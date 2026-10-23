HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa İyi Yaşam Burnunuzun bir tarafı sürekli tıkalıysa dikkat! Nedeni grip, nezle veya alerji olmayabilir!
İyi Yaşam

Burnunuzun bir tarafı sürekli tıkalıysa dikkat! Nedeni grip, nezle veya alerji olmayabilir!

Burun tıkanıklığı çoğu zaman grip, nezle veya alerjiye bağlanıyor. Ancak sürekli aynı burun deliğinde hissedilen ve bir türlü geçmeyen tıkanıklığın arkasında farklı nedenler bulunabiliyor. Uzmanlar, özellikle bazı belirtilerle birlikte görülen tek taraflı burun tıkanıklığına dikkat çekiyor. Peki, hangi durumlarda doktora başvurmak gerekiyor? İşte merak edilenler...

Burnunuzun bir tarafı sürekli tıkalıysa dikkat! Nedeni grip, nezle veya alerji olmayabilir!
Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 09:35
Güncelleme: 23 Ekim 2026, Cuma 09:35

Burun deliklerinden birinin diğerine göre daha tıkalı olması her zaman bir sağlık sorununa işaret etmiyor. Ancak tıkanıklığın sürekli aynı tarafta devam etmesi, burun içindeki yapısal değişikliklerden uzun süren iltihaplanmalara kadar farklı nedenlerle ilişkili olabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yayımlanan klinik bilgilere göre, tek taraflı burun tıkanıklığında şikayetin ne kadar sürdüğü ve beraberinde hangi belirtilerin görüldüğü önem taşıyor.

BURUN DELİKLERİ NEDEN SIRAYLA TIKANIYOR?

İnsan burnunun iki tarafı gün boyunca her zaman aynı miktarda hava geçirmiyor. Burun döngüsü olarak bilinen doğal süreçte, burun boşluklarını kaplayan dokular dönüşümlü olarak şişiyor ve küçülüyor.

Bu değişim nedeniyle bazen sağ, bazen sol burun deliğinden nefes almak daha zor hale gelebiliyor. NHS'nin klinik rehberine göre bu durum normal fizyolojinin bir parçası ve tek başına tedavi gerektirmiyor.

Ancak tıkanıklığın sürekli aynı burun deliğinde hissedilmesi, normal burun döngüsünden farklı bir durumun araştırılmasını gerektirebiliyor.

TEK TARAFLI BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ NELER?

Tek taraflı burun tıkanıklığının olası nedenleri arasında burun septumu eğriliği, burun polipleri ve burun içindeki anatomik değişiklikler bulunuyor.

Burun boşluklarını birbirinden ayıran septumun eğri olması, hava geçişini bir tarafta daha fazla zorlaştırabiliyor. Sinüzit, alerjik veya alerjik olmayan burun iltihabı da tıkanıklığa neden olabiliyor.

Avustralya Kraliyet Pratisyen Hekimler Koleji tarafından yayımlanan klinik değerlendirmede, burun tıkanıklığının nedenini belirlemek için hastanın şikayetlerinin ve eşlik eden belirtilerin birlikte ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Burun tıkanıklığının uzun süre devam etmesi veya giderek artması, değerlendirilmesi gereken durumlardan biri. Özellikle tek taraflı tıkanıklığa tekrarlayan burun kanaması, kanlı akıntı, yüzde ağrı ya da şişlik eşlik ediyorsa belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

NHS, geçmeyen tek taraflı burun tıkanıklığının nadiren burun ve sinüs kanserlerinde de görülebileceğine dikkat çekiyor. Ancak bu belirtiler çok daha yaygın ve iyi huylu rahatsızlıklardan da kaynaklanabiliyor. Dolayısıyla tek taraflı tıkanıklık yaşamak, tek başına ciddi bir hastalık bulunduğu anlamına gelmiyor.

GEÇMEYEN BURUN TIKANIKLIĞI NE ZAMAN TEHLİKELİ?

Birkaç hafta içinde düzelmeyen, giderek şiddetlenen veya sürekli aynı tarafta devam eden burun tıkanıklığında kulak burun boğaz değerlendirmesi önem taşıyor.

Özellikle kanlı akıntı, tekrarlayan kanama, yüzde kalıcı ağrı veya görmede değişiklik gibi belirtilerin eşlik etmesi durumunda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar
brush-

İlgili Haberler

Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
Beden

Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

Türk bilim kadını Rete Ovarii&#039;yi (yumurtalık ağı) yeniden keşfetti
Beden

Türk bilim kadını Rete Ovarii'yi (yumurtalık ağı) yeniden keşfetti

Cenazede herkes ağlarken bazıları neden gülüyor? Arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!
İyi Yaşam

Cenazede herkes ağlarken bazıları neden gülüyor? Arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

Kahve hakkındaki ezberler bozuldu! Kafeinsiz kahvenin hiç bilinmeyen etkisi gün yüzüne çıktı
İyi Yaşam

Kahve hakkındaki ezberler bozuldu! Kafeinsiz kahvenin hiç bilinmeyen etkisi gün yüzüne çıktı

0 TL bütçeyle İskandinavya tatili! Danimarka&#039;da 4-5 saat çalışana ücretsiz kalma fırsatı: Tek şartları var
İyi Yaşam

0 TL bütçeyle İskandinavya tatili! Danimarka'da 4-5 saat çalışana ücretsiz kalma fırsatı: Tek şartları var

Çocukken kardeşlerine bakanlarda dikkat çeken özellik! Psikologlar açıkladı: Zor anlarda en pratik çözümü onlar buluyor
İyi Yaşam

Çocukken kardeşlerine bakanlarda dikkat çeken özellik! Psikologlar açıkladı: Zor anlarda en pratik çözümü onlar buluyor

Aynadaki ben neden benden farklı?
İyi Yaşam

Aynadaki ben neden benden farklı?

Limon kabuklarını çöpe atmayın! Zencefille birlikte kaynatıldığında bakın ne işe yarıyor
İyi Yaşam

Limon kabuklarını çöpe atmayın! Zencefille birlikte kaynatıldığında bakın ne işe yarıyor

İnce belli bardakta çay neden daha lezzetli geliyor? Bilim insanları araştırdı: İşte bardak şeklinin şaşırtan etkisi
İyi Yaşam

İnce belli bardakta çay neden daha lezzetli geliyor? Bilim insanları araştırdı: İşte bardak şeklinin şaşırtan etkisi

Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
Beden

Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?

Protein ve lif deposu! Tek tek elle toplanıyor, tazesi de turşusu da tüketiliyor: Hasadı başladı
İyi Yaşam

Protein ve lif deposu! Tek tek elle toplanıyor, tazesi de turşusu da tüketiliyor: Hasadı başladı

Zihninizi arındırmanın pratik yolları
Ruh

Zihninizi arındırmanın pratik yolları