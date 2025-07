Kardeşi doğan çocuğa nasıl davranmalı?

Kardeş dinamikleri, doğum sıraları veya yaş farkı ne olursa olsun her zaman zor yönetilir. Ebeveynler her ne kadar yeni kardeşi karşılamaya ve her çocuklarını hazırlamaya çalışsalar da bu hayat değişikliğine nasıl tepki vereceklerini tahmin etmek gerçekten zordur.

Ancak bazı ebeveynler, yeni kardeşi tanıtmadan önce ilk çocuklarına hediye vererek “doğum hediyesi” yaklaşımına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Yakın zamanda bir çift, yenidoğan bebeklerini kızlarına tanıtırken izledikleri hediye verme yöntemini sosyal medyada paylaştı ve bu video büyük ilgi gördü. İşte uzmanlara göre bu yöntemin değerlendirilmesi…

Kardeş kıskançlığını önlemek için hediye

Videoda, yeni doğum yapmış ebeveynler, küçük kızlarını hastane odasına ilk kez girerken sakinleştirmek için kısa bir an ayırıyorlar. Küçük kız henüz annesinin hastane yatağının yanındaki beşikte yatan yeni erkek kardeşini görmüyor; sadece tekrar onlarla birlikte olmaktan mutlu.

Ebeveynler, kızı bir kucaklama ile karşılıyor ve ona “bebek kardeşinden” olduğunu söyledikleri bir hediye veriyorlar. Bu hediye, onun en sevdiği meyve olan peluş bir çilek.

Heyecanlı abla kardeşine teşekkür ediyor, hemen ardından ebeveynleri onu kardeşiyle tanıştırıyor.

Videonun sonunda, çok mutlu görünen kız çocuğunun, kardeşine sevgi gösterdiğini görüyoruz; ekranda ise şu yazı yer alıyor: “O istediğinde hep onu tutmasına izin veriyoruz ve bebeğin bakımıyla ilgili işlere onu da dahil ediyoruz ”

Sosyal medyadaki çoğu yorumcu, ebeveynleri baştan olumlu ve duygusal bir atmosfer yaratma konusundaki bilinçli yaklaşımları için övüyor ve kıskançlığa yer vermedikleri için takdir ediyor.

Uzmanlara göre, küçük çocuklarda kıskançlık normaldir

Çocuk ruh sağlığı uzmanı Roseann Capanna-Hodge, kaçınmak için ne kadar çaba gösterilse de küçük çocuklardaki kıskançlığın aslında tamamen normal olduğunu söylüyor. “Bu ‘kötü’ bir davranış değil, sinir sistemi tepkisidir,” diye açıklıyor. “Küçük beyinleri ‘Ben hâlâ önemli miyim?’ diye düşünüyor ve biz bunu bastırmaya çalışırsak, sadece stresi artırmış oluruz.” Uzman, ebeveynlerin bu duyguyu adlandırmalarını ve büyük çocuklarıyla bağ kurmaya öncelik vermelerini öneriyor.

“‘Böyle hissetmen çok normal. Çok seviliyorsun ve sizin ikiniz için de bolca sevgi var’ deyin. Böylece güvenli ve dayanıklı çocuklar yetiştirir, kardeşler arasındaki bağları güçlendiririz.”

Sosyal medya videosunu yorumlayan Dr. Capanna-Hodge bu anın açıkça özenle planlandığını ve işe yaradığını söylüyor ve şöyle açıklıyor:

“Ebeveynler, küçük çocuklarının bebek kardeşiyle sıcak bir şekilde ve baskı hissetmeden tanışmasını sağlayan sakin ve duygusal olarak güvenli bir alan yarattılar,” diyor. “Çocuğun ‘Hediyem nerede?’ sorusuna düzeltme yapmadan sakinlikle karşılık verildi. Ebeveynler asla tereddüt etmedi, çünkü bağlantının her şeyden daha önemli olduğunu biliyorlardı. Sürekli ebeveynlere derim ki, ‘Düzenli ebeveynler, düzenli çocuklar yetiştirir.’”

