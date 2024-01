Anne sütünün azaldığı nasıl anlaşılır?

İlk altı ay boyunca bebeğin tek besin kaynağı mümkünse eğer anne sütü olmalıdır. Emziren anneler ise bu yolculuğun kesintisiz sürmesini isteseler de zaman zaman sütünün azaldığını düşünebiliyorlar. Ancak sütün yetersizliğinin nasıl anlaşıldığı konusunda bilinmeyen şeyler var. İşte sütünüzün az olduğunu anlamanın yolları, sütünüzün azalmasının olası nedenleri ve sütünüzü artırmanın yolları….

Sütünüzün az olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Anne sütünün azaldığını gösteren işaretler:

Bebek kilo kaybediyorsa veya yeterli miktarda kilo alamıyorsa,

Bebek ayına göre beklenen sayıdan daha az ıslak ve kirli bez üretiyorsa,

Bebek ağız kuruluğu, koyu renkli idrar gibi dehidrasyon belirtileri gösteriyorsa,

Bebek doğumdan sonraki ilk ayda uzun süre beslenmiyorsa veya günde sekiz defadan az besleniyorsa,

Anne susuz kalmışsa sütünüz azalıyor olabilir.

Süt azlığının nedenleri nelerdir?

Annelerde süt üretiminin azalmasına yol açabilecek bazı olası nedenler:

Östrojen içeren oral kontraseptifler vücut dengesizliklerine neden olarak süt miktarının azalmasına sebep olabilir.

Tütün ve alkol alımı annenin süt miktarını etkileyebilir.

Yakın zamanda geçirilmiş mastitis (meme dokusunun enfeksiyonu) süt miktarının azalmasına neden olabilir.

Meme ameliyatı süt oluşumunu ve tedarikini etkileyebilir.

Planlanmış emzirme veya zamanlanmış beslemeler, meme uyarımının eksikliğine yol açabilir.

Bebeğin anne sütünü etkili bir şekilde tüketememesi süt azlığına neden olabilir.

Bebek sık aralıklarla beslenmiyor veya bebek memeyi tam olarak kavrayamıyorsa da sütünüz azabilir.

Anne, bebek için yeterli süt sağlayamıyorsa, iyi sıvı alımı ve diyet, bebeği emzirmeden önce memeye hafifçe masaj yapılması, kafein tüketiminin günde 200 mg ile sınırlandırılması, tütünün bırakılması ve alkol tüketiminden kaçınılması gibi temel önlemleri alması teşvik edilmelidir. İşte annenin süt tedarikini artırmasına yardımcı olacak bazı ipuçları:

Sağım

Sütünüzün azaldığını düşünüyorsanız süt tedarikinin en iyi durumda olduğunu hissettiğinde (genellikle gece yarısı ile sabah 8 arası) süt sağmayı deneyebilirsiniz. Bunu manuel veya elektrikli göğüs pompasını kullanarak veya elle sağarak yapabilirsiniz. Her iki memeyi de sağmalısınız ancak başlangıçta çok büyük miktarlar beklememelisiniz önemli olan memeye gerekli uyarıyı vermek.

Yiyecekler

Meyve ve sebzelerin, tam tahıllı ürünlerin, az yağlı süt, peynir, yoğurt ve protein bazlı yiyeceklerin tüketilmesi sütünüzün artmasında yardımcı olabilir. Dengeli bir beslenme süt tedarikini artırabilir. Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta tek bir yiyecekle sütünüzü artırmanın mümkün olmadığıdır. Ancak dengeli beslenme işinizi kolaylaştıravilir.

Bitkisel takviyeler

Galaktagog olarak da bilinen bazı şifalı bitkiler, bazı kadınlarda süt tedarikinde etkili bir artış gösterir. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'in ABD'de emziren 1.294 kadın üzerinde yaptığı çevrimiçi araştırmaya göre, bunların yaklaşık %27,7'sinin galaktagog olarak bitkisel takviyeleri kullandığını bildirdiği ortaya çıktı. En sık kullanılan takviye çemen otudur ancak dikkate alınması gereken riskler de vardır.

