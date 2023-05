Bebek ilk yardımına dair bilmeniz gereken her şey!

Yeni annelerin en çok telaşlandığı konulardan biri ilk yardım sürecidir. Zaman bize daha sakin hareket etmeyi öğretse de bilinçli ve bilgili olmak olası birçok olumsuzluğun önüne geçer. İşte bebek, çocuk ilk yardımı ile ilgili en önemli sorular ve yanıtları…

Yaralanan, kanaması olan bebeğe ilk yardım nasıl yapılmalıdır?

Kan akışını durdurmak veya yavaşlatmak için elinizde ne varsa yaraya baskı uygulayın. Uyguladığınız basınç kanın pıhtılaşmasını ve kanamanın durmasına yardımcı olur. Dikişlik bir yara varsa acile gidin.

Vücudunda yanık oluşan bebeğe ilk yardım nasıl yapılır?

Yanığı en az 20 dakika soğuk akan su altında soğutun. Yanığı soğutmak ağrıyı, şişmeyi ve yara izi riskini azaltacaktır. Bir yanık akan soğuk suyla ne kadar erken ve uzun süre soğutulursa, yaralanmanın etkisi o kadar az olur. Yanık soğuduktan sonra bölgeyi temiz tutarak acile başvurun. Yanan bölgeyi temiz tutmak enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur.

Konuyla ilgili daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız: Yanıklara evde müdahale nasıl yapılır?

Alerjik reaksiyon yaşayan bebeğe ilk müdahale nasıl yapılmalıdır?

Alerjik reaksiyon gösteren bebeğinizin veya çocuğunuzun ellerinde, ayaklarında veya yüzünde kızarıklık, kaşıntı veya şişlik gelişebilir. Nefes almaları yavaşlayabilir. Ayrıca kusabilirler veya ishal olabilirler. Alerjik reaksiyonların yaygın nedenleri polen, sokmalar ve ısırıklar, lateks ve fındık, kabuklu deniz ürünleri, yumurta veya süt ürünleri gibi bazı gıda maddeleri olabilir. Böyle durumda en yakın hastaneye gitmenizi tavsiye ederiz çünkü alerjik reaksiyon bir bebeği veya çocuğu çok hızlı etkileyebilir ve sonuçları çok ciddi olabilir. Reaksiyon, solunum yollarının şişmesine neden olarak nefes almayı durdurmalarına neden olabilir. Hastaneye gitmeden önce sizin bildiğiniz bir alerjisi varsa doktorunuzun verdiği ilacı kullanın, bebeği, çocuğu sakinleştirmek için onlara güven verin ve onları mümkün olduğunca rahat ettirin.

Astım krizi geçiren bebeğe ilk yardım nasıl yapılır?

Çocuğunuz astım krizi geçiriyorsa rahat bir pozisyonda oturmasına ve inhalerini almasına yardım edin. Bir çocuk astım krizi geçirdiğinde hava yolları daralarak nefes almalarını zorlaştırır. İnhaler, kasları gevşeterek hava yollarının genişlemesine ve nefes almalarını kolaylaştırmasına izin verir. Hafif bir atak birkaç dakika içinde hafifler. Ancak eğer inhaler yoksaya da işe yaramıyorsa ve çocuk konuşamaz hale geliyorsa hastaneye başvurmalısınız.

Bir yeri kırılan bebeğe ilk müdahale nasıl yapılmalı?

Bir bebek veya çocuğun çok fazla ağrısı varsa veya düşme, bir nesne darbesi sonrasında doğal olmayan bir pozisyonda duruyorsa kemiği kırılmış olabilir. Bu noktada gereksiz hareketi önlemek için kırılma ihtimali olan uzvu destekleyin. Yaralanmayı desteklemek, ağrıyı hafifletmeye ve daha fazla hasarı önlemeye yardımcı olabilir. Sonrasında tabii ki hastaneye gidin.

Boğazına bir şey kaçan bebeğe ilk yardım nasıl yapılır?

Bebeği yüzüstü, başları kalçalarından aşağıda olacak şekilde tutun. Beş kere kürek kemikleri arasından sırtına sıkıca vurun. Eğer bu yöntem işe yaramazsa bebeği yukarı bakacak şekilde çevirin. İki parmağınızı göğsünün ortasına yerleştirin. Beş defaya kadar aşağı doğru sertçe itin. Göğüs itmeleri bebeğin ciğerlerindeki havayı sıkıştırarak tıkanıklığı açabilir.

Boğazına bir şey kaçan çocuğa ilk yardım nasıl yapılır?