New Jersey’de Whole Family Therapy and Wellness’ın Direktörü Trisha Sanders ise, ebeveynlerin büyük çocuklarının ihtiyaçlarına bilinçli ve düşünceli şekilde yaklaşmaya çalışmasının cesaret verici olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

“Bu ebeveynler açıkça küçük çocuklarının duygularını anlamaya çalışıyor ve kararlarını, yeni bebeğin gelişi karşısında çocuklarının nasıl hissedeceğini hayal ederek veriyorlar. Gerçek şu ki aileye yeni bir bebek katılması, büyük kardeşler için büyük ve çoğu zaman zor bir geçiştir. Kıskançlık bu sürecin anlaşılabilir bir duygusal tepkisidir ve ebeveynlerin amacı bunu ortadan kaldırmak olmamalıdır.”

Bağ Kurmak, hediyelerden öncelikli olmalı

Ebeveynlerin enerjisinin büyük kısmını yenidoğanın dünyaya alışmasına ayırması doğal olsa da Sanders’a göre büyük çocuğun benzersiz ihtiyaçları ve duygularına da dikkat etmek, süreci destekleyici bir şekilde yönetmek en iyisi.

“Bebeği tanıtmak için bilinçli ve olumlu bir ortam yaratmak elbette faydalı olabilir, ancak istenen sonuçlar garanti değildir ve bu, dikkate alınması gereken birçok andan sadece biridir.” Sanders, sosyal medya videosundaki ebeveynlerin bilinçli kararlarını da övüyor; örneğin, annenin kollarının küçük kızı kucaklamak için serbest olması ve kızın bebeği tutmada inisiyatif almasına izin verilmesi. Bu tür yaklaşımların olumlu sonuçlar getireceğini düşünüyor.

Uzman, şunları ekliyor; “Doğum sırasında ayrılık sonrası, anne ve küçük çocuk arasındaki yeniden bağ kurmanın önceliklendirilmesi gerçekten empatik bir tercihti ve bu, çocuğun değerli hissetmesine yardımcı olarak o anda kıskançlığı azaltmış olabilir,” “Ablaya bebeğini tutma fırsatı vermek de yeni bebek tanıtımının ‘nasıl olması gerektiği’ düşüncesinden çok, küçük çocuğun gerçek deneyimini ön plana çıkardı.”

Ancak Sanders, bu tatlı jestin, bebeğin ablasına hediye vermesinin yeni bir bebeğin evde olmasının ne kadar harika olduğunu abartmış olabileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, duygusal bağın değerinden çok, maddi değeri ön plana çıkarabilir.

“Bu, küçük çocuğun bebeğin kendisine oyuncaklar vermeye devam etmesini beklemesine yol açabilecek bir öncelik yaratabilir,” diye belirtiyor Sanders. “Bu istenmeyen sonuçlar kesinlikle garanti olmasa da, mümkün.”

Dr. Capanna-Hodge, hediyeleri tamamen atlamayı öneriyor ve bu anın eşyalardan ya da sahnelenmiş bir sevgi gösterisinden ibaret olmaması gerektiğini düşünüyor. Asıl amaç yeniden bağ kurmak olmalı. Bunun yerine ebeveynlerin çocuklarına şöyle onaylayıcı ifadeler vermesini tavsiye ediyor: “Bugünün çok önemli bir parçasısın,” ya da “Bebek kardeşin, senin gibi bir ablası olduğu için çok şanslı.”

“Bu onların güvende ve fark edilmiş hissetmelerine yardımcı olur,” diyen Dr. Capanna-Hodge, bu ifadelerin faydalarını şöyle açıklıyor: "Bağlandıklarını hissettiklerinde, bebeği kendi zamanlarında ve kendi biçimlerinde karşılayacaklardır.”

Referanslar: Hannah Nwoko, “Forget Push Presents, Newborns Are ‘Giving’ Their Older Siblings Gifts To Ease Their Arrival”, Şuradan alındı: https://www.parents.com/newborns-are-gifting-older-siblings-to-ease-transition-11756978