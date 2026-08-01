Çocukların hayal dünyası sınır tanımaz; bazen yetişkinlerin saatlerce düşünüp bulamadığı çözümleri tek bir cümleyle önümüze seriverirler. Yaş gruplarına göre hazırlanan eğlenceli, düşündürücü ve komik sorular, hem çocukların dil gelişmişliğini ve mantık yürütme becerilerini destekler hem de harika birer sohbet başlatıcıdır.

İşte 3 yaşından 10 yaşına kadar çocukların ilgisini çekecek, doğal ve eğlenceli soru rehberi:

3-4 Yaş: Hayal gücü ve ilk keşifler

Bu yaş grubundaki çocukların mantık algısı henüz yeni şekilleniyor. Bu yüzden soruların aşırı karmaşık olmaması, daha çok çevrelerindeki nesnelere, hayvanlara ve günlük rutinlere dayanması gerekir.

Soru: Gökyüzünde uçan, kanatları olan ama kuş olmayan, bizi tatile götüren dev şey nedir?

Cevap: Uçak!

Soru: Islanınca küçülen, banyoda köpüren ve bizi mis gibi kokutan şey nedir?

Cevap: Sabun.

Soru: Hav hav der, kuyruğunu sallar; kemik kemirmeyi çok sever. Bil bakalım bu kim?

Cevap: Köpek!

Soru: Dışı yeşil, içi kırmızı, içinde minik siyah çekirdekleri olan kocaman yaz meyvesi hangisidir?

Cevap: Karpuz.

Soru: Gece gökyüzünde parlar, bazen hilal olur bazen yuvarlak. Dünyamızı geceleri kim aydınlatır?

Cevap: Ay.

Soru: Ayaklarımıza giyeriz, bağcıkları vardır ama bizimle hiç konuşmaz. Nedir bu?

Cevap: Ayakkabı.

Soru: Sabahları bizi uyandırır, gökyüzünü sapsarı yapar ve içimizi ısıtır. Bil bakalım kimdir o?

Cevap: Güneş.

Soru: Kulakları uzun, kuyruğu kısa, zıplayarak yürür ve havucu çok sever. Hangi hayvandır bu?

Cevap: Tavşan.

Soru: Islak ıslak yağar, gökten damla damla düşer, şemsiyemizi açtırır. Nedir bu?

Cevap: Yağmur.

Soru: Turuncudur, toprağın altında büyür, tavşanların en sevdiği yiyecektir. Nedir bu?

Cevap: Havuç.

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5-6 Yaş: Okul öncesinde merak dönemi

Artık çevrelerini çok daha iyi tanıyorlar ve neden-sonuç ilişkisi kurmaya bayılıyorlar. Bu sorular hem dikkatlerini ölçecek hem de yüzlerini güldürecek cinsten.

Soru: Hangi odanın kapısı, penceresi, masası veya sandalyesi yoktur?

Cevap: Mantar odası! (Ya da çorba odası da diyebiliriz!)

Soru: Bir fili tek elle nasıl kaldırırsın?

Cevap: Kaldıramazsın, çünkü tek elli bir fil dünyada yoktur! (Fillerin eli olmaz ki!)

Soru: Bizimle birlikte yürür, bizimle birlikte koşar ama bizi hiç yormaz. Güneş gidince o da saklanır. Nedir bu?

Cevap: Gölgemiz.

Soru: Ağzı var ama konuşamaz, yatağı var ama hiç uyumaz, sürekli akar gider. Nedir bu?

Cevap: Akarsu / Nehir.

Soru: Giydikçe küçülen, her gün esneyen ve ayaklarımızı sıcak tutan şey nedir?

Cevap: Çorap.

Soru: Gökyüzünden beyaz pamuklar gibi düşer, her yeri bembeyaz yapar ama dokununca erir. Nedir bu?

Cevap: Kar.

Soru: Hangi saat hiç durmadan çalışır ama bize zamanı gösteremez?

Cevap: Kum saati (ya da bozuk saat!).

Soru: Sırtında evini taşır, çok yavaş yürür, yağmur yağınca hemen ortaya çıkar. Nedir bu?

Cevap: Salyangoz.

Soru: Uçabilir ama kuş değildir, pervanesi vardır ama uçak değildir. Tepesinde kocaman dönen kanatları olan taşıt hangisidir?

Cevap: Helikopter.

Soru: İçine hava üfleyince büyür, rengarenktir ama iğne değdiği an "pat" diye söner. Nedir bu?

Cevap: Balon.

Soru: Sıcak süt sever, mırıl mırıl söyler, tırnaklarını gösterir. Bu hangi sevimli dostumuzdur?

Cevap: Kedi.

7-8 Yaş: Kelime oyunları ve dikkat soruları

7 ve 8 yaş, soyut düşüncenin ilk adımlarının atıldığı ve dil becerilerinin zenginleştiği harika bir dönem. Kelimelerle oynamayı, şaşırtmacalı soruları çözmeyi çok severler.

Soru: Herkesin tam önünde duran ama kimsenin gözüyle göremediği şey nedir?

Cevap: Gelecek!

Soru: Türkçe sözlükteki hangi kelimeyi her zaman "yanlış" diye okur ve telaffuz ederiz?

Cevap: "Yanlış" kelimesini!

Soru: Sana ait olmasına rağmen, diğer insanların senden çok daha fazla kullandığı şey nedir?

Cevap: Adın.

