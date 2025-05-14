Çocukların enerjisini atabileceği ev oyunları

Eskiden çocuklar çok daha fazla sokakta vakit geçirerek enerjilerini atabiliyordu. Günümüzdeyse bu süre azaldı, çocukların dışarıda oynayabileceği mekanlar epey kısıtlandı. Haliyle fazlaca ekran maruziyeti yaşanabiliyor. Ebeveynler ise bu durumu yaşayan çocuklarına aktivite arayışına giriyor. İşte çocuğunuzun evin içinde oynayabileceği ve enerjisini atabileceği bazı oyunlar:

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Yastık savaşı

Kurallar belirlenerek güvenli bir şekilde yapılırsa hem eğlenceli hem de yorucu olur.

Engelli parkur

Minderler, sandalye, masa gibi ev eşyalarıyla bir parkur oluşturup zamana karşı yarış yapılabilir.

Zıpla ve don

Müzik açılır, müzik durunca herkes donmak zorunda. Hareket edeni eleyebilirsiniz.

Sandalye kapmaca

Toplam kişi sayısından bir eksik sandalye ile oynanır, müzikle dönerken müzik durunca oturmaya çalışılır.

Balon yakalama/düşürmeme oyunu

Balonu yere düşürmeden havada tutmaya çalışmak çok eğlenceli ve yorucudur. Aynı zamanda kafada ya da el üstünde taşımaca oynanabilir.

Renk veya şekil yakalama

“Kırmızıya dokun!” gibi komutlarla çocuğu evin içinde renk veya nesne aramaya yönlendirin.

Hayvan taklidi oyunu

“Şimdi tavşan gibi zıpla, şimdi ayı gibi yürü!” gibi yönlendirmelerle enerjik bir oyun olur.

Dans partisi

Sevdiği şarkılarla serbest dans ettirin, hatta dans yarışması düzenleyin.

İp atlama/zıplama yarışı

Uygun alan varsa ip atlama, zıplayarak ilerleme gibi yarışlar çok enerji harcatır.

Bowling oyunu (Ev yapımı)

Pet şişeleri dizip top ile devirmeye çalışmak motor becerileri de destekler.

Saklambaç

Küçük evlerde bile strateji geliştirmek zorunda kalacağından zihin ve beden birlikte çalışır.

Körebe

Gözler kapalıyken dikkatli hareket etmek hem eğlenceli hem de duyuları geliştirici olabilir.