Akne nedir? Akne nasıl geçer?

Ergenlik döneminde yaygın olarak görülse de, akne hayatın her döneminde ciddi bir cilt sorunu olarak ortaya çıkabiliyor.

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Akne hakkında bilmeniz gereken her şey

Akne nedir?

Ciltteki gözeneklerin içinde yağ ve kir birikmesi ile ortaya çıkan sivilceler, iltihaplandığında ve bazen de kronik hale geldiğinde akne olarak isimlendiriliyor. Yaygın olarak yüzde, sırtta, omuzlarda ve göğüs bölgesinde ortaya çıkan akneler doğru tedavi edilmediğinde kronikleşebiliyor ve hiperpigmentasyona (ciltte lekeler oluşmasına) neden olabiliyor.

 

Akne çeşitleri nelerdir?

  • Non-inflamatuar akne: İltihaplanmamış, kist ya da nodül içermeyen, beyaz nokta ya da siyah nokta şeklinde ortaya çıkabilen, basitçe sivilce de diyebileceğimiz aknelerdir.

     

  • İnflamatuar akne: Küçük iltihaplanmalarla birlikte ortaya çıkan aknedir.Kistik akne: Nodüllü akne olarak da bilinir, ciltte yoğun, sert yapıların ortaya çıkmasına neden olur.

     

  • Akne fulminans: Sıklıkla erkek ergenlerde görülen iltihaplı bir akne çeşididir. Çoğunlukla çene, göğüs ve sırtta ortaya çıkar.

     

  • Mekanik akne: Baskı, ısı ya da sürtünme ile ortaya çıkan akne türüdür. Sporcularda sıklıkla görülebilir.

 

AKNE NEDEN ERİŞKİN YAŞTA KADINLARI ETKİLİYOR?

 

Akne neden olur?

  • Tıkalı gözenekler: Cildin aşırı yağ üretmesi ve ölü deri hücrelerinin gözenekleri tıkaması sonucunda akne oluşabilir.

     

  • Bakteriler

     

  • Hormonal değişimler: Bazı hormonların yükselmesi, cildin yağ üretimini artırarak aknelere neden olabilir. Örneğin erkek ergenlerde androjen hormonu salınımının birden çoğalması, adet öncesi sendromu (PMS) ya da adet düzensizliği yaşayan kadınlardaki hormonal dengesizlikler, polikistik over sendromu (PKOS) gibi durumlar da akne oluşumunu tetikler.

     

  • Rafine şeker ve sağlıksız yağlar içeren beslenme şekli

     

  • Depresyon, anksiyete ve kronik stres

     

  • Kortikosteroid, androjen, lityum içeren ilaçlar ve doğum kontrol hapları

     

  • Uykusuzluk

     

  • Genetik yatkınlık

     

  • Sigara kullanımı ve vücutta enflamasyonu artıran diğer zararlı alışkanlıklar

 

 

Akne tedavisi nasıl olur?

Kişiye özel, doğru bir akne tedavisi için bir dermatoloji (cildiye) uzmanı doktorun önerisiyle uygun bir tedavi uygulanabilir. Medikal akne tedavisi için genellikle benzoil peroksit ve salisilik asit içeren kremler önerilir. bazı durumlarda A vitamini, sülfür ya da çinko takviyesi de gerekli görülebilir. Bazı durumlarda, özellikle bakteri gelişimine bağlı akne sorunu varsa, hekimler antibiyotik kullanımı da önerebilirler. Tedavi tamamlandıktan ve akne oluşumu durdurulduktan sonra ise ciltteki yaralar ve izler için koruyucu ve iyileştirici bir tedavi önerilir.Aknenin çeşitli sebeplerle ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır, dolayısıyla doğru tıbbi teşhis ve tedavi için mutlaka bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.

 

Tedavi sürecini desteklemek için bunlara dikkat edilmeli:

  • Doktorunuzun önerdiği tedaviyi doğru şekilde uygulayın. Akne sürekli kendini yenileyen bir cilt sorunu olduğundan, tedaviyi de istikrarlı bir şekilde uygulamak gerekir.

     

  • Cildinizi düzenli olarak temizleyin. Fazla hırpalamadan, mümkün olduğunca doğal malzemeler kullanarak akneden etkilenen cildinizi yıkayın, elma sirkesi gibi doğal tonikler kullanın.

     

  • Beslenmenize dikkat edin. Yağlı, rafine şekerli gıdalardan uzak durun, bolca sebze ve meyve tüketin. Yeterince su içtiğinizden emin olun.

     

  • Probiyotikleri beslenmenize dahil edin.

 

 

Akne neden olur ve tedavisi nedir?

 

Referanslar: ''Top 12 Home Remedies for Acne.'' Şuradan alındı: https://draxe.com/beauty/home-remedies-for-acne/

Yvette Brazier. ''What you need to know about acne.'' (27 Kasım 2017) Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/107146.php

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