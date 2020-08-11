Evde uzaktan eğitime hazırlık

Okula dönüş dönemi bugüne kadar hep kırtasiye ve okul kıyafetleri satın alarak yapıldı. Peki ya “Okullar açılacak mı?” sorusunun cevabı “Kısa bir süreliğine…” olursa? Yetkililer birçok senaryodan bahsetse de Covid-19 pandemisi halen devam ediyor. Okula dönüş dönemini evde uzaktan eğitime dönüş olarak düşünüp hazırlık yapmak mantıklı görünüyor. İşte öneriler…

Koronavirüs sebebiyle okullar kapandığında uzaktan eğitim deneyimine kısa süre içinde geçildi. Birçok aile ve öğrenci buna hazır değildi ve ilk haftalar adapte olmaya çalışmakla geçti. Sonbaharda okulların açılıp açılmayacağı veya açılsa bile ne kadar açık kalabileceği, nasıl bir eğitim sistemine geçileceği tartışılırken bazı aileler tekrar uzaktan eğitim ihtimaline göre evini düzenleme yoluna gidiyor. Evde ders dinlemeyi ve odaklanmayı kolaylaştıracak bir dekorasyon için yapılması gerekenleri sizin için derledik.

Ailece hazırlanın ve keyif katmaya bakın

Covid-19 pandemisi başladığında birçok yetişkin #evdekal tavsiyesine uydu. Bir çoğu da mecburi olarak home-office çalışmaya geçti. İlköğretim ve lise kademesindeki öğrenciler ise okulların bir anda kapanmasıyla TV veya Zoom gibi platformlar üzerinden derslerini takip etmeye çalıştı. Araya yaz döneminin girmesiyle öğrenciler konudan büyük ölçüde uzaklaştı. Diğer yandan yakınlarında Koronavirüs sebebiyle kayıplar olan çocuklar için okul ve Koronavirüs konusunun bir arada olması çocukların okulla ilgili psikolojisini oldukça olumsuz etkiledi. Sonbahara ve uzaktan eğitim sistemine hazırlık için nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, olası bir uzaktan eğitim dönemi için evinizde bazı düzenlemeler yapacağınızı çocuklarınıza söylemekle işe başlayın. Kaygı uyandırmaktan kaçınmak için, bunu hep hayal ettiğiniz dekorasyon değişiklikleri için fırsat olarak yansıtın. Çocuğunuzu eğlenceli bir değişime dahil etmeniz onun daha kolay adapte olmasını sağlar. Değişimin bazen sizde de endişe yarattığını ama üstesinden gelebildiğinizi göstermeniz oldukça faydalıdır.

Sınıf ortamının aynısını beklemeyin

Okul mimarisi alanında uzmanlaşmış olan Education Design firması yetkilileri, evde bir sınıf ortamı tasarlamanın mümkün olmadığını ancak bunun çok büyük bir dezavantaj da olmadığını belirtiyor. Birçok okul ortamının aslında gerçek öğrenme ile ilgisi olmayan bir şekilde tasarlandığını vurgulayan yetkililer, bu bakış açısıyla ailelerin yüreklerine de su serpiyor. Mimarlar, çocukların yemek yapmak, çiçekleri sulamak, alışveriş poşetlerini kaldırmak, temizlik yapmak gibi birçok yaşam becerisine şahit olmasının ve katılmasının da harika birer öğrenme deneyimi olduğunu hatırlatıyor. Evinizde bir sınıf ortamı olmaması çocuğunuzun sosyal etkileşimi için dezavantajlı olabilir ancak gerçek öğrenme deneyimi sağlamak için de evde uzaktan eğitim dönemi bir fırsata da dönüştürülebilir. Çocuğunuzun alanını belirlemek ve öğrenme deneyimini yaşarken mahremiyet sunmak onun kendi ders çalışma disiplinini kazanması için geliştirici olabilir.

