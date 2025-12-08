HTHAYAT
Çocuklu Hayat

Dünyanın en soğuk yerlerinde çocuklar neler giyiyor?

Sibirya'da çocuklar nasıl giyiniyor? Yakutlar, Nenetler ve dünyanın en soğuk bölgelerinde yaşayan yerel halklar çocuklarını ne ile giydiriyor? Çocuk giyimi, en soğuk mevsimde nasıl? Soğuk kış günlerinde, doğa ile bütünleşmek için ilham veren fotoğraflar...

Dünyanın en soğuk yerlerinde çocuklar neler giyiyor?
Giriş: 08 Aralık 2025, Pazartesi 14:46
Güncelleme: 08 Aralık 2025, Pazartesi 14:46
1

Rusya'nın kuzeyindeki yerli bir halk olan Nenetler, yaşamlarını tundrada sürdürüyor.

2

Tundra halkı, bu koşullara geleneksel yöntemlerle uyum sağlıyor. 

Elbette çocukları da...

3

AVM'lerin ve online siparişin adeta başka bir gezegene ait olduğu bu coğrafyada, tüm çözümler için kaynak; elbette ki doğa.

4

Geyik derisi ve kürkünden yapılmış kıyafetler, doğanın sundukları vasıtasıyla iklim ve çevreye uyum sağlamanın kurtarıcı yolu.

5

Kış mevsimi, dünyanın farklı kesimlerinde farklı boyutlarda yaşanıyor. Yakut ve Nenetler gibi yerel halkların çocukları, zorlu koşulların içinde doğup büyüyor.

6

Örneğin Sibirya'da, uçsuz bucaksız ve -50 derecelerdeki geniş coğrafya, çözümleri yine doğa ile sağlıyor. Çocuklar, buna uyumlanıyor.

7

Geyik derisi giysiler sadece soğuktan korumuyor, doğa ile kesintisiz bağ kurmayı sağlıyor. 

 

 