Boğulan bir çocuk göğsünü veya boynunu tutabilir ve konuşamaz, nefes alamaz veya öksüremez. Böyle durumlarda beş kere kürek kemikleri arasından sırtına sıkıca vurun. Eğer bu yöntem işe yaramazsa karnına beş kere baskı uygulayın: Çocuğu belinden tutun ve göbek deliğinin üzerinden yukarı doğru çekin. Abdominal baskılar akciğerlerdeki havayı sıkıştırarak tıkanıklığı giderebilir.

Ateşi olan bir bebek veya çocuğa ilk yardım nasıl yapılır?

Bebek veya çocuğun ateşi 37 derecenin üstündeyse ateşi yükselmiştir diyebiliriz. Böyle durumlarda sıcak, kızarık bir cilde sahip olurlar ve terlerler. Böyle durumlarda bir termometre kullanarak sıcaklıklarını kontrol edin. Orta derecede ateş zararlı olmayabilir, ancak bunları izlemelisiniz. 39°C'nin üzerindeki bir sıcaklık tehlikeli olabilir. Ateşlenen bir bebeğiniz, çocuğunuz varsa vücut ısılarını düşürün: Fazla giysileri çıkarın ve onlara su veya seyreltilmiş meyve suyu gibi sıvılar verin. Bu, bebeği veya çocuğu serinletecek ve sulu kalmasına yardımcı olacaktır. Bebeğin veya çocuğun üzerini battaniye veya onları daha sıcak yapacak herhangi bir şeyle örtmeyin. Önerilen dozda ateş düşürücü şurubu verin. Bu, bebeğin veya çocuğun ateşini ve ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

Konu ile ilgili bu içerikler işinize yarayabilir:

Çocuklarda yüksek ateş nasıl düşer?

Vücudun faydalı uyaranı: Ateş

Kruplu bir bebek veya çocuğa ilk yardım nasıl yapılır?

Kruplu bir bebek veya çocuk nefes almakta güçlük çeker ve kısa bir öksürük yaşar. Öksürükleri ötme veya ıslık gibi gelebilir. Şiddetli ataklarda, bebek veya çocuk nefes almakta zorlanırken burun ve boyun çevresindeki kasları kullanabilir. Ayrıca mavi tonlu bir cilde sahip olabilirler. Bu işaretleri görürseniz, onları oturtun ve rahatlamaları için teşvik edin. Onları oturtmak daha kolay nefes almalarına yardımcı olabilir.

Krup, gırtlaktaki ve hava yollarındaki şişlikten kaynaklanır. Şişlik, çocuğun nefes almasını zorlaştırır ve onların kısa kısa öksürmelerine neden olur. Krup endişe vericidir çünkü genellikle geceleri ortaya çıkar, ancak çocuk oturmaya ve rahatlamaya teşvik edilirse genellikle hızlı bir şekilde geçer.

Epileptik nöbet geçiren bir bebek veya çocuğa ilk yardım nasıl yapılır?

Bebeğiniz veya çocuğunuz yere yığılmış ve ani sarsıntı hareketleri yapıyorsa buna ek olarak ağızlarının etrafında köpük varsa onların güvenli bir alanda olmasını sağlayın ve yaralanmalarını önleyin. Başlarını korumak için bir battaniye veya giysi kullanın. Onları kısıtlamayın. Onları kısıtlamak sizin veya onların yaralanmasına neden olabilir. Nöbetin normal seyrinde ilerlemesine izin verin. Nöbet geçirirken onları yaralayabilecek nesneleri kaldırın. Nöbet geçirdikten sonra yan yatmalarına yardımcı olun. Bu, nefes almaya devam etmelerini sağlayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda bebek veya çocuğun acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır:

İlk geçirilen nöbet ise,

Nöbet beş dakikadan uzun sürdüyse,

Kendilerine zarar verdilerse,

Nöbetin nedeninden emin değilseniz ambulansı aramanızda fayda var.

Ateşli nöbet geçiren bir bebek veya çocuğa ilk yardım nasıl yapılır?

