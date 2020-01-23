Sağlıklı bağırsak nasıl anlaşılır?

Bağırsaklar yalnızca sindirim sistemini değil, tüm metabolizmamızı etkiliyor.

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Bağırsak sağlığının bozulduğunun 10 işareti

Fonksiyonel tıp yaklaşımı, bedendeki tüm sistemlerin birbirine bağlı olduğu bilgisi ile hareket eder. Örneğin sindirim sistemi ile hormonal sistem birbirinden ayrı tutulamaz. Özellikle sindirim sistemi, tüm diğer sistemlerin merkezindedir ve her biriyle önemli bağlantıları vardır. Bağırsak sağlığı bozulduğunda sadece karın ağrısı, gaz, şişkinlik veya ishal yaşanmaz. Bağışıklık sistemimizin de %60 ila %80 kadarı bağırsaklarımızda yer alır ve yapılan araştırmalara göre bağırsaklarıdaki dengesizlikler hormonal dengesizlikler, otoimmün hastalıklar, diyabet, kronik yorgunluk, fibromiyalji, anksiyete, depresyon, egzema, rosacea gibi sağlık sorunlarına da neden olur.

 

Sağlıksız bir bağırsak floranız varsa, aşağıdaki durumları yaşıyor olabilirsiniz:

  • Şişkinlik, gaz, ishal gibi sindirim sorunları
  • Gıda alerjileri veya hassasiyeti
  • Kaygı
  • Depresyon
  • Ruh hali değişimleri ve tahammülsüzlük
  • Egzema ve rosacea gibi cilt sorunları
  • Diyabet
  • Otoimmün rahatsızlıklar
  • Sıklıkla enfeksiyon
  • Hafızanın ve konsantrasyonun zayıflaması, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

 

4 aşamalı bağırsak sağlığı

Fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Amy Myers, bağırsakların sağlığımız için en önemli organ olduğunu söylüyor ve tüm hastalarına, teşhis ne olursa olsun önce bağırsaklarını iyileştirmelerini öneriyor. Bedenin dengesini sağlamak için de 4 aşamalı bir bağırsak iyileştirme programı uygulanmasını tavsiye ediyor. İlk aşama, bağırsakları kötü etkileyen faktörleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak olmalıdır diyor Dr. Myers. Gluten, süt ürünleri, soya, yumurta ve şeker gibi enflamatuar ve gıda hassasiyeti oluşturabilecek yiyecekler, alkol, kafein ve bazı ilaçlar, bağırsaklarınızda sorun yaşıyorsanız hemen bırakmanız gerekenler arasında. Sindirime zarar veren yiyecekleri tespit etmek ve bırakmak için eliminasyon diyeti iyi bir yöntem olacaktır. Size zarar veriyor olabileceğini düşündüğünüz bir gıdayı iki haftalığına tamamen kesin ve bedeninizin tepkilerini not edin. Daha sonra tekrar bu gıdayı tüketmeye başlayın ve tepkilerinizi karşılaştırın.

 

İkinci aşama için Dr. Myers, kötü faktörlerin yerine iyilerini koymayı öneriyor. Size iyi gelmeyen gıdalardan uzaklaştıktan sonra bedeninize ve bağırsaklarınıza iyi gelecek gıdalara yönelmeniz, sindirimi desteklemek için uygun bir diyet uygulamanız; bağırsak sağlığınızı iyileştirmeniz için önemlidir.

 

Üçüncü aşama, ‘yeniden aşılamak’ olarak tabir ediliyor. Yararlı bakterilerin yeniden bağırsaklarda çoğalmaya başlaması için, dışarıdan probiyotik takviyesi almak mümkün. Bifidobacteria ve Lactobacillus türevi mikroorganizmalar içeren probiyotik kapsüller almak, probiyotik içerikli gıdalar tüketmek, bağırsaklarda sağlıklı bakterilerin yeniden üremesini destekleyecektir.

 

Dördüncü aşama ise tamir etme aşaması. Bağırsaklar kendini yenilerden sistemimizin kendini tamamen iyileştirebilmesi için vitamin ve mineral takviyeleri de almak, süreci çok etkili bir şekilde destekleyecektir. Dr. Amy Myers, özellikle bağırsak duvarlarını destekleyen bir aminoasit olan L-glutamin takviyesi ile beraber çinko, omega-3, A, C ve E vitaminleri alınabileceği yönünde tavsiye veriyor.

 

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT Sürekli kilo verememekten, şişki... PROBİYOTİK NEDİR? PROBİYOTİK NE İŞE YARAR? Sindirim sistemi için olduğu kad...

 

Referanslar:

Amy Myers. "10 Signs You Have An Unhealthy Gut + How To Heal It". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/0-14510/10-signs-you-have-an-unhealthy-gut-how-to-heal-it.html

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