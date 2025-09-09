Okula başlayan çocuklar için olumlamalar

Olumlamalar, özellikle aşağıdaki gibi basit tutulduğunda, küçük çocukların anlayabileceği ve katılabileceği bir uygulamadır. İşte çocuğunuza iyi gelecek olumlamalardan bazıları...
Ben önemliyim
Çocukların kendilerini görülmüş hissetmesi ve çevrelerinin bir parçası olduklarını bilmeleri çok önemlidir.
Ben seviliyorum
Sevgi, bir çocuğun sahip olabileceği en güçlü duygusal destek kaynağıdır. Çocuklara değerli olduklarını hissettirmek hayatlarını değiştirebilir.
Zor şeyleri başarabilirim
Her şey kolay olsaydı, başarı hissi bu kadar tatlı olmazdı. Bu, derslerde olduğu kadar yeni arkadaş edinme cesareti için de geçerlidir.
Ben nazik biriyim
Çocuğunuzun nazik davranışlarını örneklerle pekiştirmek, bu olumlamayı içselleştirmesine yardımcı olur.
Ben iyi bir arkadaşım
Okulda arkadaşlık önemlidir. İyi bir arkadaş olmanın, iyi arkadaşlar edinmenin ilk adımı olduğunu hatırlatın.
İhtiyacım olduğunda yardım isteyebilirim
Çocuklara yardım istemenin doğal ve doğru bir şey olduğunu öğretmek güvenlerini artırır.
Her şeyi öğrenebilirim
Okulun amacı öğrenmektir. Henüz yapamadıkları şeylerin de zamanla öğrenilebileceğini bilmeleri önemlidir.
İlginizi çekebilir: Olumlamanın gücü
Hatalarımı affediyorum ve onlardan ders çıkarıyorum
Okul yeni şeyler öğrenme yeridir; hata yapmak da öğrenmenin bir parçasıdır.
Güvendeyim
Değişim dönemlerinde bile çevresinde güvenli bir alan olduğunu bilmek çocuk için rahatlatıcıdır.
Ben cesurum
Yeni başlangıçlar heyecan verici ve biraz da zorlayıcı olabilir; cesaret olumlaması bu süreçte yardımcı olur.
Tekrar denemekte bir sakınca yok
Her beceri ilk denemede öğrenilemeyebilir; yeniden denemek gelişimin doğal bir parçasıdır.
Ben eşsizim
Çocuklara kendilerinin özel ve benzersiz olduklarını hatırlatın.
Harika fikirlerim var
Hayal gücü ve yaratıcılık, çocukların düşünme biçimlerini güçlendirir.
Ben akıllıyım
Herkes farklı hızda öğrenir; bu, zeki olmadıkları anlamına gelmez.
Çok iyiyim
İşler yolunda gittiğinde bunu kabul etmek, özgüveni artırır.
Referanslar
Caitlin Weaver. "30+ Back-to-School Affirmations to Boost Kids’ Confidence and Positivity". Şuradan alındı: https://theeverymom.com/back-to-school-affirmations-for-kids/ (30.06.2025).
YORUMLAR