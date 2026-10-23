İyi uykunun sırrı: Doğru beslenme

Yayımlanan bir araştırma, besin seçimlerinin ve öğün saatlerinin uyku üzerinde “anında ve ölçülebilir etkileri” olduğunu ortaya koydu. Bu araştırma, beslenme ile dinlenme arasındaki ilişkiyi inceleyen ve giderek büyüyen bilimsel çalışmalar bütününün en yeni örneklerinden yalnızca biri. Peki, daha iyi uyumak için neler yemeliyiz? Uykusuzluk ertesi gün akşam yemeği seçimlerimizi nasıl etkiliyor?

İyi bir gece uykusu için ne yemeliyim?

Kesintisiz sekiz saatlik uykuyu garanti eden özel bir beslenme programı yok. Ancak diyetisyen Dalhia Campbell'a göre, Akdeniz tipi beslenme bu amaca en çok yaklaşan beslenme biçimi. Campbell, bu beslenme modelini şöyle tanımlıyor: "Enerji düzeyini dengelemeye ve uykuda rol oynayan hormonları desteklemeye yardımcı olan; bol miktarda meyve ve sebze, tam tahıl, yağsız protein ve sağlıklı yağ içeren, dengeli ve çeşitli bir beslenme biçimi.”

Prof. Marie-Pierre St-Onge, Akdeniz diyeti de dâhil olmak üzere bitkisel gıdaların ağırlıkta olduğu beslenme modellerinin uykuya neden fayda sağladığını araştırıyor. St-Onge'a göre bunun bir nedeni, bitkisel gıdalarda bulunan ve iltihaplanmayı azaltıcı, antioksidan özellikler taşıyan fitobesinler olabilir. Bir diğer neden ise bağırsak mikrobiyotasını besleyen ve bağırsak-beyin iletişiminde rol oynayan besin öğeleri olabilir. Bunlar, insanların zihinlerini sakinleştirmelerine yardımcı olarak uykunun iyileşmesinde rol oynayabilir.

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Uykuya yardımcı olan belirli besinler var mı?

Belirli bir besine odaklanmak yerine genel beslenme düzenine bakmak daha doğru. Yapılan son araştırmalara göre, yetişkinlerin yüzde 17'sinden azı günde beş porsiyon meyve ve sebze tüketme önerisini karşılıyor. Meyve ve sebze tüketimini artırmak hem genel sağlığı hem de uykuyu destekler.

Peki, günde beş porsiyon meyve ve sebze tüketme hedefine ulaştıktan sonra bazı türleri diğerlerinden daha mı faydalı? Domates, muz ve ananas gibi tropikal meyveler ile portakalın uyku açısından faydalı olabileceğini gösteren epeyce araştırma var. Kuruyemişler ve tohumlar, özellikle Antep fıstığı ve ceviz, ayrıca tam tahıllar da daha iyi bir uykuya katkıda bulunabilir.

Yeni ortaya çıkan bazı araştırmalar kivinin de uykuya fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Ancak şimdilik eldeki kanıtlar sınırlı. Kirazlar üzerine de ilk araştırmalar yapılmaya başlanmış. Yakın tarihli bir sistematik derleme, kiraz tüketiminin uyku süresini, uyku verimliliğini veya uykuya dalma süresini iyileştirebileceğini gösterdi.

Daha fazla protein tüketmeli miyim?

Protein oranı yüksek beslenme düzenleri, daha iyi uyku ile ilişkilendirilmektedir. Bunun nedeni, proteinlerin serotonin ve melatonin üretiminde gerekli olan triptofanı içermesidir. Uyku için önemli olan bu iki madde, vücudun düzgün çalışmasında rol oynar.

Vücut tarafından üretilemeyen dokuz temel amino asitten biri olan triptofanın besinler yoluyla alınması gerekir. Hayvansal proteinlerin tamamı ve bitkisel proteinlerin çoğu triptofan içerir. Hindi eti, özellikle uyku getirdiği düşüncesiyle sıkça gündeme gelse de tüketilen besinler vücutta hemen işlenmez ve etkileri anında ortaya çıkmaz.

