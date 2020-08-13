Okullar ne zaman açılacak?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasının 1 ay ertelendiğini duyurdu. Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak" ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamada "Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık" cümlelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konu hakkındaki açıklamalarını okumak için tıklayın!

Anne-babalara ise bu süreçte gerek çocuğun motivasyonu gerekse evden eğitim konularında oldukça büyük görevler düşüyor. Peki ne yapmalı? Aşağıda derlediğimiz içerikler işinize yarayacak...

Çocukları motive etmenin yolları

Çocukların sinir sistemlerinin regüle olması yani düzenlenebilmesi, enerjilerini boşaltabilmeleri ve yeniden öğrenmeye hazır hale gelebilmeleri için fiziksel aktiviteye yetişkinlerden oldukça yoğun şekilde ihtiyaçları vardır. Evde yapılabilecek sporlar arasında en uygunlarını seçerek çocuğunuzla birlikte günlük bir program dahilinde yapmaya başlayabilirsiniz. Çocukları motive etmenin yolları hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın!

Evde uzaktan eğitime hazırlık

Evden çalışan büyük-küçük herkes için geçerli bir öneri vardır; Ayrı bir çalışma köşesini belirleyin ve sınırlarınızı netleştirin. Kendine ait bir odası olmayan çocuklar için sınırları belirlemek özellikle önemlidir. Salon veya oturma odası gibi bir mekânda tek bir duvarın rengini değiştirebilir ve bu köşenin çocuğunuzun ders dinleme alanı olduğunu belirtebilirsiniz. Uzaktan eğitime hazırlık yaparken dikkat etmeniz gereken şeyleri okumak için tıklayın!

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