Okula başlayan çocuklar için olumlamalar

Kişinin kendisine yönelik olumlu cümleler kurarak kendini yapacağı işe, hayata motive etme, öz güvenini artırma ve mental durumunu iyileştirme tekniği olan olumlamayı okula başlayan çocuklar da yapabilir!

Okula başlayan çocuklar için olumlamalar
Giriş: 09 Eylül 2025 13:04 Güncelleme: 09 Eylül 2025 13:32
Olumlamalar, özellikle aşağıdaki gibi basit tutulduğunda, küçük çocukların anlayabileceği ve katılabileceği bir uygulamadır. İşte çocuğunuza iyi gelecek olumlamalardan bazıları...


Ben önemliyim

Çocukların kendilerini görülmüş hissetmesi ve çevrelerinin bir parçası olduklarını bilmeleri çok önemlidir.


Ben seviliyorum

Sevgi, bir çocuğun sahip olabileceği en güçlü duygusal destek kaynağıdır. Çocuklara değerli olduklarını hissettirmek hayatlarını değiştirebilir.


Zor şeyleri başarabilirim

Her şey kolay olsaydı, başarı hissi bu kadar tatlı olmazdı. Bu, derslerde olduğu kadar yeni arkadaş edinme cesareti için de geçerlidir.


Ben nazik biriyim

Çocuğunuzun nazik davranışlarını örneklerle pekiştirmek, bu olumlamayı içselleştirmesine yardımcı olur.


Ben iyi bir arkadaşım

Okulda arkadaşlık önemlidir. İyi bir arkadaş olmanın, iyi arkadaşlar edinmenin ilk adımı olduğunu hatırlatın.


İhtiyacım olduğunda yardım isteyebilirim

Çocuklara yardım istemenin doğal ve doğru bir şey olduğunu öğretmek güvenlerini artırır.


Her şeyi öğrenebilirim

Okulun amacı öğrenmektir. Henüz yapamadıkları şeylerin de zamanla öğrenilebileceğini bilmeleri önemlidir.


Hatalarımı affediyorum ve onlardan ders çıkarıyorum

Okul yeni şeyler öğrenme yeridir; hata yapmak da öğrenmenin bir parçasıdır.


Güvendeyim

Değişim dönemlerinde bile çevresinde güvenli bir alan olduğunu bilmek çocuk için rahatlatıcıdır.


Ben cesurum

Yeni başlangıçlar heyecan verici ve biraz da zorlayıcı olabilir; cesaret olumlaması bu süreçte yardımcı olur.


Tekrar denemekte bir sakınca yok

Her beceri ilk denemede öğrenilemeyebilir; yeniden denemek gelişimin doğal bir parçasıdır.


Ben eşsizim

Çocuklara kendilerinin özel ve benzersiz olduklarını hatırlatın.


Harika fikirlerim var

Hayal gücü ve yaratıcılık, çocukların düşünme biçimlerini güçlendirir.


Ben akıllıyım

Herkes farklı hızda öğrenir; bu, zeki olmadıkları anlamına gelmez.


Çok iyiyim

İşler yolunda gittiğinde bunu kabul etmek, özgüveni artırır.


Referanslar

Caitlin Weaver. "30+ Back-to-School Affirmations to Boost Kids’ Confidence and Positivity". Şuradan alındı: https://theeverymom.com/back-to-school-affirmations-for-kids/ (30.06.2025).


