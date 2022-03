Her gün mutlu olmanıza yardımcı olacak 15 olumlu mantra

Olumlu mantralar odaklanmanızı sağlar, konsantrasyonuzu ve kendinize olan güveninizi artırır. Aynı zamanda olumsuz düşüncelerinizi yok etmeyi öğrenirken her gün daha iyi hissetmenizi ve mutlu olmanızı sağlarlar. Bu günlük olumlamalar, kaygılarınızı yatıştırmaya ve sağlıklı bir beyni korumaya yardımcı olabilir.

Her sabah güne hazırlanırken mantraları tekrarlayın. Sizi güne doğru yolda başlatacak ve mutluluğa teşvik edecektir. Ardından, gün boyunca düşüncelerinizde olumsuzlukları hissettiğinizde tekrar olumlu mantraları hatırlayın. Ayrıca her gece yatmadan önce günlük olumlamaları kullanmaktan da kaçınmayın. Mantralar, yatmadan önce zihninizi sakinleştirir, daha iyi uyumanıza yardımcı olur ve pozitif düşünceleri sağlamlaştırır.

Olumlu mantaralı bir yere yazarak ya da çıktısını alarak, günlük rutininizin bir parçası haline getirmenize yardımcı olabilirsiniz. Güne başlarken onları gördüğünüzde, onları tekrarlamak için zaman ayıracaksınız. Ardından, gün boyunca da sık sık hatırlatıcılarınız olacak.

Aşağıdaki olumlu mantaları tekrar etmekte rahat olduktan sonra, kendi mantalarınızı bulabilirsiniz. Olumlamaları ne kadar sık kullanırsanız, sizin için o kadar iyi anlam ifade ederler. Açık fikirli olun ve kelimelere inanmaya başlayın.

1. Hayatın bana verdiği tüm hediyeler için minnettarım

Yaşadığınız tüm deneyimleri, sevdiğiniz insanları ya da sahip olduğunuz şeyleri düşünün. İyi bir hayata sahip olmak için çok çalışmış olsanız da, bu nimetler hala birer hediyedir. Hayatınızda harika şeyler, insanlar ve fırsatlar olduğunu kendinize hatırlatmak için bu olumlamayı kullanın. Hatırlatma ile her gün mutlu olacağınızdan emin olabilirsiniz.

2. Olumsuzluğu bırakıyorum ve kendimi olumluya açıyorum

Negatif düşünceyi bıraktığınızda, pozitif düşüncelere yer açmış olursunuz. Yeni bir gün için hazırlanmaya başlar başlamaz, pozitifliğin içinizde aktığını hissedene kadar bu olumlamayı tekrarlayın. Bunu yaptığınızda, gün boyunca mutluluk ve huzura izin veren daha olumlu düşünceler yaşayacaksınız.

3. İyi bir hayat yaşıyorum

Henüz olmak istediğin yerde olmasan bile, yine de iyi bir hayatın var. Bu olumlu mantrayı her gün kullandığınızda, sahip olduklarınızı kucaklamayı hatırlayacaksınız. Kendinize her şeyin yolunda olduğunu hatırlatmak için her gün birkaç dakika ayırın. Böyle kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz.

4. Sevgi yayıyorum ve karşılığında kabul ediyorum

Kendinizi sevgidiğinizi söylediğinizde, bunun gerçekten olduğunu göreceksiniz. Anlayışınızı değiştirmek ve sevgi dolu fikirler düşünmek, hayatınızda farkı yaratabilir. Sevgi yaydığınızda ve onu kabul etmeye açık olduğunuzda, her gün mutlu hissedeceksiniz.

5. Şu anda burada iyiyim ve mutluyum

Bazen hayat zorlaştığında, bu mantrayı kullanmak, zihninizi yeniden odaklamanıza ve sakinleştirmenize yardımcı olabilir. İşler ne kadar kaotik olursa olsun, etrafınızda hala iyilik var.

Sözleri söylerken, şu anda hayatınızda sizi mutlu eden şeyleri hayal edin. En zorlu zamanlarda bile bir şeyler düşünebilirsiniz. Kendinize şu anda iyi olduğunuzu ve mutluluğa açık olduğunuzu hatırlatmak için birkaç dakika ayırın.

6. Ben mutluluğa layıkım

Olumsuz düşünceler bazen seni mutlu olmayı hak etmediğine ikna eder. Ancak, mutluluğa layıksınız ve hayatınızın her gününde bunu hak ediyorsunuz. Olumsuzluğun sizi başka türlü ikna etmesine ve mümkün olan en iyi hayatı yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.

Mutlu bir hayat yaşamak için çevrenizdeki herkes gibi olmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine, mutluluğu yaşamak için kendiniz olmalısınız.

7. Çok iyi aile ve arkadaşlarla çevriliyim

Birçok insan sevdiklerini hayatlarının vazgeçilmezi olarak görür. Ancak, zor zamanlarda destek gördüğünüz insanların ne kadar harika olduğunu unutmak kolaydır. Herkesi dışlayabilir ve hayatın zorluklarıyla tek başınıza başa çıkmaya çalışarak mutluluğunuzu engelleyebilirsiniz.

Bu olumlu mantra, sizi çevreleyen sevgi dolu aile ve arkadaşların bir hatırlatıcısı olarak düşünebilirsiniz. Destek gördüğünüz kişileri düşünün, bu sayede her gün mutluluğu hızla yaşayacaksınız.

