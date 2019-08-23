Panik ve stres için pozitif olumlamalar

Panik atak ve kaygı için olumlamalar

Olumlamalar, bir nevi ‘kendi kendimizi teselli’ yöntemidir ancak pozitif yönlendirmeler, sinir sistemimiz üzerinde ciddi etkiler göstererek iyileşme yolculuğumuzu kolaylaştırabilir.

Hayatta bazen zor durumlarla karşılaşabiliriz, bu doğaldır, ancak kötü düşüncelerle bu zor durumları daha zorlaştırmak, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir. Özellikle panik bozukluk ya da anksiyete gibi sorunlarla mücadele ediyorsanız, kötü düşüncelere kapılmanız daha da olasıdır. Stres ve kaygı, herhangi bir psikolojik bozukluğunuz olmadığında bile günlük hayatın içerisinde karşınıza çıkan doğal durumlardır. Neyse ki sinir sistemimizin çalışma biçimi, daha olumlu düşüncelere yönelip stres durumunu azaltmamız için oldukça müsait. Pozitif düşünmek, kendini ‘teselli’ etmek ya da kendini kandırmak değildir. Eğer kandırdığımız bir şey varsa, bu da sinir sistemimizdir ve onu kandırabilirsek, vücudumuzun işleyiş biçimini ve stres tepkilerimizi yönetebiliriz. Çünkü dikkatimizi olumlu düşüncelere yönelttiğimizde, beynimize ‘her şey yolunda’ sinyali göndeririz ve bu da, vücudumuzun gevşemesini, sakinleşmesini sağlayacak hormonların salınmasını kolaylaştırır. Olup biten her şey aslında gayet ‘mekanik’, sinir sistemine ilettiğiniz mesajları değiştirirseniz, vücudunuzun verdiği tepkileri de değiştirmeniz mümkün olabiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalar da, olumlama yapmanın beyni aktive ettiğini onaylıyor.

Pozitif olumlamalar yapmak, birçok olumsuz durumla başa çıkmak için kullanılan etkili yöntemlerden biri. Kimileri dua etme pratiğinin de bir tür olumlama olduğunu iddia ediyor. İster spiritüel olarak bazı cümleleri tekrarlamanın belirli durumlara iyi geleceğine inanıyor olun, ister sinir sisteminin ve hormonların işleyişine inanın; iki şekilde de pozitif olumlamalar, size iyi gelebilir. Özellikle panik bozukluk, anksiyete gibi stres seviyelerini aniden etkileyerek vücutta belirtiler ortaya çıkmasına neden olan ve günlük hayatı zorlaştıran durumlarla mücadele ediyorsanız, arada sırada belirli olumlamaları tekrarlamanız iyileşme sürecinizi çok kolaylaştıracaktır.

Kaygı (anksiyete) için olumlamalar

Sizde endişe uyandıran bir durumla karşı karşıya olduğunuzda, örneğin bir seyahatten ya da birileriyle tanışmadan önce kendinizi çok gergin hissettiğinizde, aşağıdaki cümleleri tekrarlamayı deneyin:

Güvendeyim, şu an sadece rahatsız hissediyorum. Daha önce de yaptığım gibi, bunun üstesinden geleceğim.

Bunu başarmak için kaygımın yok olmasını beklememe gerek yok. Biraz kaygılıyken de bunun üstesinden gelebilirim.

Zihnimdeki olumlu düşüncelere yönelmeyi seçiyorum.

İyi olacağım.

Yardıma ihtiyacım olduğunda yardım isteyebilirim.

İlk adımlar zor olabilir, yürüdükçe kolaylaşacak.

Derin nefesler alıp bedenimi sakinleştirebilirim.

Panik atak için olumlamalar

Güvendeyim.

Bedenim ve zihnim aşırı yüklenmiş hissediyor olabilirim, bedenimin tepkilerini kontrol edemesem de seyredebilirim.

Güvendeyim, kendime ve bedenime bu zor deneyimin içinden geçebilmek için izin veriyorum.

Derin nefesler alıp bedenimi sakinleştirebilirim.

Her seferinde daha iyiye gidiyorum.

Olumlamalarla çalışırken nelere dikkat edilmeli?

Olumlama ile kendini kandırmak arasındaki ince çizgiden bahsetmiştik. Olumlamaları tekrar ederken eğer bunun size iyi gelemeyeceğini düşünüyorsanız, sinir sisteminiz için bu söyledikleriniz hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Ciddi bir stres bozukluğu durumunuz varsa ve bunun için bir iyileşme sürecindeyseniz, olumlamalar tek başına etkili bir ilaç olmayabilir. Bir uzmandan destek almalı, bedeninize iyi bakmalı ve mental rahatsızlıkların tedavisinin bütüncül bir şekilde, belirli bir sürece yayılarak gerçekleştiğini bilmelisiniz. Size iyi geleceğini düşündüğünüz, hatırladığınızda güçlü hissettiğiniz olumlama cümlelerinizi oluşturabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta, olumsuz bir ifade kullanmamaya özen göstermektir. Yani “korkmuyorum” dediğinizde, korku kavramını gündeme getirmiş olursunuz. Bunun yerine “güvendeyim” demek, sinir sisteminizin mesajı daha doğrudan almasına ve daha çabuk cevap vermesine yardımcı olacaktır.

ZİHNİNİZİN SESİNİ SUSTURARAK İÇİNİZDEKİ SESE ULAŞIN Nasıl kendi kendinize meditasyon... FARKINDALIK VE MUTLULUĞA DAİR 10 BASİT ÖNERİ Vietnamlı bir keşiş olan ve günü...