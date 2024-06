Güneş kremi, cilt sağlığını korumak için oldukça önemli bir üründür. Hem çocuklar hem de yetişkinler için güneşten gelen zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlar. Çocuklar ve yetişkinler için üretilen bazı güneş kremlerinin içeriklerini incelediğinizde, bir fark olmadığını görebilirsiniz. Ancak, çocuklar ve yetişkinler için formüle edilmiş güneş kremleri arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Peki ayrı güneş kremleri satın almak gerekli mi?

Çocuklar için ayrı bir güneş kremi almamız gerekiyor mu?

Dermatolojik Cerrahi Dr. Dendy Engelman:"Ailenin farklı üyeleri için ayrı formüller almanıza kesinlikle gerek yok. Aslında, hastalarıma sık sık kişisel kullanımları için bebek versiyonlarını satın almalarını söylüyorum" açıklamasında bulundu.

Çocuk ve yetişkin güneş kremi arasındaki fark nedir?

Çocukların cildi, yetişkinlerin cildine göre çok daha hassastır. Bu nedenle, çocuk güneş kremleri genellikle daha nazik ve hassas ciltler için özel olarak formüle edilir. Çoğu "çocuk" veya bebek güneş kremi, tahrişe neden olma olasılığı daha düşük olduğu için fiziksel (diğer bir deyişle mineral) olma eğilimindedir. Bazı çocuk güneş kremlerinde kimyasal madde ve parfüm bulunmaz.

Yetişkin güneş kremleri ise genellikle daha geniş bir yelpazede cilt tiplerine hitap eder ve bazen daha güçlü kimyasal bileşenler içerebilir. Çinko oksit ve titanyum dioksit gibi maddeler bu tür filtrelerin başlıca bileşenleridir. Bu maddeler, çocukların hassas cildi için daha uygundur.

Çocuklar suyla oynamayı sever ve sık sık terlerler. Bu nedenle, çocuk güneş kremleri genellikle suya dayanıklı olarak formüle edilir. Yetişkin güneş kremlerinde de suya dayanıklı olanlar bulunmakla birlikte, her yetişkin kremi bu özelliğe sahip olmayabilir.

Çocuk güneş kremlerinin SPF (Sun Protection Factor) seviyeleri genellikle daha yüksektir. Çocukların cildi güneşin zararlı etkilerine karşı daha duyarlıdır ve daha fazla koruma gerektirir. Bu nedenle, çocuk güneş kremleri genellikle SPF 30 ve üzeri olarak üretilir. Yetişkinler için ise SPF seviyesi, cilt tipine ve güneşe maruz kalma süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Mineral ve kimyasal güneş kremi arasındaki fark nedir?

Kimyasal ve mineral güneş kremi arasındaki temel fark, cildinizde nasıl durduğudur - kimyasal güneş kremi cilde emilirken, mineral güneş kremi cildin üstünde durur. Her ikisinin de artıları ve eksileri vardır, ancak herhangi bir cilt hassasiyeti veya içerik tercihi dışında, bir yetişkin olarak, genellikle kişisel tercihe bağlıdır. Ancak çocuklar için genellikle fiziksel/mineral güneş kremleri tavsiye edilir.

Bu bağlamda, küçük çocuğunuz için en iyi korunma şekli, özellikle yoğun saatlerde güneşte geçirdiği süreyi sınırlamaktır. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, altı aydan küçük bebekler tamamen güneşten uzak tutulmalı ve daha büyük çocuklar sabah 10 ile öğleden sonra 4 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmamalıdır.

Bir çocuk kimyasal güneş kremi kullanırsa ne olur?

Ciltleri tahriş olabilir. Çocuklar daha ince ve emici bir cilde sahiptir, bu nedenle ekstra güvenli olması için kimyasal (cilt tarafından emilen) bir formül yerine fiziksel (UV ışınlarını saptırmak için cildin üstüne oturan) bir formül tercih edilmelidir.

Bir çocuk "yetişkin" güneş kremi kullanabilir mi?

Evet, ama sadece mineral veya fiziksel bir formülse. Çinko oksit, titanyum dioksit veya ikisinin kombinasyonu ile formüle edilmiş bir şey tercih etmelisiniz. Yani, bu iki bileşeni arayın ve en az 30 geniş spektrumlu (veya UVA/UVB) koruma sağladığından emin olun.

Yetişkinler "çocuk" güneş kremi kullanabilir mi?

Evet, yetişkinler çocuk veya bebek güneş kremi kullanabilir ve yukarıdaki sorunun cevabında olduğu gibi Engelman, hastalarına genellikle bunu yapmalarını önerir çünkü bu güneş kremleri genellikle tahrişe neden olma olasılığı daha düşük olan bileşenlerle yapılır.

Tüm "çocuk" güneş kremleri önerilen güvenlik yönergelerine uygun mu?

Ne yazık ki hayır. Avobenzone, oxybenzone ve octinoxate gibi kimyasal engelleyiciler içeren çocuk güneş kremleri mevcuttur. Her ne kadar FDA güneş kremi güvenliğine ilişkin düzenlemelerini güncelleme sürecinde olsa da, şimdilik güvenli kabul edilen sadece iki bileşen çinko oksit ve titanyum dioksittir.

Piyasadaki FDA onaylı 3 güneş kremi türü

Güneş ışınlarını yansıtan çinko oksit ve titanyum dioksit gibi aktif bileşenler içeren fiziksel (diğer adıyla mineral) güneş koruyucular.

Avobenzon ve oksibenzon gibi güneş ışınlarını emen aktif bileşenler içeren kimyasal güneş koruyucular.

Cildinizi korumak için hem fiziksel hem de kimyasal UV filtrelerine sahip olan kombine güneş kremleri.

Bununla birlikte, FDA'nın yazı itibariyle sadece çinko oksit ve titanyum dioksiti GRASE veya "genel olarak güvenli ve etkili olarak tanınan" olarak kabul ettiğini belirtmek gerekir. Şu anda olumlu bir GRASE tespiti yapmak için yeterli güvenlik verisine sahip olmayan 12 ek bileşen bulunmaktadır." Bu 12 bileşen şunlardır: cinoxate, dioxybenzone, ensulizole, homosalate, meradimate, octinoxate, octisalate, octocrylene, padimate O, sulisobenzone, oxybenzone ve avobenzone.

Tüm aile için güneş koruyucuları önerin

Hepimiz SPF 15 veya daha yüksek geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanmalıyız. Ancak aynı zamanda kolları, gövdeyi ve bacakları yeterince örten UPF giysiler giymek, güneş gözlüğü ve başın tamamını yeterince örten bir şapka takmalıyız.

Güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde (sabah 10 ile öğleden sonra 2 arası) gölgede kalmak veya UV ışınlarına maruz kalmayı sınırlamak gibi diğer koruyucu önlemleri de almalıyız.

Kaynak: Jenny Jin. "We Ask a Dermatologist: What’s the Difference Between Child and Adult Sunscreen?". Şuradan alındı: https://www.purewow.com/beauty/difference-between-child-and-adult-sunscreen. (14.06.2024).