Ateşli nöbet geçiren bebek veya çocuk az tepki verebilir veya tepkisiz olabilir, sırtını kamburlaştırabilir, yumruklarını sıkabilir, vücudunu kasabilir ve şiddetle sallayabiliri yüzleri kızarabilir, dokunulamayacak kadar sıcak olabilir ve terleyebilir. Ayrıca gözlerinin yukarı doğru döndüğünü ve nefesini tuttuğunu fark edebilirsiniz. Böyle durumlarda onları yaralanmalardan koruyun ama dizginlemeyin. Nöbet geçirirken bebeği veya çocuğu yaralayabilecek şeyleri uzak tutun. Başlarını korumak için yastık veya battaniye veya giysi gibi yumuşak dolgu malzemeleri kullanın. Ateşli nöbetler yüksek sıcaklıktan kaynaklanır, bu nedenle bebeği veya çocuğu soğutmak önemlidir. Oda sıcaksa, temiz hava akışını sağlamak için kapıları ve pencereleri açın. Nöbetin ardından başları geride olacak şekilde yan yatmalarına yardımcı olmak, nefes almaya devam etmelerine yardımcı olur.

Kafasına darbe alan bir bebek veya çocuğa ilk yardım nasıl yapılır?

Kafaya alınan bir darbe, bebek veya çocuğun ağrı çekmesine veya baş ağrısına neden olabilir. Başlarında bir şişlik olabilir ve solgun görünebilirler. Öncelikle çocuğa dinlenmesini söyleyin ve yaranın üzerine soğuk bir şey uygulayın. Yaraya 20 dakikaya kadar soğuk bir şey uygulamak dış şişliği ve ağrıyı azaltacaktır. Bir kişi kafasına darbe aldığında, beyni kafatasının içinde de sarsılabilir. Bu, kendilerini hasta veya uykulu hissetmelerine neden olabilecek daha ciddi bir kafa travmasına neden olabilir. Uykuları gelirse, kusarlarsa mutlaka hastaneye gidin bu ciddi bir kafa yaralanmasının işareti olabilir.

Sıcak çarpan bebek veya çocuğa ilk yardım nasıl yapılır?

Sıcak çarpan bir çocuk, terler, cildi kül rengine, soluk bir tona döner, baş ağrısı veya baş dönmesi yaşayabilir. Böyle durumlarda serin bir yerde olmalarına özen gösterin, bol sıvı tükettirin. 6 aylıktan küçük bebekler bu durumu yaşıyorsa bol bol emzirin. 6 aylıktan büyük veya sütten kesilen bebeklere az miktarda ek su (kaynatılmış ve soğutulmuş) verilebilir ancak bu verilen normal süt beslemelerinin yerini almamalıdır. Çocuk tamamen iyileşmiş gibi görünse bile tıbbi yardım almanız gerekebilir süreci mutlaka takip edin.

Konuyla ilgili daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız: Güneş çarpmasında ilk yardım nasıl olmalı?

Menenjit olabilecek bir bebek veya çocuk için ilk yardım nasıl yapılır?

Bir bebek veya çocukta grip benzeri semptomlar, baş ağrısı ve yüksek ateş varsa menenjit olabilir. Ayrıca boyun tutulmasından şikayet edebilirler ve ışığa duyarlı olabilirler. Daha sonraki bir aşamada bir kızarıklık oluşabilir ve üzerine bir bardak bastırıldığında kızarıklık kaybolmaz. Menenjitin diğer belirtileri arasında soğuk eller ve ayaklar, eklem ağrısı, uyuşukluk ve kusma yer alır. Menenjitli bir bebek veya çocukta bir veya daha fazla semptom olabilir ve enfeksiyon geliştikçe bazı semptomlar daha sonra ortaya çıkar. Tüm semptomların ortaya çıkmasını beklemeyin. Menenjitli bir bebek veya çocuk çok çabuk kötüleşebilir. Potansiyel olarak çok ciddidir ve acil müdahaleye ihtiyaç duyar. Bu nedenle mutlaka hastaneye başvurun.

Burun kanaması olan bir çocuğa ilk yardım nasıl yapılır?

Burnunun yumuşak kısmını sıkıştırın ve öne doğru eğilmesini isteyin. Burnu sıkıştırmak kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Öne eğilmek, kanın hava yoluna veya mideye gitmesini durdurur. Ağızlarından nefes almalarını ve kan varsa tükürmelerini isteyin. On dakika boyunca burnunun yumuşak kısmını sıkmaya devam edin. Kanama yarım saatten fazla devam ederse doktora başvurun.

Konuyla ilgili daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız: Çocuklarda burun kanaması nedenleri nelerdir?

Zararlı bir cisim yutmuş bir bebek veya çocuk için ilk yardım nasıl yapılır?

Bebeğin veya çocuğun ne aldığını, ne zaman aldığını ve ne kadar aldığını tespit edin. Hemen doktora başvurun çünkü aldığı madde son derece zararlı olabilir ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaçları olabilir.

Tepki vermeyen ve nefes alan bebek için ilk yardım nasıl yapılır?