Çocuğunuz için bir çalışma köşesi oluşturun ve sınırları belirleyin

Sınıf ortamları, çeşitli becerilere ve ilgi alanlarına sahip çocukların bir arada bulunduğu ancak bunların hepsine hitap etmeyen standart mekanlardır. Bu standartlar çocukların zihninde bir çerçeve çizmek, odaklanma getirmek için avantajlar sunar. Ancak yapılandırılmış ortamlarda çok uzun süre vakit geçirmek çocukların hayal güçlerini ve hareket becerilerini de sınırlayabilir. Çocuğunuz masaya oturarak ders çalışmayı sevmiyor, derslerin birçoğunu TV’den takip ediyor olabilir. Buna rağmen okuldaki sınıfında olduğu gibi ona bir masa ayırmak da önemlidir. Çocuklarınız için evde bir çalışma köşesi oluştururken pandemi süresince tüm becerileri sürdürmesini beklemeniz ise şart değildir. Öncelikle mevcut derslerini dinlerken rahat odaklanması için sade bir masa, odaklanmayı kolaylaştıran bir duvar rengi, dik oturmayı sağlayan ergonomik bir çalışma sandalyesi ve nispeten sessiz bir ortam yeterli olur. Temel dersleri takip edeceği çalışma köşesinin dışında, yukarıda bahsedilen yaşam becerileri için evin genelini bir öğrenme ortamı olarak düşünebilirsiniz. Sınavlara hazırlık ise uygun ortam oluştuğunda çok daha kolay programlanabilir. Evde kalınan uzun vakitleri de bir öğrenme fırsatı olarak düşünmek, öğrenci velisi olarak sizi bir miktar rahatlatabilir!

Evde yapılacak düzenlemelere çocuğunuzu da dahil edin

Evden çalışan büyük-küçük herkes için geçerli bir öneri vardır; Ayrı bir çalışma köşesini belirleyin ve sınırlarınızı netleştirin. Kendine ait bir odası olmayan çocuklar için sınırları belirlemek özellikle önemlidir. Salon veya oturma odası gibi bir mekânda tek bir duvarın rengini değiştirebilir ve bu köşenin çocuğunuzun ders dinleme alanı olduğunu belirtebilirsiniz. Bilgisayar ekranının arkasındaki duvarı çalışmayı kolaylaştıran bir renge boyamak hem sınırları belirlemek hem de renklerin etkisinden faydalanmak için iyi bir fikir olur. Masa lambası, aplik gibi lamba modelleri, ışıklandırmanın etkisinden faydalanmak için işinize yarayacaktır. Duvar için renk seçimi yapılacağı zaman, çocuğunuz Zoom’dan ders takip ederken veya tek başına ödev yaparken yaptığınız gözlemler de belirleyici olabilir. Hareketli veya odaklanmakta zorlanan çocuklar için yeşil ve koyu mavi gibi bir çalışma fonu seçmek faydalıdır. Kırmızı, turuncu ve sarı gibi canlandırıcı renklerin dekoratif tonları, özellikle de gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler için uygundur.

Aksesuarlar ve duyulara hitap eden objelerden faydalanın

Çocukların ders dinlemesini kolaylaştırmak için sadelikten bahsederken bazı çocukların farklı ihtiyaçları olabildiğini hatırlamak gerek. Her öğrencinin öğrenme tarzı birbirinden farklıdır ve bazıları bir şeylerle ilgilenirken veya hareket ederken daha iyi öğrenir. Öğrenme stilleri kavramının annesi St. John's Üniversitesi Eğitim Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rita Dunn, öğrencilerin yeni bilgileri öğrenmek için farklı tarzları kullanarak hazırlandığını, bu şekilde öğrendiğini ve hatırladığını söyler. Çocuğunuzun kendine özgü yollar kullanarak öğrenmesine fırsat tanıdığınızda, çocuğunuzun öğrenme stilini görmek sizi şaşırtabilir. Çocuğunuz yeni bir şeyler öğrenirken farklı duyularını doyurmaya ihtiyaç duyabilir. Evde eğitim gördüğü dönem boyunca çocuğunuza destek olmak için ona güvendiğinizi belli edin hatta açıkça söyleyin. Motivasyon sağlamak için ihtiyaç varsa çalışma ortamını yeni kalemlikler, not kağıtları, defterler, panolar ve benzeri aksesuarlarla zenginleştirmek için ona fırsat sunun. Çocuğunuzun evde kaldığı dönemi küçük değişikliklerle cazip hale getirebilirsiniz.

Yazı: Senem Tahmaz