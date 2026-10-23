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Günde ne kadar su içilmeli? "2.5 litre kuralı" herkes için geçerli olmayabilir! İşte hesaplama yöntemi

Günde 2,5 litre su içmek herkes için doğru miktar olmayabilir. Uzmanlar, günlük su ihtiyacının kilo, yaş, fiziksel aktivite ve sağlık durumuna göre değiştiğine dikkat çekiyor. Çünkü gereğinden fazla su tüketmek de bazı kişiler için risk oluşturabiliyor. Peki, günlük su ihtiyacı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Günde ne kadar su içilmeli? &quot;2.5 litre kuralı&quot; herkes için geçerli olmayabilir! İşte hesaplama yöntemi
Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 14:33
Güncelleme: 23 Ekim 2026, Cuma 14:33

Görünüşte oldukça basit olan "Günde kaç litre su içmeliyiz?" sorusu, aslında göründüğünden çok daha karmaşık bir biyolojik denkleme dayanıyor. Yıllardır kulaktan kulağa yayılan ve herkes için geçerli sayılan standart su tüketimi tavsiyeleri, modern tıp ve uzman görüşleriyle yeniden şekilleniyor. Günlük sıvı gereksinimi; kişinin vücut ağırlığından hava sıcaklığına, fiziksel aktivitesinden beslenme düzenine kadar pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Üstelik bu ihtiyacı karşılarken suyun ne kadar içildiğinin yanı sıra nasıl ve ne zaman tüketildiği de kritik rol oynuyor.

GÜNLÜK SU İHTİYACI NASIL HESAPLANIR?

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günlük su ihtiyacının hesaplanmasında kilogram başına yaklaşık 35 mililitre üzerinden yapılan pratik hesaplamaya dikkat çekiyor.

Bu yönteme göre kişinin kilosu 35 ile çarpılarak günlük yaklaşık sıvı ihtiyacı mililitre cinsinden hesaplanabiliyor.

Bu basit formüle göre:

60 kg ağırlığındaki bir bireyin günlük ortalama sıvı ihtiyacı: 2,1 Litre

70 kg ağırlığındaki bir bireyin günlük ortalama sıvı ihtiyacı: 2,45 Litre

80 kg ağırlığındaki bir bireyin günlük ortalama sıvı ihtiyacı: 2,8 Litre

Bu hesaplama genel bir fikir veriyor. Gerçek ihtiyaç yaşa, aktivite düzeyine, hava koşullarına ve sağlık durumuna göre değişebiliyor.

Üstelik günlük sıvı ihtiyacının tamamını yalnızca içme suyuyla karşılamak gerekmiyor. Çorba, meyve, sebze ve diğer içeceklerden alınan su da günlük toplam sıvı tüketimine katkı sağlıyor.

FAZLA SU İÇMEK DE SAĞLIĞI ETKİLEYEBİLİYOR!

Vücudun ihtiyaç duyduğundan az su tüketmek sağlık sorunlarına neden olabildiği gibi aşırı miktarda su içmek de bazı kişiler için risk oluşturabiliyor.

Özellikle böbrek hastalıkları bulunan kişilerde vücudun fazla sıvıyı uzaklaştırma kapasitesi azalabiliyor. Kalp ve karaciğer yetmezliği gibi durumlarda ise sıvı birikimini önlemek için günlük tüketimin sınırlandırılması gerekebiliyor.

Bu nedenle sıvı kısıtlaması önerilen kişilerin genel su tüketimi tavsiyeleri yerine doktorlarının belirlediği miktarlara uyması gerekiyor.

SUYU TEK SEFERDE İÇMEK YERİNE GÜN İÇİNE YAYIN

Günlük su tüketiminde yalnızca miktar değil, suyun hangi aralıklarla içildiği de önem taşıyor.

Günün büyük bölümünde su içmeyip ihtiyacın tamamını kısa sürede karşılamaya çalışmak yerine tüketimi gün içine yaymak öneriliyor.

Özellikle yoğun çalışan kişiler için masada veya gün boyunca kolay ulaşılabilecek bir yerde su şişesi bulundurmak, düzenli su içme alışkanlığı kazanmayı kolaylaştırabiliyor.

SABAH AÇ KARNINA SU İÇMEK GERÇEKTEN FAYDALI MI?

Öte yandan sabah uyanır uyanmaz su içmenin vücudu toksinlerden arındırdığı ve karaciğeri temizlediği yönündeki iddialar sıkça gündeme geliyor.

Ancak vücudun zararlı maddeleri uzaklaştırmak için zaten doğal mekanizmaları bulunuyor. Karaciğer ve böbrekler bu süreçte temel görevleri üstleniyor.

Yeterli su tüketimi böbreklerin normal çalışmasını desteklerken, suyu özellikle sabah aç karnına içmenin vücutta ayrıca bir temizlik sağladığını gösteren kesin bilimsel kanıt bulunmuyor.

Bu nedenle günlük su tüketiminde belirli bir saati zorunlu hale getirmekten çok, vücudun ihtiyacını gün boyunca dengeli şekilde karşılamak önem taşıyor.

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