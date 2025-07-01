Hamilelik doğal olduğu kadar özen isteyen bir süreç. Sıcak yaz günlerinde daha sağlıklı bir hamilelik geçirmek için bu 10 maddeye dikkat edin:

1- Susuz kalmayın

Baş dönmesi, mide bulantısı, ağız kuruluğu, idrara çıkma güçlüğü veya çok koyu renk idrar, ani sıcak basmaları gibi şikayetleriniz varsa, susuz kalmışsınız demektir. Her zaman vücudu susuz bırakmamak önemlidir ancak hamilelikte, bebeğinizin de sağlıklı olabilmesi için su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Her gün en az 6-8 bardak kadar su için ve dışarı çıktığınızda yanınıza suyunuzu almayı ihmal etmeyin. Pek çok hamile sık idrara çıkmaktan sıkıldığı için de su içmekten kaçınır. Özellikle hamileliğin son aylarında, bebek idrar kesesine baskı yaptıkça, daha sık idrara çıkma ihtiyacı duyulur. Bunu sorun etmeyin, ne olursa olsun yeterince su için! İçine taze nane yaprakları, limon ve çeşitli meyveler ilave ederek günlük su rutininizi de daha sağlıklı ve keyifli hale getirebilirsiniz.

2- Beslenmenize dikkat edin

Yazın daha hafif ve sağlıklı hissetmek için sağlıklı beslenmeliyiz, bunun için hamile olmamıza da gerek yok tabii! Ancak hamilelikte beslenme, her zamankinden daha önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Hafif yiyecekler yiyin, gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durun, bol sebze ve meyve tüketin… Bu kadar basit! Ayrıca gebelik döneminize ve size özel bir beslenme programı almak için de uzman bir diyetisyene başvurabilirsiniz…

3- Serin kalın

Sık sık duş alın, bu hem sizi hem de bebeği rahatlatacaktır. Vücut ısınızı stabil tutabilmek için aşırı sıcak ya da çok soğuk duşlardan kaçının. Ayrıca dışarı çıktığınızda spreyli bir şişede su veya soda taşıyabilir, çok sıcakladığınızda bunu yüzünüze, başınıza ve vücudunuza sıkarak serinleyebilirsiniz. Güneşin altında çok fazla hareket etmeyin, muhakkak gölgede oturun ve kendinizi çok sıcak günlerde çok yormamaya dikkat edin.

4- Kıyafetlerinizi özenle seçin

Hafif, açık renkli ve pamuklu elbiseler, yaz hamilelerinin olmazsa olmazıdır! Ayrıca kullandığınız iç çamaşırları da pamuklu ve sizi sıkmayacak türde olmalıdır. Giyindikten sonra şöyle bir durup kendinizi, bedeninizi dinleyin: sizi çok sıkan ya da rahatsız eden bir şey var mı? Olmadığından eminseniz, rahatlıkla dışarı çıkabilirsiniz.

HAMİLELİK Hamileler için sıcaklarla başa çıkma rehberi

5- Ayaklarınıza dikkat edin

Hamilelikte oluşan ödemler yüzünden ayakların ve bacakların şişmesi çok normaldir. Yaz sıcağı da şişen ayaklara pek iyi gelmez tabii… Otururken veya uzanırken ayaklarınızı yukarıda tutun. Bu kan dolaşımınızı da rahatlatacaktır. Muhakkak uygun ayakkabılar ve terlikler giyin. Hamilelikten önce rahatlıkla giydiğiniz ayakkabılar şimdi pek uygun olmayabilir, üzülmeyin. Yürüyeceğiniz zaman ayağınızın içinde rahat edeceği bir ayakkabı veya terlik giyiyor olmanız çok önemli. Yorulduğunuz günlerde de akşamları ılık suda ayaklarınızı dinlendirebilirsiniz. Suya ekleyeceğiniz bir miktar lavanta yağı rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

6- Saçlarınızı savurmayın!

Uzun saçlarınız varsa, yaz için kısa kestirebilir veya toplu modelleri tercih edebilirsiniz. Daha fazla terlememeniz için enseniz ve yüzünüz rahat olmalı. Saç bantları ve fularlar da yazın daha rahat etmenizi sağlayabilir.

7- Yazın cilt bakımı

Hamilelikte cildiniz daha hassas olabilir. Özellikle yeterince su alamıyorsanız veya aşırı terliyorsanız, cilt kuruluğu oluşabilir. Bu yüzden yeterince su için ve doğal, hafif nemlendiriciler kullanın. Ayrıca yüzünüzü de korumak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin.

