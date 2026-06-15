Çocuklar için en güvenli mayo renkleri...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havuzlar, plajlar ve açık su alanları ailelerin en çok vakit geçirdiği yerler arasında yer alıyor. Ancak bu eğlenceli ortamlar, özellikle küçük çocuklar için ciddi su güvenliği risklerini de beraberinde getiriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre boğulma, 1 ila 4 yaş arası çocuklarda en yaygın ölüm nedenleri arasında bulunuyor.

Boğulmayı önleme konusunda bilinçlenmenin yanı sıra, çocuklarınızı bu yaz yüzmeye götürürken dikkat etmeniz gereken pek bilinmeyen bir ayrıntı daha var: Mayolarının rengi. Su güvenliği alanında faaliyet gösteren bir şirket, 2020 yılında farklı renklerdeki mayoların açık tabanlı havuzlarda, koyu tabanlı havuzlarda ve göllerde ne kadar görünür olduğunu test etmek amacıyla gayriresmi bir çalışma gerçekleştirdi.

Havuzlarda yapılan testlerde mayolar önce su altındayken, ardından su yüzeyinde hareketlilik oluşturulduktan sonra incelendi. Değerlendirmeler, havuz kenarında duran bir kişinin bakış açısından yapıldı.

Göl testlerinde ise, mayo renkleri su yüzeyinde, kıyıdan bakıldığında ve ebeveynlerin tekne ya da iskele üzerinde durduğu varsayılarak daha yüksek bir noktadan gözlemlendi. Test sırasında su derinliği yalnızca yaklaşık 45 santimetreydi.

Şiketin kurucu ortaklarından Natalie Livingston: "Boğulma vakalarını araştırıyoruz ve görünürlüğün boğulma belirtilerini fark etmede önemli olduğunu biliyoruz. Cankurtaranlar ve su güvenliği uzmanları olarak, bazı etkenlerin bir kişiyi suda fark etmeyi kolaylaştırırken bazılarının zorlaştırdığını biliyoruz. Bu bilgiden yola çıkarak çocuklarımız için mayo seçimine baktığımızda, birçok ebeveynin çok şirin ve şık görünen ancak çocuklarının su altında adeta kaybolmasına neden olabilecek mayoları tercih ettiğini fark ettik" açıklamasında bulundu.

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En görünür renkler neon tonlar

Araştırmaya göre hem havuzlarda hem de göllerde kontrast oluşturan neon renkler en başarılı sonucu verdi.

Açık renk tabanlı havuzlarda neon pembe ve neon turuncu en belirgin renkler olurken, beyaz ve açık mavi mayolar en az fark edilenler arasında yer aldı. Mor ve siyah gibi koyu renkler görünür olsa da, kir, yaprak veya gölgeyle karıştırılabilecekleri için tavsiye edilmiyor.

Göllerde ve koyu tabanlı havuzlarda ise neon turuncu, neon yeşil ve neon sarı en görünür renkler olarak öne çıktı. Dikkat çekici şekilde, neon pembe göl ortamında iyi performans göstermedi. Beyaz renk görünür olsa da, su yüzeyindeki ışık yansımalarıyla karıştırılabileceği için önerilmiyor.

Amaç insanların daha görünür kalmasına yardımcı olmak ve suyun içini görmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını göstermek Suya bakmak, havaya bakmak gibi değildir. Genel olarak tüm kategorilerde neon renkler öne çıktı.

Görünürlük her şey değil

Araştırma ayrıca göl ortamında, yalnızca yaklaşık 60 santimetre derinlikte bile tüm renklerin görünürlüğünün neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Bu durum, özellikle açık sularda can yeleği kullanımının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü can yelekleri yüzücünün su yüzeyinde kalmasını sağlar.

Uzmanlar, kolluklar, şişme simitler ve benzeri ürünlerin güvenlik ekipmanı olarak değerlendirilmediğini vurguluyor. Ulusal Boğulmayı Önleme Birliği'ne göre, beş yaş ve altındaki çocuklar "dokunma mesafesinde gözetim" altında değillerse havuzda da can yeleği kullanmalıdır. Bu, bakım veren kişinin her an çocuğa kolunu uzatabilecek kadar yakın olması anlamına gelir. Ancak uzmanlar, mayonun renginin tek başına güvenlik sağlamadığının altını çiziyor.

