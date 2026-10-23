Burnunuzun bir tarafı sürekli tıkalıysa dikkat! Nedeni grip, nezle veya alerji olmayabilir!

Burun deliklerinden birinin diğerine göre daha tıkalı olması her zaman bir sağlık sorununa işaret etmiyor. Ancak tıkanıklığın sürekli aynı tarafta devam etmesi, burun içindeki yapısal değişikliklerden uzun süren iltihaplanmalara kadar farklı nedenlerle ilişkili olabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yayımlanan klinik bilgilere göre, tek taraflı burun tıkanıklığında şikayetin ne kadar sürdüğü ve beraberinde hangi belirtilerin görüldüğü önem taşıyor.

BURUN DELİKLERİ NEDEN SIRAYLA TIKANIYOR?

İnsan burnunun iki tarafı gün boyunca her zaman aynı miktarda hava geçirmiyor. Burun döngüsü olarak bilinen doğal süreçte, burun boşluklarını kaplayan dokular dönüşümlü olarak şişiyor ve küçülüyor.

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Bu değişim nedeniyle bazen sağ, bazen sol burun deliğinden nefes almak daha zor hale gelebiliyor. NHS'nin klinik rehberine göre bu durum normal fizyolojinin bir parçası ve tek başına tedavi gerektirmiyor.

Ancak tıkanıklığın sürekli aynı burun deliğinde hissedilmesi, normal burun döngüsünden farklı bir durumun araştırılmasını gerektirebiliyor.

TEK TARAFLI BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ NELER?

Tek taraflı burun tıkanıklığının olası nedenleri arasında burun septumu eğriliği, burun polipleri ve burun içindeki anatomik değişiklikler bulunuyor.

Burun boşluklarını birbirinden ayıran septumun eğri olması, hava geçişini bir tarafta daha fazla zorlaştırabiliyor. Sinüzit, alerjik veya alerjik olmayan burun iltihabı da tıkanıklığa neden olabiliyor.

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Avustralya Kraliyet Pratisyen Hekimler Koleji tarafından yayımlanan klinik değerlendirmede, burun tıkanıklığının nedenini belirlemek için hastanın şikayetlerinin ve eşlik eden belirtilerin birlikte ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Burun tıkanıklığının uzun süre devam etmesi veya giderek artması, değerlendirilmesi gereken durumlardan biri. Özellikle tek taraflı tıkanıklığa tekrarlayan burun kanaması, kanlı akıntı, yüzde ağrı ya da şişlik eşlik ediyorsa belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

NHS, geçmeyen tek taraflı burun tıkanıklığının nadiren burun ve sinüs kanserlerinde de görülebileceğine dikkat çekiyor. Ancak bu belirtiler çok daha yaygın ve iyi huylu rahatsızlıklardan da kaynaklanabiliyor. Dolayısıyla tek taraflı tıkanıklık yaşamak, tek başına ciddi bir hastalık bulunduğu anlamına gelmiyor.

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GEÇMEYEN BURUN TIKANIKLIĞI NE ZAMAN TEHLİKELİ?

Birkaç hafta içinde düzelmeyen, giderek şiddetlenen veya sürekli aynı tarafta devam eden burun tıkanıklığında kulak burun boğaz değerlendirmesi önem taşıyor.

Özellikle kanlı akıntı, tekrarlayan kanama, yüzde kalıcı ağrı veya görmede değişiklik gibi belirtilerin eşlik etmesi durumunda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.