HAMİLELİK Hafta hafta bebek gelişimi

8- Egzersiz için doğru zamanı seçin

Hamilelik sürecinde kendiniz ve bebeğiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de kuşkusuz egzersiz! Yüzme, yürüyüş, yoga başta olmak üzere size en uygun egzersizleri fırsat buldukça yapın, ama egzersiz için doğru saati seçtiğinizden emin olun. Sıcaklığın daha az olduğu sabah veya akşam saatlerini tercih edin. Kendinize çok yüklenmeyin ve tabii ki, egzersiz yaptığınız süre kadar dinlenmeyi de unutmayın.

9- Öğlen saatlerinde aktif olmayın

Saat 11 ile 4 arası, güneşin etkisinin en fazla hissedildiği saatlerdir. Bu saatlerde yorulmamaya, güneşte kalmamaya dikkat edin.

10- İyi uyuyun, iyi dinlenin

Düzenli uyuyamadığınızda daha stresli olursunuz, iştahınız çok artabilir ya da azalabilir, sağlığınız olumsuz yönde etkilenir. Geç saatlere kadar uyanık kalmamaya özen gösterin. Ayrıca gün içinde kendinizi yorgun hissettiğinizde de verimli bir şekilde dinlenebilmeniz önemli. Hamile masajı yaptırabilirsiniz, güzel aromaterapik kokulardan faydalanabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz… Böylece bedeninizi dinlendirdiğiniz kadar ruhunuzu da dinlendirmiş olursunuz ve unutmayın, siz ne kadar rahat olursanız bebeğiniz de o kadar mutlu olur! Daha keyifli ve kolay bir doğum için hamilelikte stresten mümkün olduğunca uzak kalmanız gerektiğini unutmayın.

Op. Dr. Banu Çiftçi "Hamilelik ve Doğum" adlı kitabında gebelikte baş dönmesi ve sersemlik hissini anlattı.

Gebelik sürecinde kalp ve damar sisteminde değişimler meydana gelir. Kalp hızlı atmaya başlar, vücutta dolaşan kan hacmi yüzde 40-50 oranında artar. Hamilelikte damarlarda direnç düşer ve gevşeme olur. Bu gevşeme kan basıncını düşürür. Bu durumda kan basıncı, gebelik sürecinde 30-40mm aralığında ölçülür.

Gebelik sürecinde baygın hissini azaltmak için

Çok hızlı ve ani ayağa kalkmak baygın hissini kuvvetlendirir. Hızlı kalktığınızda bacaklarınızdan kalbinize dönen kan miktarı ayarlanamayabilir. Bunun sonucunda ani tansiyon düşmeleri gözlemlenebilir. Aşırı sıcak havalar ve aşırı sıcak ortamlara maruz kalmak kan basıncını düşürerek bayılma hissene neden olabilir. Gebelik döneminde çok sıcak ve nemli bölgelerden uzak kalmanız gerekir. Bu süreçte banyoda uzun süre vakit geçirmemelisiniz.

Açlık kan şekerinin düşünmesine neden olur, gebelik sürecinde açlık sersemlik hissini oluşturabilir. Bu dönemde anne adayları sık sık, az az yemeli ve yanında daima hafifatıştırmalıklar bulundurmalı. Hamilelik döneminde sıvı tüketimi çok önemlidir. Sıcak havalarda ve egzersiz sonrasında anne adayları bol bol su tüketmesi gerekir. Vücudunuzun yeterli miktarda sıvıya sahip olup olmadığını anlamak için idrarınızın rengini kontrol edebilirsiniz.

Baş dönmesini hafifletmek için

Ani hareketlerde, hemen uzanıp dinlenmeniz gerekir. Böylece kendinizi düşmekten korumuş olursunuz. Eğer araç kullanıyorsanız; hemen arabanızı uygun bir yere park edin ve kendinize dinlenmek için zaman tanıyın. Eğer uygun bir alanınız varsa; sol tarafınıza doğru yatarak kalbe dönen kan miktarını artırarak bayılmayı önleyebilirsiniz. Aç ve susuz kalmamaya özen gösterin. Kan şekerinizi dengelemek için yanınızda devamlı atıştırmalıklar taşıyın. Aşırı sıcak su banyolarından ve sıcak ortamlarda bulunmamaya özen gösterin. Gün içerisinde rahat ve nefes aldıran kıyafetler tercih etmeyi ihmal etmeyin.

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