Triptofan alımını artırmak için süt ürünleri, yumurta, balık, deniz ürünleri, et, tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar ve baklagiller tercih edilebilir. Araştırmalar, triptofan içeren besinlerin toplam uyku süresi ve uyku verimliliği gibi ölçütlerde daha iyi sonuçlarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Öte yandan, yatmadan önce ılık süt içmenin uykuya yardımcı olduğunu güçlü biçimde kanıtlayan yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yatmadan önce süt içmenin önünde bir engel de yoktur.

Hangi besinler uykumu kaçırabilir?

Besin değeri düşük, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların uyku kalitesini destekleme olasılığı daha düşüktür. Yapılan araştırmalar, ultra işlenmiş gıdaları daha fazla tüketen kişilerin uykusuzluk belirtileri yaşama riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca kan şekerini diğer besinlere göre daha fazla yükselten, glisemik indeksi yüksek gıdaları tüketen kadınlarda da uykusuzluk geliştirme riskinin arttığı belirlenmiştir.

Beyaz ekmek, patates, donut, şekerlemeler, ilave şeker içeren kahvaltılık gevrekler ve şekerli içecekler bu grupta yer almaktadır. Daha iyi bir uyku için ilave şeker içeren yiyeceklerin yanı sıra tuz oranı yüksek besinlerin tüketimini de sınırlandırmak önerilmektedir.

Kafein faydalı mı, zararlı mı?

Kafein, bilişsel performans, hafıza ve uyanıklık üzerinde olumlu etkiler gösterebilse de fazla tüketildiğinde kaygı, huzursuzluk ve sinirliliğe neden olabilir. Günde 400 miligrama kadar kafein tüketimi, yaklaşık dört fincan kahveye karşılık gelmektedir. Ancak kafeinin etkileri kişiden kişiye değişir ve bu farklılıkların bir kısmı genetik özelliklerle ilişkilidir. Uyku kalitesi açısından yalnızca tüketilen kafein miktarı değil, günün hangi saatinde alındığı da önemlidir.

Kafeinin vücuttaki miktarının yarıya inmesi yaklaşık 10 - 12 saat sürdüğünden, öğle saatlerinde tüketilen kafeinin bir bölümü gece yarısına yakın hala vücutta bulunabilir ve uykuyu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle öğleden sonra kafein tüketimini bırakmak, uyku süresini ve kalitesini iyileştirebilir. Ayrıca yaş ilerledikçe vücudun kafeini işleme kapasitesi değişebilir. Bu yüzden uyku düzeninde değişiklikler fark edildiğinde kafein miktarını ve son kafeinli içeceğin tüketildiği saati yeniden değerlendirmek faydalı olabilir.

Akşam yemeği ile yatma saati arasında ne kadar zaman olmalı?

Geç saatlerde yemek yemek, uyku kalitesinin düşmesiyle ilişkilendirilmektedir. Yapılan bir deneyde, yatmadan yalnızca bir saat önce akşam yemeği yemenin uykunun sürekliliğini ve istikrarını azalttığı görülmüştür. Yemekten hemen sonra uykuya dalmak da vücudun sindirimle meşgul olması nedeniyle zorlaşabilir. Ayrıca tok karnına yatmak, mide yanması ve asit reflüsü riskini artırabilir. Bu nedenle yemek yedikten sonra yatmadan önce iki ila üç saat beklenmesi önerilmektedir.

Asit reflüsü yaşayan kişilerin ise yatmadan önceki dört saat boyunca yemek yemekten kaçınması tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra, yatmaya yakın saatlerde fazla sıvı tüketmek gece tuvalet ihtiyacı nedeniyle uykunun bölünmesine yol açabilir.

Yatmadan önce bir şeyler yemek sakıncalı mı?

Akşam yemeği erken yenmişse ve sonrasında açlık hissediliyorsa hafif bir atıştırmalık tüketilebilir. Çünkü aç karnına uyumak da uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle yatağa ne çok tok ne de çok aç girmek önemlidir.

Yoğurt, meyve, kuruyemiş, tam tahıllı ekmek üzerine sürülmüş kuruyemiş ezmesi ve muz gibi hafif ve besleyici yiyecekler tercih edilebilir. Bu tür seçenekler, bisküvi ve çikolata gibi atıştırmalıklara kıyasla daha uygun alternatiflerdir.

