, neşe için çaba gösteririm.

66. Kim olduğum ve başkalarından neye ihtiyacım olduğu konusunda doğruyu söylerim.

67. Kendi neşemi ve başkalarının neşesini yükseltirim.

68. Yaşlanmayla gelen bilgeliği memnuniyetle karşılarım.

69. Olanı kabul ederim, geleni karşılarım.

70. Kendime gelişme izni veririm.

71. Bırakmak, fırsatların gelmesi için alan yaratır.

72. Vücudum şu anda ve mevcut haliyle güzeldir.

73. Vücudum bakım görmeyi ve güzel giysilerle süslenmeyi hak eder.

74. Duygularım isimleri, tanınmayı ve hissedilmeyi hak eder.

75. Kalbim hem kendimden hem de başkalarından gelen yardıma açıktır.

76. Kalbim kendi yolunu bilir.

77. Hayatım bir yarış ya da rekabet alanı değildir.

78. Bakış açım benzersiz ve önemlidir.

79. Zevkim başkasının acısını gerektirmez.

80. Hassasiyetim güzeldir ve duygularım geçerlidir.

81. Tuhaflığım harikadır.

82. “Hayır” demek aynı zamanda kendini onaylama eylemidir.

83. Bazen yapılan iş, sadece dinlenmektir.

84. Hareketsizlikte büyüme vardır.

85. Sevgiyle yapıldığında, fikrini değiştirmek huzur getirir.

86. Her şeyde şiir vardır, yeter ki ona bakmayı bileyim.

87. Masada benim için de yer var.

88. Bu dünyada yalnızca benim yapabileceğim bir şey var. İşte bu yüzden buradayım.

89. Sessizlikte güç, yüksek sesli olmakta savunmasızlık vardır.

90. Bugün, bir daha asla olamayacağım kadar genç olmamı kutluyorum.

91. Bugün büyüme ve öğrenme fırsatıdır.

92. Korktuğumda, güveni beslerim.

93. Varoluş sebebime odaklandığımda sonsuz cesaretliyim.

94. Kendimi affettiğimde, kendimi özgür bırakırım.

95. Utancı bıraktığımda, kendime daha güzel ilerlerim.

96. Toprağa kök saldığımda, toprak beni desteklemek için yükselir.

97. İhtiyaçlarımı dile getirdiğimde, onları bolca alırım.

98. Kendimle bir arkadaş gibi konuştuğumda, tüm en iyi özelliklerimi görür ve parlamama izin veririm.

99. Kelimeler beni şekillendirebilir ama beni “ben” yapmazlar. Ben zaten buradayım.

Kaynak: Emily Mcgowan. “99 Positive Morning Affirmations You Can Use Daily”. Şuradan alındı: https://www.thegoodtrade.com/features/positive-affirmations-morning-routine/. (12.05.2025).