Başını arkaya eğerek ve nefes alıp vermediğini kontrol edin. Bunu on saniyeden fazla yapmayın. Nefes alıyorlarsa, göğüslerinin hareket ettiğini göreceksiniz ve nefeslerini duyabilir veya yanağınızda hissedebilirsiniz. Nefes alıyorlarsa, bebeği, başı hafifçe geriye doğru iterek, yana döndürerek kucağınıza alın. Onları başları geride olacak şekilde yana yatırnak, hava yolunun açık kalmasına yardımcı olur. Sonrasında ambulansı arayın.

Tepki vermeyen ve nefes alan çocuk için ilk yardım nasıl yapılır?

Bir çocuk hareket etmiyorsa ve ona seslendiğinizde ya da hafifçe omuzlarını salladığınızda tepki vermiyorsa, başını arkaya eğerek ve nefes alıp almadığını kontrol edin. Bunu on saniyeden fazla yapmayın. Nefes alıyorlarsa, başlarını geriye doğru eğin. Onları başları geriye doğru eğik olarak yan yatırmak, hava yolunun açık kalmasına yardımcı olur. Dillerinin öne düşmesini ve sıvının dışarı akmasını sağlar. Bu, çocuğun nefes almaya devam etmesine yardımcı olacaktır. Onları yana çevirin ve ambulansı arayın.

Tepki vermeyen ve nefes almayan bebek için ilk yardım nasıl yapılır?

Bir bebek hareket etmiyorsa, nefes almıyorsa öncelikle başını arkaya doğru yatırın. Tek başınaysanız, onlara kurtarıcı nefesler ve göğüs kompresyonları yapmak için bir dakika ayırın ve ambulansı arayın. Ambulans gelene kadar 5 kere suni tenefüs yapın. Sonrasında kalp masajına geçin. 30 göğüs kompresyonları yapın: Göğüslerinin ortasına iki parmağınızla sıkıca bastırın ve elinizi kaldırın. Bu göğüs kompresyonlarını yaparak, vücuduna kan pompalamasını sağlayarak ve beyin de dahil olmak üzere hayati organları canlı tutmaya yardımcı olacaksınız. Yardım gelene kadar 30 göğüs kompresyon döngüsü ve iki suni tenefüs ile devam edin. Tüm bu ilk yardım hareketlerini bilinçli bir şekilde yapın, konu hakkında bilginiz yoksa dikkatli olun.

Tepki vermeyen ve nefes almayan çocuk için ilk yardım nasıl yapılır?

Bir çocuk hareket etmiyorsa, dokunduğunuzda cevap vermiyorsa, başlarını geriye doğru eğerek nefes alıp almadıklarını kontrol edin. Bunu on saniyeden fazla yapmayın. Çocuğun başını arkaya yatırmak dilini öne doğru çekerek hava yolunu açar. Nefes almıyorlarsa, suni tenefüs ve göğüs kompresyonları yapın ve ambulansı arayın. Ambulans gelene kadar beş kere suni tenefüs yapın. Ardından kalp masajına geçin. 30 göğüs kompresi yapın: bir elinizle göğüslerinin ortasına sıkıca bastırın, sonra bırakın. Bu göğüs kompresyonlarını yaparak, beyin de dahil olmak üzere hayati organların canlı kalmasına yardımcı olursunuz. Siz küçükseniz veya çocuk iriyse iki elinizi kullanmanız gerekebilir. Yardım gelene kadar 30 göğüs kompresyon döngüsü ve iki suni tenefüs ile devam edin. Tüm bu ilk yardım hareketlerini bilinçli bir şekilde yapın, konu hakkında bilginiz yoksa dikkatli olun.

Kusan ve ishali olan bir bebek veya çocuk için ilk yardım nasıl yapılır?

Kusan ve ishali olan bir bebek veya çocuğunuz varsa soğutulmuş kaynamış su verin. Sık sık küçük yudumlar içmeleri için onları teşvik edin. İçme suyu, kusma ve ishal nedeniyle kaybedilen sıvıların yerine konmasına yardımcı olur. Küçük bebeklere sadece anne sütü verilmelidir. Buna ek olarak dinlenmelerine izin verin. Kusmaları gerekebileceği ihtimaline karşı yanlarına bir kase veya kova koyun. Semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın. Kusma ve ishal, vücudun düzgün çalışması için yeterli sıvıya sahip olmadığı bir durum olan dehidrasyona yol açabileceğinden tehlikeli olabilir.

Referanslar:

"Learn first aid skills for babies and children". Şuradan alındı: https://www.redcross.org.uk/first-aid/learn-first-aid-for-babies-and-children