8. Kendimi olduğum gibi seviyorum ve her gün daha iyi olmaya çalışıyorum

Kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak isteyebilir ve şu anda kim olduğunuzu hala sevebilirsiniz. Kim olmak istediğini düşünmek ve henüz orada olmadığın için kendini hırpalamak kolaydır. Ancak, kendinizi severseniz ve bugün olduğunuz kişiden zevk alırsanız, oraya daha çabuk ulaşırsınız.

Kendinizi daha iyi hale getirmek için çalışırken bile, zaten olduğunuz halinizle harikasınız şeklindeki bu olumlamayı kullanın. Bedeninizi, zihninizi ve yaşamınızı şimdi olduğu gibi kucaklayın, gelişmeye devam edin.

9. Yeterim, şu an olduğum gibi

Hayatta istediğin ya da ihtiyacın olan her şey için yeterlisin. Şu anda durumunuz nasıl görünürse görünsün, sahip olduğunuz her şeyi kendinize hatırlatmak için bu olumlu ifadeyi kullanın. Bazen işler zorlaşabilir ama sen yeterlisin ve her şeyin üstesinden gelebilirsin.

Her sabah güne bu olumlu mantrayı kullanarak, sahip olduğuklarınızı bilerek başlayacaksınız. Güveninizi ve öz saygınızı artırır, hayatınızın her gününde sizi mutlu eder.

10. Benim için iyi olmayan şeyleri bırakıyorum

Her gün mutlu olmak istiyorsan, artık sana hizmet etmeyen şeyleri bırakmalısın. Yeni başlayanlar için, geçmişi bırakın ve gelecek endişesini bırakın. Bu ifade, şimdiye ve neyi değiştirebileceğinize odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Bu ifade aynı zamanda sizin için iyi olmayan diğer şeylerden vazgeçmenizi de teşvik edebilir. O sabah tekrarladığınız kelimeleri düşünerek gününüzü geçirecek ve hayatınızdaki şeylere öncelik vermenizi sağlayacaksınız. Siz farkına bile varmadan, mutluluğunuzu bozan her şeyi bırakacak ve her gün tatmin edici bir hayat yaşayacaksınız.

11. Duygularımı kontrol ediyorum ve mutluluğu seçiyorum

Her şey dağılıyormuş gibi görünse bile nasıl hissedeceğinize karar verebilirsiniz. Bir engelle ya da sizi üzen bir şeyle karşılaştığınızda, bu olumlamayı tekrarlayın. Ne olursa olsun mutluluğu seçebileceğinizi ve hayatınızdaki güzel şeylere odaklanabileceğinizi size hatırlatacak.

12. Geçmiş için kendimi affediyorum ve şimdiye odaklanıyorum

Geçmişteki hatalar için kendinizi affetmediyseniz, her gün mutluluğu bulmak için mücadele edeceksiniz. Bu mantrayı tekrarlayarak geçmişi serbest bırakacak ve değiştiremeyeceğiniz şeyler için kendinizi hırpalamayı bırakacaksınız. Sahip olduklarınızı ve şu anda kim olduğunuzu tam olarak kucaklamanıza izin vererek şimdiye odaklanmaya başlayacaksınız.

Geçmişteki hatalara tutunmak sadece size zarar verir ve hayallerinizin önünde durur. Geçmişte olanlar için sinirlenmeyin ya da incinmeyin çünkü bunu şimdi değiştiremezsiniz. Kendinizi affetmek ve hayata devam etmek için bu olumlamayı kullanın.

13. Şu anda olmam gereken yerdeyim

Hayattaki her şeyin bir nedeni vardır, o yüzden şu anda olman gereken yerde olduğuna güven. Olmak istediğin yerde olmayabilirsin ama yine de hayatının bu aşamasını kucaklayabilirsin.

Bu olumlama, kendinizi ve yaşamınızı iyileştirmenize yardımcı olabilecek öğrenme fırsatları ve deneyimleri aramanızı hatırlatır. Hayatınızı yalnızca önceki deneyimleriniz üzerine inşa edebilirsiniz ve unutmayın şu anda burada olmanızın bir nedeni var.

14. Gülecek şeyler arıyorum

Kahkaha güçlüdür ve her gün mutluluğu bulmanıza yardımcı olabilir. Uzmanlar gülmenin sadece sizi mutlu etmekle kalmayıp oksijen alımını artırdığını, kalbi, akciğerleri, kasları ve diğer hayati organları uyardığını söylüyor. Kahkaha aynı zamanda beyne endorfin salgılar, kalp atış hızını düşürür, bağışıklık sisteminizi iyileştirir ve stresi azaltır. Kahkaha atmanın faydaları yazısını okumak için tıklayınız...

Kahkahaların tüm faydalarıyla birlikte, mutluluğunuz her gün gülecek bir şey bulmaya bağlıdır. Ne kadar çok gülerseniz, o kadar iyi hissedecek ve o kadar mutlu olacaksınız.

15. Sakin ve huzurluyum

Kendinize sakin ve huzurlu olduğunuzu söylediğinizde, hayata karşı daha mutlu hissedeceksiniz. Bu olumlama herkes için faydalı olsa da, kaygılı hissedenler için daha fazla faydalıdır. Düşüncelerinizi yeniden odaklamanıza ve kontrolden çıkmadan önce olumsuz düşünceyi ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/positive-mantras-be-happy-every-day/