Soru: Yağmur yağarken bir köpeğin tamamen kuru kalmasının tek yolu nedir?

Cevap: Kulübesine girmesi, şemsiye altına kaçması ya da yağmurun altına hiç çıkmaması!

Soru: Kırılmadan önce kullanılamayan, kahvaltıda yemeyi çok sevdiğimiz şey nedir?

Cevap: Yumurta.

Soru: İçinden hava geçtikçe ses çıkaran, üfleyerek çalınan ve hakemlerin de cebinde taşıdığı şey nedir?

Cevap: Düdük.

Soru: Kolu var, bacağı yok; arkası var, önü yok. Evimizde bulunur, üstüne oturulur. Nedir bu?

Cevap: Sandalye.

Soru: Hangi havuzda hiç su bulunmaz?

Cevap: Top havuzunda!

Soru: Bir tabakta 5 elma var. 5 çocuğun her birine birer elma veriyorsun ama tabakta hala bir elma kalıyor. Bu nasıl olur?

Cevap: Son çocuğa elmayı tabağın içinde vermişsindir!

Soru: Kendisi tırnak ucu kadar küçüktür ama bütün dünyayı ve gökyüzünü içine alabilir. Nedir bu?

Cevap: Göz bebeğimiz.

Soru: İki tanedirler ama yan yana dursalar da birbirlerini hiç göremezler. Nedir bunlar?

Cevap: Gözlerimiz.

Soru: Denizlerin altında yaşar, beş kolludur ama hiç parmağı yoktur. Nedir bu?

Cevap: Denizyıldızı.

Soru: Ters çevrildiğinde bile değeri hiç değişmeyen, her iki taraftan da aynı okunan sayı hangisidir?

Cevap: 8 (ya da 0).

9-10 Yaş: Akıl oyunları ve gerçek mantık egzersizleri

Bu gruptaki çocuklar artık büyümüştür ve basit bilmecelerden çabuk sıkılırlar. Onları şaşırtacak, derinlemesine düşündürecek zeka sorularına ihtiyaçları vardır.

Soru: İçinde hiçbir şey yokken bile bir sepeti ne ile doldurursan o sepet daha hafif hale gelir?

Cevap: Deliklerle!

Soru: Bir adam dışarıda yoğun bir yağmur altında yürüyor. Şemsiyesi yok, şapkası yok, sığınacak bir yeri de yok. Eve döndüğünde üstü sırılsıklam oluyor ama kafasındaki tek bir saç teli bile ıslanmıyor. Bu nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Çünkü adam kel!

Soru: Büyük bir koşu yarışında ikinci sıradaki koşucuyu geçersen kaçıncı olursun?

Cevap: İkinci olursun! (Genelde ilk akla gelen cevap birinci olmak olsa da, sadece ikincinin yerini almış olursun.)

Soru: Ne kadar çok alırsan, arkanda o kadar çok bırakırsın. Nedir bu?

Cevap: Adım (ayak izi).

Soru: Yukarı doğru çıkar ama hiçbir zaman aşağı doğru inmez. Her yıl bir tane artan şey nedir?

Cevap: Yaşımız.

Soru: İngiltere'de doğan, Fransa'da büyüyen ve ölen bir insanı nereye gömerler?

Cevap: Toprağa! (Ülke ismi şaşırtmacadır).

Soru: Kurudukça ıslanan, ıslandıkça ağırlaşan ve banyodan çıkınca ilk aradığımız şey nedir?

Cevap: Havlu.

Soru: Bir ev inşa ediyorsun ve evin tüm cepheleri güneye bakıyor. Evin pencerelerinin önünden bir ayı geçiyor. Bu ayı ne renktir?

Cevap: Beyaz! Tüm cephelerin güneye bakması için evin tam Kuzey Kutbu'nda olması gerekir, buradaki ayılar da kutup ayısıdır.

Soru: Kardeşlerin en küçüğü, senede bir gün doğar. Bil bakalım bu hangi gündür?

Cevap: Artık yılın günü olan 29 Şubat.

Soru: Ağzı var konuşamaz, boynu var başı yok, kolları var elleri yok. Üstümüze giyeriz. Nedir bu?

Cevap: Gömlek.

Soru: Her şeyi görür ama hiçbir şeyi söyleyemez, arkasına geçince seni saklar, önüne geçince seni yansıtır. Nedir bu?

Cevap: Ayna.

Soru: Dokunulmadan kırılabilen, kırılınca da herkesi çok üzen şey nedir?

Cevap: Kalp.

Soru: Bir fil sütünün içine düşerse ne olur?

Cevap: Islanır!

Ebeveynler için ipuçları: Bu sorular nasıl sorulmalı?

Doğru cevap için acele etmeyin

Çocuğunuz hemen doğru yanıtı bulamazsa ona minik ipuçları verin. Amacımız onları test etmek değil, birlikte keyifli vakit geçirmektir.

Yaratıcı yanıtları ödüllendirin

Çocukların verdiği "yanlış ama son derece yaratıcı" cevaplar, kalıplaşmış doğru yanıtlardan çok daha değerlidir. Hayal güçlerini mutlaka övün.

Rolleri değişin

Sorular bittikten sonra, "Şimdi sıra sende, beni şaşırtacak bir soru da sen sor" diyerek sözü onlara bırakın. Bu yaklaşım, özgüvenlerini ve hikaye anlatma becerilerini destekleyecektir.

ÇOCUKLU HAYAT Çocuğunuza her gün sormanız gereken üç soru