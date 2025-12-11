İlişkiyi hangi kurallar kurtarır?

Bu içerik çift terapisti klinik psikolog Dr. Sevilay Abudaram tarafından kaleme alınmıştır.

Her ilişki kendine özgüdür. Bir ilişkiyi oluşturan partnerlerin beklentileri, istekleri, istemedikleri, ilişkiyi yaşama biçimleri birbirinden farklıdır. O nedenle her ilişki parmak izi gibidir. İlişkiler kıyas götürmez, ilişkilerin doğrusu yanlışı yoktur. Bu gerçeği akılda tutarak, ilişkilerde olmazsa olmaz kurallardan da bahsetmemiz gerekir. Bunu toplumsal değer yargıları ya da ahlaki ölçütler zemininden ziyade ilişkinin daha sağlıklı, keyifli, mutlu ilerleyebilmesi ve partnerlerin o ilişkiden duygusal doyum alabilmeleri için gereklilikler olarak konumlamak gerekir.

Bu gereklilikleri 5 kural olarak tanımlamak mümkün. Bunlar:

Güven

Bu 5 kuralın herhangi bir önem sırası yoktur, hepsi eşit derecede önemlidir. Ancak, birinci sırada her zaman güven yer alır. Çünkü güven, partnerlerin kendilerini ve duygularını emanet edebilecekleri zemini hazırlar. İlişkinin omurgasıdır. Olmazsa olmazıdır. Güvenin olmadığı bir ilişki zemininden bahsetmek zordur. Güvensizlik ilişkiye hâkim olduğunda, kaygılar, korkular, çaresizlik, yetersizlik duyguları ilişkiye hükmeder. Sürekli tartışma ortamı, gerginlik ve çözülemeyen sorunlar silsilesi olur. İlişkide sorunların giderilmesi için, partnerlerin güven tesis edilmiş ilişkiye ihtiyacı vardır. O nedenle, ilişkinin birinci kuralı; güven duyduğunuz ve güvende hissettiğiniz bir ilişki inşa etmektir.

İLİŞKİ İlişki testi: 3-6-9 kuralı Saygı İlişkide partnerler aynı fikirde, aynı duyguda olmayabilir. Farklı zevkleri, hobi alanları, ilişkiyi yaşama biçimleri de olabilir. Partnerlerin tüm bu farklılıklara saygı göstermesi, aynı fikirde olmasa bile anlaması şarttır. Çünkü, farklılıklar ilişkiyi zorlayabileceği gibi, zenginleştirir. İlişkinin duygusal ve düşünsel olarak doyurucu bir noktada olabilmesi için ilişkideki partnerlerin kendi isteklerine ve önceliklerine saygı duyulan bir zeminde olduklarından emin olmaya ihtiyaçları vardır. Saygı duyulduğunu hisseden çift, karşıt görüşte de olsa, ya ortak bir çözüm yolu bulmaya niyet ederler ya da ortak bir noktada buluşmama konusunda hemfikir oldukları noktayı belirlerler. Bu da ilişkide saygı kuralının var olduğunu gösteren önemli bir durumdur. Sevgi Partnerlerin birbirine karşı kullandıkları sevgi dili önemlidir. Herkesin sevgisini ifade etme biçimi de birbirinden farklı olabilir. Önemli olan, partnerinizin dilini bilmektir. Örneğin, siz sevginizi sevgi sözcükleriyle ifade etmeyi tercih ederken, eşiniz ise davranışlarıyla sizi koruyup kollayarak ifade ediyor olabilir. İkinizin lisanı farklı olsa da birbirinizi anladığınız müddetçe sevgiyi hissetme ihtiyacınız doyurulmuş olur. Ancak, şunun altını çizmek gerekir ki, ilişkide sevgi mutlaka ifade edilebilmelidir. Bir ifade biçimi bulmalıdır kendisine ve mutlaka hissedilmelidir. Sevgi, bir ilişkinin can damarıdır. İki kişinin kendisini, partnerinin gözünde değerli, biricik, kıymetli hissetmesini sağlayan kanal, sevgi kanalıdır. O nedenle, sevgi dilleri farklı olsa da muhakkak sevginin dili ilişkide olmazsa olmaz bir diğer kuraldır.

Paylaşım İlişkinin ortak alanını oluşturur. Akan hayatta partnerlerin birbirlerine dönmelerini sağlayan kısımdır. Hem gündelik yaşamda nelerle karşılaştıklarını, neler hissettiklerini paylaşabilecekleri ortam, hem de çift olarak birbirlerine vakit ayırabildikleri bir kısımdır. Oldukça önemlidir. Bu paylaşım şekilleri çok çeşitli olabilir. Örneğin, entelektüel paylaşımlarda bulunmayı çiftler olduğu gibi, arkadaşlarla sosyalleşerek paylaşım ortamı sağlayan çiftler de olabilir. Buna ek olarak, ortak bir hobi etrafında (örneğin, seramik, şarap tadımı, fotoğrafçılık) ya da spor yapmak gibi aktiviteler de paylaşım alanını oluşturan önemli unsurlardır. Bu sayede çiftler bir heyecanı, yeniliği, sosyalleşmeyi, mutluluğu, sakinliği bir arada yaşayarak, ortak noktalarını çoğaltmış olur. Bu da ilişkinin en önemli atar damarlarından biridir. Her zaman beslenmeye ihtiyaç duyar. İLİŞKİ İlişkide derinleşmeyi sağlar: Samimi sohbet Yakınlık İlişkinin en önemli ayaklarından biri yakınlıktır. Partnerlerin birbirine duygularını emanet ettiklerini alandır. Filtrelerin kalktığı, iç dünyadaki derin duyguların tüm sarihliğiyle ve sahiciliğiyle partnere aktarıldığı kısımdır. Çok kıymetlidir. Cinselliği de içinde barındıran, eşlerin hem duygusal hem fiziksel olarak yakınlaşarak, sınırların kalktığı bir alandır. Partnerlerin cinsel hayatlarında sahip oldukları oyun alanının oluşmasını sağlar. Güven, sevgi, saygı içerisinde bu paylaşım ve yakınlık alanını oluşturmak bir diğer kuraldır. Eğer partnerlerin arasında yakınlıkla ilgili bir sorun varsa, cinsellikte de sorun var demektir. O nedenle, cinselliğin her zaman ilişkide yaşanabilir olması gerektiği gibi konuşulabilir olması da gerekir.

Bu 5 kural, olmazsa olmazdır. Ancak şunun da altını çizmek gerekir ki bu 5 kuralın hepsinin en az %50 seviyesinde olması yeterlidir. Bir başka deyişle, 5 kuraldan birinin olmayışı, ilişkide büyük sorunlara yol açabilecekken, hepsinden belirli düzeylerde olması ilişki için kurtarıcıdır. Hangi kuralın nasıl yaşandığı ise ilişkiye göre ve partnerlerin istek ve beklentilerine değişiklik gösterir.