Uykusuzluk iştahımızı nasıl etkiliyor?

Uykusuzluk, açlık ve tokluk hissini düzenleyen hormonları etkileyerek daha fazla yemek yeme eğilimine yol açabilir. Araştırmalar, yetersiz uykunun iştahı artıran ghrelin hormonunun yükselmesine ve tokluk hissi sağlayan leptin hormonunun azalmasına neden olabileceğini göstermektedir. Hatta yalnızca bir gece yetersiz uyumak bile bu hormonların düzeylerini değiştirebilir. Bu durum, özellikle yağ ve karbonhidrat bakımından zengin yiyeceklere yönelimi artırabilir.

Bir araştırmaya göre, uykusuz kalan kişiler yeterince uyuyanlara kıyasla ertesi gün ortalama 385 kalori daha fazla tüketmektedir. Hormonlardaki değişimler cinsiyete göre de farklılık gösterebilir. Yeterince uyumayan erkeklerde ghrelin düzeyinin daha fazla arttığı, kadınlarda ise leptin düzeyinin düştüğü gözlemlenmiştir. Ancak yemek yeme davranışı yalnızca açlık ve tokluk hormonlarıyla açıklanamaz. İnsanlar aç olmadıkları hâlde de farklı nedenlerle yemek yiyebilir. Ayrıca uykusuzluk, beynin ödül merkezlerini etkileyerek yiyeceklerden alınan hazzı artırabilir. Bu nedenle kötü bir gece uykusunun ardından sağlıklı bir kahvaltı yerine çikolatalı kruvasan gibi daha cazip ve kalorili yiyecekleri tercih etme eğilimi artabilir.

Uyku kalitesi kilo kontrolünü etkiler mi?

Yetersiz uyku, uzun vadede kilo alma olasılığını artırabilir. Düzenli olarak altı saatten az uyuyan kişiler zaman içinde daha fazla kilo alma eğilimi gösterirken, uyku süresini yedi veya sekiz saate çıkarmak iştahın düzenlenmesine yardımcı olabilir. Bunun nedenleri arasında açlık ve tokluk hormonlarındaki değişimlerin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da yer alır.

Yeterince uyumayan kişiler daha az meyve ve sebze, daha fazla şeker tüketme eğiliminde olabilir; protein ve lif alımları da daha düşük olabilir. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, açlık hissini ve atıştırmalıklara yönelme isteğini artırabilir. Ayrıca yorgunluk, fiziksel aktiviteye olan isteği azaltabilir ve evde yemek hazırlamak yerine hızlı, besin değeri daha düşük yiyeceklerin veya şekerli içeceklerin tercih edilmesine neden olabilir. Tüm bu etkenler, zaman içinde kilo alımını kolaylaştırabilir.

Yatma saatim ertesi gün ne yiyeceğimi etkiler mi?

Kronotip, kişinin doğal uyku ve uyanma eğilimini ifade eder. Bazı insanlar erken saatlerde yatıp kalkmaya yatkınken bazıları gece geç saatlerde uyumayı tercih eder.

Araştırmalar, erken uyuyup erken uyanan kişilerin genellikle daha sağlıklı beslendiğini ve daha fazla fiziksel aktivite yaptığını göstermektedir. Ayrıca bu kişilerin uyku sürelerini yeterli düzeyde tutmaları daha kolay olabilir; çünkü uyku düzenleri toplumsal yaşamın saatleriyle daha uyumludur. Geç saatlerde uyumayı tercih eden kişiler için ise kronotipin büyük ölçüde genetik özelliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Vardiyalı çalışıyorum. Nasıl iyi beslenip iyi uyuyabilirim?

Vardiyalı çalışanlar, gündüz çalışanlara kıyasla daha sağlıksız beslenme eğilimi gösterebilir. Vardiyalı çalışma, kalp damar hastalıkları ve tip 2 diyabet riskinin artmasıyla da ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle gece vardiyasında çalışanların ana öğünlerini vardiya başlamadan önce yemeleri, gece boyunca ise daha hafif ve besin değeri yüksek yiyecekleri tercih etmeleri önerilmektedir. Ancak bu beslenme düzenini uygulamak her zaman kolay olmayabilir.