Eski Sahil Güvenlik kurtarma yüzücüsü Mario Vittone, mayo renklerinin görünürlüğünü dikkate almanın mantıklı olduğunu ve beyaz ya da mavi renklerden kaçınmanın iyi bir tercih olduğunu belirtiyor. Ancak neon renkli mayoların doğrudan daha güvenli olduğu görüşüne katılmıyor.

Vittone: "Eğer mayo renginin önemi ortaya çıkmışsa, büyük olasılıkla boğulma zaten gerçekleşmiştir. Çocuğu havuzun dibinde kolayca fark edebilmek elbette iyidir ama en iyisi onun hiçbir zaman dibe ulaşmamasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Ona göre, yüzme eğitimi almış ve iyi denetlenen bir havuzda bulunan açık mavi mayolu bir çocuk, yüzme bilmeyen ve yetersiz gözetim altındaki neon sarı mayolu bir çocuktan çok daha güvendedir.

Yüzme dersleri ve sürekli gözetim hayati önem taşıyor

Araştırmalar, çocukların küçük yaşta yüzme eğitimi almasının boğulma riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, yüzme becerilerinin her zaman boğulmayı önleyemeyeceğini ve yüzme derslerinin çok katmanlı güvenlik önlemlerinin yalnızca bir parçası olduğunu vurguluyor.

Çocuklar suyun içinde veya yakınındayken dikkatli, sürekli ve dikkati dağılmamış bir yetişkin gözetimi şarttır. Boğulma saniyeler içinde gerçekleşebilir. Telefona bakmak ya da kısa süreliğine başka bir işle ilgilenmek bile risk oluşturabilir.

Vittone, "Çocuklar sudayken gözünüzü onlardan ayırmayın. Tüm süre boyunca onları izleyin" tavsiyesinde bulunuyor. Uzmanlar ayrıca dönüşümlü olarak görev yapan bir "su gözlemcisi" belirlenmesini öneriyor. Bu kişinin yaklaşık her 15 dakikada bir değişmesi, dikkat seviyesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Çocuk doktoru ve eski cankurtaran Dr. Sarah Denny: "Herkes izliyorsa aslında kimse izlemiyor olabilir. Kalabalık yetişkin gruplarının bulunduğu ortamlarda yaşanan boğulma vakalarında sıkça gördüğümüz durum budur. Herkes, bir başkasının çocuğu izlediğini varsayar" açıklamasında bulundu.

Boğulma filmlerdeki gibi görünmez

Boğulmayı fark etmek çoğu zaman zordur. Filmlerdeki gibi çırpınma, bağırma ve su sıçratma görüntüleri genellikle gerçeği yansıtmaz. Vittone'un ifadesiyle boğulma, "çoğu zaman aldatıcı derecede sessiz bir olaydır." Uzmanlara göre şu belirtilere dikkat edilmelidir:

Başın geriye doğru eğilmiş olması

Başın geriye doğru eğilmiş olması Ağzın su seviyesinde açık durması

Ağzın su seviyesinde açık durması Nefes almak için zorlanma veya soluk soluğa kalma

Nefes almak için zorlanma veya soluk soluğa kalma Saçların yüzü kapatması

Saçların yüzü kapatması Gözlerin boş bakması ya da sıkıca kapanması

Gözlerin boş bakması ya da sıkıca kapanması Kişinin görünmez bir merdivene tırmanmaya çalışıyormuş gibi hareket etmesi

Ayrıca suda oynayan çocuklar normalde ses çıkarır. Bir çocuk aniden sessizleşirse, hemen nedenini kontrol etmek gerekir.

CPR bilmek hayat kurtarabilir

Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) eğitimi almak da hayat kurtarıcı beceriler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre boğulma vakalarında müdahale, göğüs kompresyonlarından önce kurtarıcı nefeslerle başlamalıdır. Boğulma vakalarında öncelik oksijendir. Oksijensiz geçen süre sonucu doğrudan etkiler. Bu nedenle önce nefes vermek çok önemlidir.

Sonuç olarak, neon renkli mayolar çocukların suda daha kolay fark edilmesini sağlayabilir. Ancak uzmanlara göre gerçek güvenlik; sürekli gözetim, yüzme eğitimi, can yeleği kullanımı ve uygun güvenlik önlemlerinin birlikte uygulanmasıyla sağlanır.

Kaynak: Kelsey Borresen. "When Thinking About Water Safety, Consider Your Kid's Swimsuit Color". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/swim-suit-colors-water-safety-goog_l_6a21c5cfe4b0d8021c9e6efe.

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