Ana Sayfa Stil Bakım Evde yapabileceğiniz 5 güzellik ürünü
Bakım

Evde yapabileceğiniz 5 güzellik ürünü

Kimyasalları hayatımızdan çıkarmak için harika bir fırsat. Bu malzemelerle hem kullanmak istediğimiz ürünlerden vazgeçmemiş oluruz hem de kimyasallardan uzaklaşabiliriz.

Giriş: 24 Mart 2025, Pazartesi 19:00
Güncelleme: 24 Mart 2025, Pazartesi 19:00
1

1- Şekerli vücut kesesi

Bir ölçü şeker

1/3 bardak badem/zeytin/avocado ya da hindistancevizi yağı

1 çay kaşığı E vitamini

 

Hepsini temiz bir kapta karıştırın ve yuvarlak hareketlerle vücudunuza masaj yapın. Suyla durulayın. Cildiniz hem yumuşak hem de nemli kalacak.

2

2- Bal ve yulaf maskesi

4 çay kaşığı yulaf

3 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı kaynar su

 

Hepsini karıştırın ve dairesel hareketlerle yüzünüze sürün. Yarım saat bekledikten sonra bol su ile durulayın.

3

3- Yüz losyonu

1/3 ölçü elma sirkesi

2/3 ölçü su

5 damla çay ağacı yağı

 

Hepsini karıştırıp iyice karışmalarını sağlayın. Bir pamuk yardımı ile yüzünüze sürün.

4

4- Vücut yağı

1 ölçü kakao yağı

1/2 ölçü hindistancevizi yagi

1/2 ölçü badem ya da jojoba yağı

1 çay kaşığı E vitamini

 

Tüm malzemeleri bir kapta eritin. Daha sonra bir kaba alın ve dolapta soğumaya bırakın. 1 saat bekledikten sonra elektrikli mikser ile karıştırın. Karışım tereyağı kıvamına gelince kreminiz hazır demektir.

5

5- Dudak kremi

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş balmumu

1 çay kaşığı E vitamini

Bir kaç damla nane yağı

 

Hepsini eritin ve karıştığından emin olduğunuzda küçük kaplara koyun. Doğal dudak bakım kreminiz kullanıma hazır.

Yorumlar

Misafir 19 Ekim 2025, Pazar

Selam.ben 17 yasindayim yuzumdeki tuyleri yok etmem icin aĝda kullaniyordum ve surekli yuzume alerci yapiyordu.şimdi alercim sebebi ile aĝda yapamiyorum nasil bir yontem önerirsiniz?.

Misafir 24 Mart 2025, Pazartesi

benim yuzumde kizarikliklar var ne yapmaliyim

Misafir 15 Ağustos 2016, Pazartesi

Salam benim 28YAŞIM VAR VE CİLDİMDE KRIŞIKLIKLAR VAR NE YAPMALIYIM?KURU CİLDİM VAR

Misafir 14 Mayıs 2025, Çarşamba

Selam ! buz masaji ýapmalisin.Masaj için temiz oldugundan emin oldugun mendile we bir küp buza ihtiýajin var.Mendilin içine buzu koý we hafifje göz altlarina, yüzüne sürt.Bunu 10 -15 saniýe ýapmalisin.Eminimki birkaç ay içinde etkisini görüjeksin.Görüşürüz.Kendine iyi bak!

Misafir 21 Şubat 2017, Salı

aksam yatmadan once yuzune bal sur ve sabah soguk suyla yika