Stresi hemen azaltan sufi nefesi

Sufi nefesi, mevlevilikte huzur haline varmak için kullanılan bir rahatlama tekniği. Beynin korku ve endişe dalgaları yayan beta frekansından, mutluluk hormonları salgıladığı alfa frekansına geçmesine yardımcı oluyor.

Eğer 10 dakikayı uzun bulursanız, 5 dakikayla başlayıp süreyi birkaç günde bir 1 dakika artırabilirsiniz.

Düzenli olarak mümkünse uyumadan önce, değilse uygun olduğunuz bir zaman diliminde 10 dakika sufi nefesi egzersizi yaptığınızda giderek sakinleştiğinizi hissedeceksiniz.

Stresli ve sizi öfkelendiren durumlarda, eskiye göre daha kontrollü olduğunuzu fark edeceksiniz.

1- Alarmınızı on dakikaya ayarlayın.

2- Dik oturun.

3- Gözlerinizi kapatın.

4- İçinizden dörde sayarak burnunuzdan nefes alın. Nefesin boğazınızdan akciğerlerinize, oradan karnınıza dolduğunu hissedin.

5- Aldığınız nefesi yine burnunuzdan, bu kez içinizden sekize kadar sayarak yavaş yavaş verin.