İş yerlerinde gece geç saatlerde atıştırmalıkların ve çeşitli ikramların tüketilmesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle gece vardiyasında çalışanların beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek, yalnızca bireysel tercihlere değil, iş yerindeki beslenme kültürünün de değişmesine bağlıdır.

Magnezyum takviyesi almalı mıyım?

Uyku kalitesini artırmak için öncelikle bilimsel kanıtlarla desteklenen yöntemlere odaklanmak önemlidir. Düzenli uyku saatleri belirlemek, uyku zamanlamasına dikkat etmek, uygun oda sıcaklığını sağlamak ve aydınlatmayı düzenlemek bu yöntemler arasında yer alır. Takviyelere yönelmeden önce uyku düzeni, stres düzeyi, kafein tüketimi, fiziksel aktivite ve uyku kalitesini etkileyebilecek sağlık sorunları değerlendirilmelidir. Uyku apnesi, menopoz belirtileri ve gece sık sık uyanmak bu sorunlara örnek gösterilebilir.

Beslenme, egzersiz, uyku alışkanlıkları ve genel sağlık durumu düzenlendikten sonra magnezyum takviyelerinin fayda sağlayabileceğine ilişkin bazı bulgular bulunmaktadır. Araştırmalar magnezyum ile uyku kalitesi arasında olumlu bir ilişki olduğunu düşündürse de klinik araştırmaların sonuçları tutarlı değildir. Yakın tarihli bir araştırmada, uyku kalitesini düşük değerlendiren yetişkinlerde magnezyum glisinat takviyesinin uykusuzluk belirtilerinde sınırlı bir iyileşme sağladığı görülmüştür. Başka bir araştırmada ise magnezyum treonat takviyesinin uyku kalitesini ve gündüz uyanıklığını artırabildiği bildirilmiştir. Ancak mevcut kanıtlar, magnezyumun uyku sorunları için kesin ve etkili bir çözüm olduğunu söylemek için henüz yeterli değildir.

İlave vitamin almam gerekiyor mu?

B vitaminleri ve D vitamininin uykuya yardımcı olduğu düşünülse de bu vitaminlerin takviye olarak alınması herkes için gerekli değildir. B vitaminleri birçok besinden yeterli miktarda alınabilir ve çoğu kişide bu vitaminlerin eksikliği görülmez.

D vitamini ise güneş ışığına maruz kalma düzeyi ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak daha dikkatli değerlendirilmelidir. Özellikle D vitaminiyle zenginleştirilmiş süt ürünlerini yeterince tüketmeyen ve güneş ışığından yeterince yararlanamayan kişilerde eksiklik riski artabilir. Bu durumlarda takviye kullanımı değerlendirilebilir. Birleşik Krallık'taki resmî öneriler de sonbahar ve kış aylarında D vitamini takviyesi alınmasının düşünülmesini tavsiye etmektedir. Bununla birlikte, vitamin takviyelerinin uyku üzerindeki etkileri konusunda kesin bir sonuca varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Melatonin uyku düzenini iyileştirir mi?

Melatonin, vücudun uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı olan bir hormondur. Akşam saatlerinde düzeyi yükselerek beyne ve vücuda uyku zamanının yaklaştığını bildirir. Bu nedenle melatonin, karanlıkla ilişkili bir hormon olarak bilinir. Ancak uykuyu doğrudan başlatmak yerine vücudu uykuya hazırlayan bir sinyal görevi görür.

Melatonin takviyeleri, her gün rutin olarak uykuya yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktan ziyade uyku saatlerini düzenlemede daha etkili olabilir. Özellikle jet lag olarak bilinen, saat dilimi değişikliklerinden kaynaklanan uyku sorunlarının yönetiminde fayda sağlayabilir. Doğru zamanda kullanıldığında melatonin, vücudun biyolojik saatinin yeni zaman dilimine uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz veya endişeniz varsa doktorunuza danışınız.

Kaynak: Rachel Dixon. "The sleeping x eating secret: 15 ways to better rest, a healthier diet – and a happier life". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/food/2026/sep/06/the-sleeping-x-eating-secret-15-ways-to-better-rest-a-healthier-diet-and-a-happier-life.

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