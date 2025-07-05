Çocuklar yaz aylarında sıcak ve nemli havanın etkisiyle cilt problemleri yaşayabiliyor. En sık karşılaşılan cilt sorunları ise isilik, güneş yanıkları, sinek ve böcek sokmalarına bağlı gelişen cilt lezyonlarının yanı sıra havuzlardan buluşan cilt hastalıkları oluyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Süha Ünüvar, çocukların sağlıklı bir yaz geçirebilmeleri için önemli tavsiyelerde bulunuyor.

En fazla isilik görülüyor

Sıcak yaz günlerinin kendini göstermeye başladığı şu günlerde bebek ve çocuklarda çeşitli cilt problemleri baş gösterebiliyor. Bu problemlerin başında ise isilik geliyor. Ebeveynlerin yazın çocukları aşırı giydirmesi isiliğin ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor. Bu durum da ter bezlerinin aşırı çalışmasına neden oluyor. Gereğinden fazla çalışan ter bezleri geçici olarak tıkanıyor ve vücutta minik baloncukların oluşmasına zemin hazırlıyor. Baloncukların sayılarının artması da kaşıntılı bir deri lezyonunun ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Kimi zaman mikropsuz görülen isilikler, bakterilerin temasıyla iltihaplı cilt problemleri haline gelebiliyor.

İlk önlem: Giysilerin azaltılması

İsiliklerin tedavisinde ilk önlem, ortam sıcaklığının düşürülmesi ve giysilerin azaltılmasıdır. İkinci önlem ise, çocuğa sık banyo yaptırılması, böylece vücudun temizlenmesi ve serinletilmesidir. Bunun nedeni de suyun kaşıntı giderici etkiye sahip olmasıdır. Mikrop kapması durumunda sonuçları ciddi boyutlara ulaşabilen isiliklerde, bebekler dahil olmak üzere tüm çocuklarda antibiyotik tedavisi gerekebilir. Antibiyotik dışında, bebeklere cilt yolu ile uygulanacak ilaçlar fayda etmeyebilir. Böyle durumlarda, özellikle yeni doğmuş bebeklerde kas içine enjeksiyona dahi ihtiyaç duyulabilir.

Güneş yanıklarına yoğurt ve diş macunu uygulanmamalı

Yazın çocuklarda en sık karşılaşılan cilt problemlerinden biri de güneş yanıklarıdır. Bebek ve çocukları ciltlerinin sahip olduğu hassasiyet nedeniyle erişkinlerden daha fazla etkisi altına alan güneş yanıkları, yaz aylarını kabusa çevirebiliyor. Çocukları bu problemden koruyabilmek için güneş ışınlarının en kuvvetli olduğu öğle ve öğleden sonraki saatlerde dışarı çıkarmamak gerekiyor. Eğer çocuğun dışarı çıkarılması zorunlu ise, güneşin temas edeceği bölgelere mutlaka yüksek faktörlü koruyucular sürülmelidir. Bunun yanında güneşten koruyabilmek için çocuğa şapka takılmalıdır. Ayrıca halk arasında güneş yanıklarının tedavisinde yoğurt veya diş macunu gibi maddelerin kullanılması gerektiğine dair yaygın bir inanış vardır. Fakat bilinenin aksine bu tür ürünlerin güneş yanığı vakalarında kullanımı, iyileşme sürecini güçleştirmekten öteye geçemez.

Çocukların bulunduğu odalar sinek ve böceklerden temizlenmeli

Yaz aylarında çocuklara cilt sorunları yaşatan bir başka unsur da sivrisinek ve böcek ısırıklarıdır. Özellikle karınca ısırıkları, bül (1 cm’den büyük, içi su dolu kabarcıklar) oluşmasına yol açabilir. Bu büller zor bir tedavi süreci gerektirirken, aynı zamanda ağrı ve şiddetli kaşıntıya da neden olabilir. Erişkinlere oranla daha hassas olan çocukları haşerat ısırıklarına karşı korumak için, bulundukları odalar sivrisinek, karınca ve böceklerden arındırılmalıdır. Isırık durumlarında antihistaminikli krem, jel ve şuruplar kullanılabilir. Çok kızaran ve şişen cilt bölgelerine ise yarı yarıya sulandırılmış alkol pansumanı yapılabilir.

Havuzlar, enfeksiyon tehlikesini tetikliyor

Havuzlar, her türlü hastalığı yayma riski taşıyabiliyor. Bunların başında da cilt hastalıkları geliyor. Özellikle virüs ve mantar enfeksiyonları çeşitli cilt hastalıklarına neden olabiliyor. Temizlenmeyen ve sirkülasyonu olmayan havuzlar bilhassa çocuklar için tehlike oluştururken, büyük ve kalabalık havuzlar bu riski daha da arttırabiliyor. Vücutlarında yara ve cilt hastalıkları olanların havuza girmesi aynı veya benzer hastalıkların diğer kişilere bulaşmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle çocuklar havuzlardan uzak tutulmalı, mümkün olduğunca denize götürülmelidir. Havuza girmekte ısrar eden çocuklar ise çıkar çıkmaz iyice yıkanmalıdır.

Bebek bezleri hava geçirecek şekilde bağlanmalı

Yaz aylarında özellikle bebeklere sıkıntı yaşatan başka bir cilt problemi de ara bezi pişikleridir. Dışkı, idrar, ter ve nem nedeniyle fazlasıyla duyarlı hale gelen bez bölgesi, bebeklerin rahatsızlık yaşamasına sebep olabiliyor. Aşırı sıcak havalarda sıkı bağlama nedeniyle bebeklerin derisi kızarabiliyor, hatta soyulmalar ve kanamalar dahi olabiliyor. Bu sorunların önüne geçebilmek için bebeğin altı temizlendikten sonra bir süre bez bağlanmamalı ya da bez, bacak arasından hava girebilecek şekilde kullanılmalıdır. Böyle cilt sorunları bazı ilaçlarla tedavi edilebilir ancak bu süreç güç ve sancılı olabilir.

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Çocuklarda güneş çarpması belirtileri ve tedavisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uz. Dr. Abdurrahman Yıldırım, çocukları güneş çarpması durumunda neler yapılması gerektiğini anlattı.

Güneş çarpması belirtileri nelerdir?

Güneş ışınlarının dik vurduğu saatlerde dışarıda kalan çocuklarda ateş, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve huzursuzluk bulguları görülebilir. Vücutta gelişen sıvı kaybının şiddetine göre bulgular değişebilir. Güneşe maruz kalma süresi uzadıkça şoka kadar varan tablolar oluşabilir.

Güneş çarpması durumunda neler yapılmalı?

Güneş çarpması durumunda bol sıvı desteği sağlanması şart. Çocuğa ılık bir suyla duş aldırılması gerekir. Özellikle 11.00-15.00 saatleri arasında çocukların güneşte kalmaması gerekir. Sıvı desteğine rağmen genel durumu düzelmeyen çocuğu mutlaka hastaneye götürmelisiniz.

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