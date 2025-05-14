Çocukların enerjisini atabileceği ev oyunları

Bazen havalar bazen de zaman kısıtı sebebiyle yeterince dışarıda vakit geçirip enerjisini atamayan çocuklara özel önerilerimiz var! İşte çocukların enerjilerini atabileceği oyunlar..

Çocukların enerjisini atabileceği ev oyunları
Anne - Baba
Giriş: 14 Mayıs 2025 12:54
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Eskiden çocuklar çok daha fazla sokakta vakit geçirerek enerjilerini atabiliyordu. Günümüzdeyse bu süre azaldı, çocukların dışarıda oynayabileceği mekanlar epey kısıtlandı. Haliyle fazlaca ekran maruziyeti yaşanabiliyor. Ebeveynler ise bu durumu yaşayan çocuklarına aktivite arayışına giriyor. İşte çocuğunuzun evin içinde oynayabileceği ve enerjisini atabileceği bazı oyunlar:


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Çocuğunuzla bol bol oyun oynayın
Çocuğunuzla bol bol oyun oynayın

Yastık savaşı

Kurallar belirlenerek güvenli bir şekilde yapılırsa hem eğlenceli hem de yorucu olur.


Engelli parkur

Minderler, sandalye, masa gibi ev eşyalarıyla bir parkur oluşturup zamana karşı yarış yapılabilir.


Zıpla ve don

Müzik açılır, müzik durunca herkes donmak zorunda. Hareket edeni eleyebilirsiniz.


Sandalye kapmaca

Toplam kişi sayısından bir eksik sandalye ile oynanır, müzikle dönerken müzik durunca oturmaya çalışılır.


Balon yakalama/düşürmeme oyunu

Balonu yere düşürmeden havada tutmaya çalışmak çok eğlenceli ve yorucudur. Aynı zamanda kafada ya da el üstünde taşımaca oynanabilir.


Renk veya şekil yakalama

“Kırmızıya dokun!” gibi komutlarla çocuğu evin içinde renk veya nesne aramaya yönlendirin.


Hayvan taklidi oyunu

“Şimdi tavşan gibi zıpla, şimdi ayı gibi yürü!” gibi yönlendirmelerle enerjik bir oyun olur.


Dans partisi

Sevdiği şarkılarla serbest dans ettirin, hatta dans yarışması düzenleyin.


İp atlama/zıplama yarışı

Uygun alan varsa ip atlama, zıplayarak ilerleme gibi yarışlar çok enerji harcatır.


Bowling oyunu (Ev yapımı)

Pet şişeleri dizip top ile devirmeye çalışmak motor becerileri de destekler.


Saklambaç

Küçük evlerde bile strateji geliştirmek zorunda kalacağından zihin ve beden birlikte çalışır.


Körebe

Gözler kapalıyken dikkatli hareket etmek hem eğlenceli hem de duyuları geliştirici olabilir.


Eğlence garantili ev oyunları…
Eğlence garantili ev oyunları…

Makarnayla oynayabileceğiniz 6 oyun

Çocuğunuzun yaratıcılığını artıracak bir ürün: Makarna. İşte makarna ile oynayabileceğiniz oyunlar...

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Renkli makarnalarla duyusal oyun Malzemeler: Farklı türlerde kuru makarnalar Boya Büyük bir kutu veya tepsi Nasıl yapılır? Makarnaları farklı boyalarıyla renklendirin. Boyanan makarnaları kuruması için bir tepsiye yayın. Kuruduktan sonra makarnaları büyük bir kutuya koyarak çocuğunuzun dokunma, karıştırma ve ayırma gibi duyusal aktiviteler yapmasına izin verin. Gelişim katkısı: Renk tanıma, duyusal keşif, el-göz koordinasyonu.
Makarnadan kolye yapımı Malzemeler: Tüp veya boncuk şeklinde kuru makarna (penne, rigatoni vb.) Renkli ipler Gıda boyası veya keçeli kalemler Nasıl yapılır? Makarnaları gıda boyasıyla renklendirin ya da keçeli kalemlerle boyayın. Kuruduktan sonra iplerden geçirebilecekleri bir etkinlik hazırlayın. Çocuğunuz kendi tasarımını yaparak kolyeler oluşturabilir. Gelişim katkısı: İnce motor becerileri, yaratıcılık, problem çözme.
Makarnadan mozaik sanatı Malzemeler: Farklı şekillerde makarnalar Karton veya mukavva Yapıştırıcı Renkli boyalar (isteğe bağlı) Nasıl yapılır? Çocuğunuza bir desen çizmesi için düz bir karton verin. Makarnaları desenlere uygun şekilde yapıştırmasını isteyin. İster renklendirilmiş ister doğal haliyle farklı mozaikler oluşturabilir. Gelişim katkısı: Yaratıcılık, sanatsal ifade, görsel-motor uyum.
Makarnayla ayıklama ve gruplama oyunu Malzemeler: Farklı türlerde ve renklerde makarnalar Küçük kaplar veya kaseler Nasıl yapılır? Farklı türde makarnaları karıştırarak çocuğunuza verin. Makarnaları türlerine veya renklerine göre ayırmasını isteyin. Zamanı ölçerek küçük bir yarışma havası da katabilirsiniz. Gelişim katkısı: Sınıflandırma, dikkat geliştirme, mantıksal düşünme.
Makarnadan duyusal patika Malzemeler: Çeşitli makarnalar (düz, kıvrımlı, büyük, küçük) Büyük bir tepsi veya bez Nasıl yapılır? Farklı dokulardaki makarnaları bir tepsiye yayın. Çocuğunuz çıplak ayakla bu makarnaların üzerinde yürüyerek duyusal bir patikada gezebilir. Ayaklarının altında hissettiklerini anlatmasını isteyebilirsiniz. Gelişim katkısı: Duyusal farkındalık, dil gelişimi, eğlenceli keşif.
Makarnayla sayı öğrenme oyunu Malzemeler: Makarnalar Karton ve kalem Nasıl yapılır? Karton üzerine sayılar yazın ve her sayının altına makarnaları yerleştirebilecekleri yuvalar çizin. Çocuğunuzdan bu yuvaları belirtilen sayı kadar makarna ile doldurmasını isteyin. Gelişim katkısı: Sayı tanıma, matematiksel düşünme, el-göz koordinasyonu.


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